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В офисе Зеленского заявили о необходимости поставок систем ПВО и ПРО - РИА Новости, 11.10.2022
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В офисе Зеленского заявили о необходимости поставок систем ПВО и ПРО
В офисе Зеленского заявили о необходимости поставок систем ПВО и ПРО - РИА Новости, 11.10.2022
В офисе Зеленского заявили о необходимости поставок систем ПВО и ПРО
Украина нуждается в поставках систем противовоздушной и противоракетной обороны, говорится в сообщении офиса Владимира Зеленского по итогам прошедшего заседания РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T14:01
2022-10-11T14:01
в мире
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Украина нуждается в поставках систем противовоздушной и противоракетной обороны, говорится в сообщении офиса Владимира Зеленского по итогам прошедшего заседания ставки верховного главнокомандующего."Министр внутренних дел Денис Монастырский доложил о ходе ликвидации последствий разрушений, вызванных массированными ракетными ударами российской армии, а также о мерах принимаемых для защиты объектов критической инфраструктуры", - указали в пресс-службе.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
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в мире, украина, россия, пво, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, ПВО, Вооруженные силы Украины
14:01 11.10.2022
 
В офисе Зеленского заявили о необходимости поставок систем ПВО и ПРО

В офисе Зеленского заявили о необходимости поставок Украине систем ПВО и ПРО

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Украина нуждается в поставках систем противовоздушной и противоракетной обороны, говорится в сообщении офиса Владимира Зеленского по итогам прошедшего заседания ставки верховного главнокомандующего.
"Отмечена профессиональная работа подразделений ВСУ, которые обеспечивают противовоздушную оборону нашей страны. Присутствующие также подчеркнули необходимость обеспечения армии современными системами ПВО и ПРО", - говорится в заявлении.
"Министр внутренних дел Денис Монастырский доложил о ходе ликвидации последствий разрушений, вызванных массированными ракетными ударами российской армии, а также о мерах принимаемых для защиты объектов критической инфраструктуры", - указали в пресс-службе.
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".
В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.
Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 13:42
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