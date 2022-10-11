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Путин на встрече с гендиректором МАГАТЭ и президентом ОАЭ обсудит Украину - РИА Новости, 11.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/putin-1823122398.html
Путин на встрече с гендиректором МАГАТЭ и президентом ОАЭ обсудит Украину
Путин на встрече с гендиректором МАГАТЭ и президентом ОАЭ обсудит Украину - РИА Новости, 11.10.2022
Путин на встрече с гендиректором МАГАТЭ и президентом ОАЭ обсудит Украину
Президент России Владимир Путин на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном обсудит Украину и... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T14:52
2022-10-11T14:52
специальная военная операция на украине
политика
владимир путин
рафаэль гросси
магатэ
россия
оаэ
запорожская аэс
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном обсудит Украину и безопасность Запорожской АЭС, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Да, действительно, там фигурирует и Украина, и президент высоко оценил посреднические услуги, которые оказывают в этом контексте Объединенные Арабские Эмираты по весьма и весьма чувствительным вопросам. Ну и, собственно, это и другие вопросы - и двусторонние, и региональные проблемы, и Сирия, все они будут на повестке дня. И также, естественно, вопросы, связанные с безопасностью Запорожской атомной станции тоже будет обсуждаться", - сказал Песков журналистам.
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политика, владимир путин, рафаэль гросси, магатэ, россия, оаэ, запорожская аэс, украина, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Политика, Владимир Путин, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Россия, ОАЭ, Запорожская АЭС, Украина, Дмитрий Песков
14:52 11.10.2022
 
Путин на встрече с гендиректором МАГАТЭ и президентом ОАЭ обсудит Украину

Путин на встрече с главой МАГАТЭ и президентом ОАЭ обсудит Украину и Запорожскую АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном обсудит Украину и безопасность Запорожской АЭС, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Да, действительно, там фигурирует и Украина, и президент высоко оценил посреднические услуги, которые оказывают в этом контексте Объединенные Арабские Эмираты по весьма и весьма чувствительным вопросам. Ну и, собственно, это и другие вопросы - и двусторонние, и региональные проблемы, и Сирия, все они будут на повестке дня. И также, естественно, вопросы, связанные с безопасностью Запорожской атомной станции тоже будет обсуждаться", - сказал Песков журналистам.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаВладимир ПутинРафаэль ГроссиМАГАТЭРоссияОАЭЗапорожская АЭСУкраинаДмитрий Песков
 
 
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