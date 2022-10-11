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Путин на встрече с гендиректором МАГАТЭ и президентом ОАЭ обсудит Украину

Путин на встрече с гендиректором МАГАТЭ и президентом ОАЭ обсудит Украину - РИА Новости, 11.10.2022

Путин на встрече с гендиректором МАГАТЭ и президентом ОАЭ обсудит Украину

Президент России Владимир Путин на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном обсудит Украину и... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T14:52

2022-10-11T14:52

2022-10-11T14:52

специальная военная операция на украине

политика

владимир путин

рафаэль гросси

магатэ

россия

оаэ

запорожская аэс

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном обсудит Украину и безопасность Запорожской АЭС, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Да, действительно, там фигурирует и Украина, и президент высоко оценил посреднические услуги, которые оказывают в этом контексте Объединенные Арабские Эмираты по весьма и весьма чувствительным вопросам. Ну и, собственно, это и другие вопросы - и двусторонние, и региональные проблемы, и Сирия, все они будут на повестке дня. И также, естественно, вопросы, связанные с безопасностью Запорожской атомной станции тоже будет обсуждаться", - сказал Песков журналистам.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, владимир путин, рафаэль гросси, магатэ, россия, оаэ, запорожская аэс, украина, дмитрий песков