https://ria.ru/20221011/putin-1823122398.html
Путин на встрече с гендиректором МАГАТЭ и президентом ОАЭ обсудит Украину
Путин на встрече с гендиректором МАГАТЭ и президентом ОАЭ обсудит Украину - РИА Новости, 11.10.2022
Путин на встрече с гендиректором МАГАТЭ и президентом ОАЭ обсудит Украину
Президент России Владимир Путин на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном обсудит Украину и... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T14:52
2022-10-11T14:52
2022-10-11T14:52
специальная военная операция на украине
политика
владимир путин
рафаэль гросси
магатэ
россия
оаэ
запорожская аэс
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном обсудит Украину и безопасность Запорожской АЭС, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Да, действительно, там фигурирует и Украина, и президент высоко оценил посреднические услуги, которые оказывают в этом контексте Объединенные Арабские Эмираты по весьма и весьма чувствительным вопросам. Ну и, собственно, это и другие вопросы - и двусторонние, и региональные проблемы, и Сирия, все они будут на повестке дня. И также, естественно, вопросы, связанные с безопасностью Запорожской атомной станции тоже будет обсуждаться", - сказал Песков журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, рафаэль гросси, магатэ, россия, оаэ, запорожская аэс, украина, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Политика, Владимир Путин, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Россия, ОАЭ, Запорожская АЭС, Украина, Дмитрий Песков
Путин на встрече с гендиректором МАГАТЭ и президентом ОАЭ обсудит Украину
Путин на встрече с главой МАГАТЭ и президентом ОАЭ обсудит Украину и Запорожскую АЭС
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном обсудит Украину и безопасность Запорожской АЭС, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Да, действительно, там фигурирует и Украина, и президент высоко оценил посреднические услуги, которые оказывают в этом контексте Объединенные Арабские Эмираты по весьма и весьма чувствительным вопросам. Ну и, собственно, это и другие вопросы - и двусторонние, и региональные проблемы, и Сирия, все они будут на повестке дня. И также, естественно, вопросы, связанные с безопасностью Запорожской атомной станции тоже будет обсуждаться", - сказал Песков журналистам.