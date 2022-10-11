https://ria.ru/20221011/putin-1823114017.html

Путин: действия России нацелены на стабилизацию мировых энергорынков

Путин: действия России нацелены на стабилизацию мировых энергорынков - РИА Новости, 12.10.2022

Путин: действия России нацелены на стабилизацию мировых энергорынков

Решения Москвы нацелены на стабилизацию ситуации на мировых энергетических рынках, заявил президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из ОАЭ... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-11T14:19

2022-10-11T14:19

2022-10-12T01:22

россия

цены на нефть

экономика

владимир путин

александр новак

оаэ

опек

санкции в отношении россии

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт — РИА Новости. Решения Москвы нацелены на стабилизацию ситуации на мировых энергетических рынках, заявил президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Санкт-Петербурге."Наши действия направлены на то, чтобы создать стабильность на мировых энергетических рынках. С тем чтобы и потребители энергоресурсов и те, кто занимаются добычей, поставщики на мировые рынки чувствовали себя спокойно стабильно и уверенно", — пояснил Путин.Российский лидер отметил, что обе страны активно работают в рамках ОПЕК+. При этом, напомнил президент, и Москва, и Абу-Даби не собираются создавать кому-то проблему, и их действия не направлены против кого бы то ни было.На совещании в Вене 5 октября государства, входящие в расширенный формат организации, решили сократить со следующего месяца добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки. Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что такая мера необходима для балансировки рынка перед сезонным снижением спроса.

https://ria.ru/20221011/putin-1823116656.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, цены на нефть, экономика, владимир путин, александр новак, оаэ, опек, санкции в отношении россии, санкт-петербург