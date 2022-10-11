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Путин: действия России нацелены на стабилизацию мировых энергорынков - РИА Новости, 12.10.2022
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Путин: действия России нацелены на стабилизацию мировых энергорынков
Путин: действия России нацелены на стабилизацию мировых энергорынков - РИА Новости, 12.10.2022
Путин: действия России нацелены на стабилизацию мировых энергорынков
Решения Москвы нацелены на стабилизацию ситуации на мировых энергетических рынках, заявил президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из ОАЭ... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-11T14:19
2022-10-12T01:22
россия
цены на нефть
экономика
владимир путин
александр новак
оаэ
опек
санкции в отношении россии
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт — РИА Новости. Решения Москвы нацелены на стабилизацию ситуации на мировых энергетических рынках, заявил президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Санкт-Петербурге."Наши действия направлены на то, чтобы создать стабильность на мировых энергетических рынках. С тем чтобы и потребители энергоресурсов и те, кто занимаются добычей, поставщики на мировые рынки чувствовали себя спокойно стабильно и уверенно", — пояснил Путин.Российский лидер отметил, что обе страны активно работают в рамках ОПЕК+. При этом, напомнил президент, и Москва, и Абу-Даби не собираются создавать кому-то проблему, и их действия не направлены против кого бы то ни было.На совещании в Вене 5 октября государства, входящие в расширенный формат организации, решили сократить со следующего месяца добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки. Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что такая мера необходима для балансировки рынка перед сезонным снижением спроса.
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россия, цены на нефть, экономика, владимир путин, александр новак, оаэ, опек, санкции в отношении россии, санкт-петербург
Россия, Цены на нефть, Экономика, Владимир Путин, Александр Новак, ОАЭ, ОПЕК, Санкции в отношении России, Санкт-Петербург
14:19 11.10.2022 (обновлено: 01:22 12.10.2022)
 
Путин: действия России нацелены на стабилизацию мировых энергорынков

Путин: действия России направлены на создание стабильности на мировых энергорынках

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи c главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи c главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи c главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. Архивное фото
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт — РИА Новости. Решения Москвы нацелены на стабилизацию ситуации на мировых энергетических рынках, заявил президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Санкт-Петербурге.
"Наши действия направлены на то, чтобы создать стабильность на мировых энергетических рынках. С тем чтобы и потребители энергоресурсов и те, кто занимаются добычей, поставщики на мировые рынки чувствовали себя спокойно стабильно и уверенно", — пояснил Путин.
Российский лидер отметил, что обе страны активно работают в рамках ОПЕК+. При этом, напомнил президент, и Москва, и Абу-Даби не собираются создавать кому-то проблему, и их действия не направлены против кого бы то ни было.
На совещании в Вене 5 октября государства, входящие в расширенный формат организации, решили сократить со следующего месяца добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки. Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что такая мера необходима для балансировки рынка перед сезонным снижением спроса.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 14:36
Путин в среду выступит на Российской энергетической неделе
 
РоссияЦены на нефтьЭкономикаВладимир ПутинАлександр НовакОАЭОПЕКСанкции в отношении РоссииСанкт-Петербург
 
 
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