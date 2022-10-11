https://ria.ru/20221011/putin-1823114017.html
Путин: действия России нацелены на стабилизацию мировых энергорынков
Путин: действия России нацелены на стабилизацию мировых энергорынков - РИА Новости, 12.10.2022
Путин: действия России нацелены на стабилизацию мировых энергорынков
Решения Москвы нацелены на стабилизацию ситуации на мировых энергетических рынках, заявил президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из ОАЭ... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-11T14:19
2022-10-11T14:19
2022-10-12T01:22
россия
цены на нефть
экономика
владимир путин
александр новак
оаэ
опек
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/09/1822655398_0:200:3022:1899_1920x0_80_0_0_fb30aebb0606442f3bf3669dd07d3571.jpg
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт — РИА Новости. Решения Москвы нацелены на стабилизацию ситуации на мировых энергетических рынках, заявил президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Санкт-Петербурге."Наши действия направлены на то, чтобы создать стабильность на мировых энергетических рынках. С тем чтобы и потребители энергоресурсов и те, кто занимаются добычей, поставщики на мировые рынки чувствовали себя спокойно стабильно и уверенно", — пояснил Путин.Российский лидер отметил, что обе страны активно работают в рамках ОПЕК+. При этом, напомнил президент, и Москва, и Абу-Даби не собираются создавать кому-то проблему, и их действия не направлены против кого бы то ни было.На совещании в Вене 5 октября государства, входящие в расширенный формат организации, решили сократить со следующего месяца добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки. Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что такая мера необходима для балансировки рынка перед сезонным снижением спроса.
https://ria.ru/20221011/putin-1823116656.html
россия
оаэ
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/09/1822655398_129:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_cabb6515671cf254eddcf4525acf89eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, цены на нефть, экономика, владимир путин, александр новак, оаэ, опек, санкции в отношении россии, санкт-петербург
Россия, Цены на нефть, Экономика, Владимир Путин, Александр Новак, ОАЭ, ОПЕК, Санкции в отношении России, Санкт-Петербург
14:19 11.10.2022 (обновлено: 01:22 12.10.2022)
Путин: действия России нацелены на стабилизацию мировых энергорынков
Путин: действия России направлены на создание стабильности на мировых энергорынках
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт — РИА Новости. Решения Москвы нацелены на стабилизацию ситуации на мировых энергетических рынках, заявил президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Санкт-Петербурге.
"Наши действия направлены на то, чтобы создать стабильность на мировых энергетических рынках. С тем чтобы и потребители энергоресурсов и те, кто занимаются добычей, поставщики на мировые рынки чувствовали себя спокойно стабильно и уверенно", — пояснил Путин.
Российский лидер отметил, что обе страны активно работают в рамках ОПЕК+. При этом, напомнил президент, и Москва, и Абу-Даби не собираются создавать кому-то проблему, и их действия не направлены против кого бы то ни было.
На совещании в Вене
5 октября государства, входящие в расширенный формат организации, решили сократить со следующего месяца добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки. Вице-премьер Александр Новак
подчеркивал, что такая мера необходима для балансировки рынка перед сезонным снижением спроса.