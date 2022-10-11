https://ria.ru/20221011/putin-1822990414.html

Встреча президентов России и ОАЭ. Прямая трансляция

Встреча президентов России и ОАЭ. Прямая трансляция - РИА Новости, 11.10.2022

Встреча президентов России и ОАЭ. Прямая трансляция

Президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проводят встречу в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T14:00

2022-10-11T14:00

2022-10-11T14:03

политика

владимир путин

мухаммед бен заид аль нахайян

санкт-петербург

россия

оаэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823007499_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b6a143ca8ee23667cc545ba98b64563d.jpg

Президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проводят встречу в Санкт-Петербурге.

санкт-петербург

россия

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Встреча Путина с президентом ОАЭ Президент России Владимир Путин 11 октября проводит в Петербурге переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном. 2022-10-11T14:00 true PT9M07S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

видео, политика, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян, санкт-петербург, россия, оаэ