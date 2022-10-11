https://ria.ru/20221011/putin-1822990414.html
Встреча президентов России и ОАЭ. Прямая трансляция
Встреча президентов России и ОАЭ. Прямая трансляция - РИА Новости, 11.10.2022
Встреча президентов России и ОАЭ. Прямая трансляция
Президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проводят встречу в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T14:00
2022-10-11T14:00
2022-10-11T14:03
политика
владимир путин
мухаммед бен заид аль нахайян
санкт-петербург
россия
оаэ
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Президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проводят встречу в Санкт-Петербурге.
санкт-петербург
россия
оаэ
РИА Новости
1
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4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Встреча Путина с президентом ОАЭ
Президент России Владимир Путин 11 октября проводит в Петербурге переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном.
2022-10-11T14:00
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PT9M07S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, политика, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян, санкт-петербург, россия, оаэ
Политика, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Санкт-Петербург, Россия, ОАЭ
Встреча президентов России и ОАЭ. Прямая трансляция
Президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проводят встречу в Санкт-Петербурге.
2022-10-11T14:00
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PT9M07S
14:00 11.10.2022 (обновлено: 14:03 11.10.2022)
Встреча президентов России и ОАЭ. Прямая трансляция
Президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проводят встречу в Санкт-Петербурге.