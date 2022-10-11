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Встреча президентов России и ОАЭ. Прямая трансляция - РИА Новости, 11.10.2022
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Встреча президентов России и ОАЭ. Прямая трансляция
Встреча президентов России и ОАЭ. Прямая трансляция - РИА Новости, 11.10.2022
Встреча президентов России и ОАЭ. Прямая трансляция
Президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проводят встречу в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T14:00
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политика
владимир путин
мухаммед бен заид аль нахайян
санкт-петербург
россия
оаэ
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Президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проводят встречу в Санкт-Петербурге.
санкт-петербург
россия
оаэ
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LIVE: Встреча Путина с президентом ОАЭ
Президент России Владимир Путин 11 октября проводит в Петербурге переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном.
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5
4.7
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Политика, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Санкт-Петербург, Россия, ОАЭ
Встреча президентов России и ОАЭ. Прямая трансляция
Президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проводят встречу в Санкт-Петербурге.
2022-10-11T14:00
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PT9M07S
14:00 11.10.2022 (обновлено: 14:03 11.10.2022)
 

Встреча президентов России и ОАЭ. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проводят встречу в Санкт-Петербурге.
 
ПолитикаВладимир ПутинМухаммед бен Заид Аль НахайянСанкт-ПетербургРоссияОАЭ
 
 
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