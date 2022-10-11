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Проект "Столица детского туризма" открыли в Нижнем Новгороде

Проект "Столица детского туризма" открыли в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 11.10.2022

Проект "Столица детского туризма" открыли в Нижнем Новгороде

Открытие проекта "Нижний Новгород — столица детского туризма России" состоялось во вторник на Нижегородской ярмарке. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T19:49

2022-10-11T19:49

2022-10-11T19:49

нижегородская область

валентина матвиенко

глеб никитин

зарина догузова

нижний новгород

нижегородская область

совет федерации рф

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 окт - РИА Новости. Открытие проекта "Нижний Новгород — столица детского туризма России" состоялось во вторник на Нижегородской ярмарке.Первым мероприятием в рамках проекта стала выставка "История игрушки" - интерактивная инсталляция, раскрывающая эволюцию игрушки — от традиционной обрядовой до цифровой и дополненной реальности. В день старта проекта экспозицию "История игрушки" осмотрела спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Нижегородская область стала гораздо заметнее на туристической карте страны. Все больше людей едет в регион, чтобы увидеть его красоту, познакомиться с культурой и традициями. Статус "Столицы детского туризма" дает новые возможности для развития такого направления, как отдых с детьми. У нас сохранилось много прекрасных народных художественных промыслов, и знакомство с ними на выставке "История игрушки" станет настоящим путешествием в мир народного искусства", — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Как отметила глава Ростуризма Зарина Догузова, к детским путешествиям нужен особый подход. "Именно для этого мы запустили нашу новую программу, в рамках которой каждый год на карте России появляется столица детского туризма — город, где создаются новые детские маршруты, новые форматы семейного отдыха, обустраивается удобная для детей городская среда, проводятся фестивали, выставки и другие интересные именно для детей мероприятия. Благодаря проекту мы впервые объединили туристический бизнес, региональные власти и учреждения образования и культуры, для того чтобы сформировать новые актуальные форматы детского отдыха. Мне особенно приятно, что в программе непосредственное участие принимают дети", — рассказала Догузова.В свою очередь заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович отметил, что многое для детского туризма было заложено ещё в 2021 году - в год 800-летия Нижнего Новгорода: например, привлекательны стали для детей парк "Швейцария" и Кремль с его площадкой "Детинец". "Но на этом мы не завершаем работу и будем смотреть, где на туристическом маршруте можно поставить детскую площадку, открыть сувенирный магазин с игрушками, организовать детское меню в ресторанах или придумать новые экскурсии в музеях, адаптированные для ребят 6−8 лет. Мы работаем над большой программой и ждём всех в гости", — сказал Беркович.По информации министерства туризма и промыслов Нижегородской области, на выставке "История игрушки" представлены традиционные деревянные игрушки, семеновские матрешки, дымковские игрушки, новинская деревянная игрушка. Здесь также можно принять участие в детских дворовых играх и попасть в компьютерный клуб. Кроме того, отдельная зона посвящена главным экспертам детства и амбассадорам детского туризма - Смешарикам, которые специально приедут в Нижний Новгород из Ромашковой долины."Нижегородская область - уникальное место, где можно проследить все этапы развития игрушки: от соломенных оберегов до игр в виртуальной реальности. На региональных предприятиях народных художественных промыслов можно не только посмотреть на процесс производства, но и самому стать творцом, приняв участие в мастер-классах. Игрушки - это не просто предметы для развлечения. Во время игры мы знакомимся с культурой города, региона, страны. Мы изучаем традиции и историю", - сказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.Ранее сообщалось, что Нижний Новгород получил статус "Столицы детского туризма" 1 июня.

https://ria.ru/20221007/salyut-1822308206.html

https://ria.ru/20220922/siroty-1818670881.html

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Евгения Нефедова

валентина матвиенко, глеб никитин, зарина догузова, нижний новгород, нижегородская область, совет федерации рф, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм)