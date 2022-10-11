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Проект "Столица детского туризма" открыли в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 11.10.2022
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Нижегородская область
https://ria.ru/20221011/proekt-1823223115.html
Проект "Столица детского туризма" открыли в Нижнем Новгороде
Проект "Столица детского туризма" открыли в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 11.10.2022
Проект "Столица детского туризма" открыли в Нижнем Новгороде
Открытие проекта "Нижний Новгород — столица детского туризма России" состоялось во вторник на Нижегородской ярмарке. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T19:49
2022-10-11T19:49
нижегородская область
валентина матвиенко
глеб никитин
зарина догузова
нижний новгород
нижегородская область
совет федерации рф
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 окт - РИА Новости. Открытие проекта "Нижний Новгород — столица детского туризма России" состоялось во вторник на Нижегородской ярмарке.Первым мероприятием в рамках проекта стала выставка "История игрушки" - интерактивная инсталляция, раскрывающая эволюцию игрушки — от традиционной обрядовой до цифровой и дополненной реальности. В день старта проекта экспозицию "История игрушки" осмотрела спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Нижегородская область стала гораздо заметнее на туристической карте страны. Все больше людей едет в регион, чтобы увидеть его красоту, познакомиться с культурой и традициями. Статус "Столицы детского туризма" дает новые возможности для развития такого направления, как отдых с детьми. У нас сохранилось много прекрасных народных художественных промыслов, и знакомство с ними на выставке "История игрушки" станет настоящим путешествием в мир народного искусства", — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Как отметила глава Ростуризма Зарина Догузова, к детским путешествиям нужен особый подход. "Именно для этого мы запустили нашу новую программу, в рамках которой каждый год на карте России появляется столица детского туризма — город, где создаются новые детские маршруты, новые форматы семейного отдыха, обустраивается удобная для детей городская среда, проводятся фестивали, выставки и другие интересные именно для детей мероприятия. Благодаря проекту мы впервые объединили туристический бизнес, региональные власти и учреждения образования и культуры, для того чтобы сформировать новые актуальные форматы детского отдыха. Мне особенно приятно, что в программе непосредственное участие принимают дети", — рассказала Догузова.В свою очередь заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович отметил, что многое для детского туризма было заложено ещё в 2021 году - в год 800-летия Нижнего Новгорода: например, привлекательны стали для детей парк "Швейцария" и Кремль с его площадкой "Детинец". "Но на этом мы не завершаем работу и будем смотреть, где на туристическом маршруте можно поставить детскую площадку, открыть сувенирный магазин с игрушками, организовать детское меню в ресторанах или придумать новые экскурсии в музеях, адаптированные для ребят 6−8 лет. Мы работаем над большой программой и ждём всех в гости", — сказал Беркович.По информации министерства туризма и промыслов Нижегородской области, на выставке "История игрушки" представлены традиционные деревянные игрушки, семеновские матрешки, дымковские игрушки, новинская деревянная игрушка. Здесь также можно принять участие в детских дворовых играх и попасть в компьютерный клуб. Кроме того, отдельная зона посвящена главным экспертам детства и амбассадорам детского туризма - Смешарикам, которые специально приедут в Нижний Новгород из Ромашковой долины."Нижегородская область - уникальное место, где можно проследить все этапы развития игрушки: от соломенных оберегов до игр в виртуальной реальности. На региональных предприятиях народных художественных промыслов можно не только посмотреть на процесс производства, но и самому стать творцом, приняв участие в мастер-классах. Игрушки - это не просто предметы для развлечения. Во время игры мы знакомимся с культурой города, региона, страны. Мы изучаем традиции и историю", - сказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.Ранее сообщалось, что Нижний Новгород получил статус "Столицы детского туризма" 1 июня.
https://ria.ru/20221007/salyut-1822308206.html
https://ria.ru/20220922/siroty-1818670881.html
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валентина матвиенко, глеб никитин, зарина догузова, нижний новгород, нижегородская область, совет федерации рф, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
Нижегородская область, Валентина Матвиенко, Глеб Никитин, Зарина Догузова, Нижний Новгород, Нижегородская область, Совет Федерации РФ, Россия, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)
19:49 11.10.2022
 
Проект "Столица детского туризма" открыли в Нижнем Новгороде

Проект "Столица детского туризма" открыли в Нижнем Новгороде

© РИА Новости / Роман ВладимировВид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Роман Владимиров
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 окт - РИА Новости. Открытие проекта "Нижний Новгород — столица детского туризма России" состоялось во вторник на Нижегородской ярмарке.
Первым мероприятием в рамках проекта стала выставка "История игрушки" - интерактивная инсталляция, раскрывающая эволюцию игрушки — от традиционной обрядовой до цифровой и дополненной реальности. В день старта проекта экспозицию "История игрушки" осмотрела спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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"Нижегородская область стала гораздо заметнее на туристической карте страны. Все больше людей едет в регион, чтобы увидеть его красоту, познакомиться с культурой и традициями. Статус "Столицы детского туризма" дает новые возможности для развития такого направления, как отдых с детьми. У нас сохранилось много прекрасных народных художественных промыслов, и знакомство с ними на выставке "История игрушки" станет настоящим путешествием в мир народного искусства", — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Как отметила глава Ростуризма Зарина Догузова, к детским путешествиям нужен особый подход. "Именно для этого мы запустили нашу новую программу, в рамках которой каждый год на карте России появляется столица детского туризма — город, где создаются новые детские маршруты, новые форматы семейного отдыха, обустраивается удобная для детей городская среда, проводятся фестивали, выставки и другие интересные именно для детей мероприятия. Благодаря проекту мы впервые объединили туристический бизнес, региональные власти и учреждения образования и культуры, для того чтобы сформировать новые актуальные форматы детского отдыха. Мне особенно приятно, что в программе непосредственное участие принимают дети", — рассказала Догузова.
В свою очередь заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович отметил, что многое для детского туризма было заложено ещё в 2021 году - в год 800-летия Нижнего Новгорода: например, привлекательны стали для детей парк "Швейцария" и Кремль с его площадкой "Детинец". "Но на этом мы не завершаем работу и будем смотреть, где на туристическом маршруте можно поставить детскую площадку, открыть сувенирный магазин с игрушками, организовать детское меню в ресторанах или придумать новые экскурсии в музеях, адаптированные для ребят 6−8 лет. Мы работаем над большой программой и ждём всех в гости", — сказал Беркович.
По информации министерства туризма и промыслов Нижегородской области, на выставке "История игрушки" представлены традиционные деревянные игрушки, семеновские матрешки, дымковские игрушки, новинская деревянная игрушка. Здесь также можно принять участие в детских дворовых играх и попасть в компьютерный клуб. Кроме того, отдельная зона посвящена главным экспертам детства и амбассадорам детского туризма - Смешарикам, которые специально приедут в Нижний Новгород из Ромашковой долины.
"Нижегородская область - уникальное место, где можно проследить все этапы развития игрушки: от соломенных оберегов до игр в виртуальной реальности. На региональных предприятиях народных художественных промыслов можно не только посмотреть на процесс производства, но и самому стать творцом, приняв участие в мастер-классах. Игрушки - это не просто предметы для развлечения. Во время игры мы знакомимся с культурой города, региона, страны. Мы изучаем традиции и историю", - сказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.
Ранее сообщалось, что Нижний Новгород получил статус "Столицы детского туризма" 1 июня.
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Нижегородская областьВалентина МатвиенкоГлеб НикитинЗарина ДогузоваНижний НовгородНижегородская областьСовет Федерации РФРоссияФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)
 
 
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