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Губернатор Приморья оценил масштаб частичной мобилизации в регионе - РИА Новости, 11.10.2022
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Губернатор Приморья оценил масштаб частичной мобилизации в регионе
Губернатор Приморья оценил масштаб частичной мобилизации в регионе - РИА Новости, 11.10.2022
Губернатор Приморья оценил масштаб частичной мобилизации в регионе
Свыше 7,4 тысячи жителей Приморья призвали в рамках частичной мобилизации, сообщается в Telegram-канале правительства региона. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T03:33
2022-10-11T03:46
олег кожемяко
приморский край
россия
частичная мобилизация в россии
общество
безопасность
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ВЛАДИВОСТОК, 11 окт – РИА Новости. Свыше 7,4 тысячи жителей Приморья призвали в рамках частичной мобилизации, сообщается в Telegram-канале правительства региона.Ранее власти региона сообщали, что более 7,7 тысячи приморцев будут призваны в рамках частичной мобилизации.Он отметил, что Приморский край поставил для приморских участников спецоперации почти 500 квадрокоптеров и беспилотников, в том числе самолетного типа. Регион поставляет цифровые устройства, смартфоны, навигаторы, генераторы к станциям и другое, добавил Кожемяко.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.
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олег кожемяко, приморский край, россия, частичная мобилизация в россии, общество, безопасность
Олег Кожемяко, Приморский край, Россия, Частичная мобилизация в России, Общество, Безопасность
03:33 11.10.2022 (обновлено: 03:46 11.10.2022)
 
Губернатор Приморья оценил масштаб частичной мобилизации в регионе

Губернатор Приморья Кожемяко: более 7,4 тысяч человек мобилизованы в регионе

© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Приморского края Олег Кожемяко
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 окт – РИА Новости. Свыше 7,4 тысячи жителей Приморья призвали в рамках частичной мобилизации, сообщается в Telegram-канале правительства региона.
Ранее власти региона сообщали, что более 7,7 тысячи приморцев будут призваны в рамках частичной мобилизации.
"Более 7400 мобилизованных приморцев уже проходят обучение на полигонах", - приводятся в сообщении слова губернатора Олега Кожемяко.
Он отметил, что Приморский край поставил для приморских участников спецоперации почти 500 квадрокоптеров и беспилотников, в том числе самолетного типа. Регион поставляет цифровые устройства, смартфоны, навигаторы, генераторы к станциям и другое, добавил Кожемяко.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.
 
Олег КожемякоПриморский крайРоссияЧастичная мобилизация в РоссииОбществоБезопасность
 
 
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