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Губернатор Приморья оценил масштаб частичной мобилизации в регионе

Губернатор Приморья оценил масштаб частичной мобилизации в регионе - РИА Новости, 11.10.2022

Губернатор Приморья оценил масштаб частичной мобилизации в регионе

Свыше 7,4 тысячи жителей Приморья призвали в рамках частичной мобилизации, сообщается в Telegram-канале правительства региона. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T03:33

2022-10-11T03:33

2022-10-11T03:46

олег кожемяко

приморский край

россия

частичная мобилизация в россии

общество

безопасность

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ВЛАДИВОСТОК, 11 окт – РИА Новости. Свыше 7,4 тысячи жителей Приморья призвали в рамках частичной мобилизации, сообщается в Telegram-канале правительства региона.Ранее власти региона сообщали, что более 7,7 тысячи приморцев будут призваны в рамках частичной мобилизации.Он отметил, что Приморский край поставил для приморских участников спецоперации почти 500 квадрокоптеров и беспилотников, в том числе самолетного типа. Регион поставляет цифровые устройства, смартфоны, навигаторы, генераторы к станциям и другое, добавил Кожемяко.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.

приморский край

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2022

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олег кожемяко, приморский край, россия, частичная мобилизация в россии, общество, безопасность