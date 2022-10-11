https://ria.ru/20221011/pomosch-1823255146.html
Военные доставили гумпомощь в прифронтовой поселок Запорожской области
Военные доставили гумпомощь в прифронтовой поселок Запорожской области - РИА Новости, 11.10.2022
Военные доставили гумпомощь в прифронтовой поселок Запорожской области
Корреспонденты РИА Новости вместе с российскими военнослужащими доставили гуманитарную помощь жителям прифронтового поселка Новое в Запорожской области. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T23:33
2022-10-11T23:33
2022-10-11T23:33
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ПОСЕЛОК НОВОЕ (Запорожская обл.), 11 окт – РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости вместе с российскими военнослужащими доставили гуманитарную помощь жителям прифронтового поселка Новое в Запорожской области.Продукты, детское питание и предметы личной гигиены были отправлены из города Всеволожск Ленинградской области.Жители села, рядом с которым проходит линия фронта, ранее обратились к российским военным с просьбой оказать помощь по доставке предметов первой необходимости. После формирования списка первую партию гумпомощи адресно отправили в поселок Новое, куда в ближайшее время ожидаются новые поставки из разных регионов России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, запорожская область, всеволожск, ленинградская область
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Запорожская область, Всеволожск, Ленинградская область
Военные доставили гумпомощь в прифронтовой поселок Запорожской области
ВС России доставили гумпомощь жителям прифронтового поселка Новое в Запорожской области