https://ria.ru/20221011/pomosch-1823255146.html

Военные доставили гумпомощь в прифронтовой поселок Запорожской области

Военные доставили гумпомощь в прифронтовой поселок Запорожской области - РИА Новости, 11.10.2022

Военные доставили гумпомощь в прифронтовой поселок Запорожской области

Корреспонденты РИА Новости вместе с российскими военнослужащими доставили гуманитарную помощь жителям прифронтового поселка Новое в Запорожской области. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T23:33

2022-10-11T23:33

2022-10-11T23:33

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ПОСЕЛОК НОВОЕ (Запорожская обл.), 11 окт – РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости вместе с российскими военнослужащими доставили гуманитарную помощь жителям прифронтового поселка Новое в Запорожской области.Продукты, детское питание и предметы личной гигиены были отправлены из города Всеволожск Ленинградской области.Жители села, рядом с которым проходит линия фронта, ранее обратились к российским военным с просьбой оказать помощь по доставке предметов первой необходимости. После формирования списка первую партию гумпомощи адресно отправили в поселок Новое, куда в ближайшее время ожидаются новые поставки из разных регионов России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, запорожская область, всеволожск, ленинградская область