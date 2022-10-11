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Военные доставили гумпомощь в прифронтовой поселок Запорожской области - РИА Новости, 11.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/pomosch-1823255146.html
Военные доставили гумпомощь в прифронтовой поселок Запорожской области
Военные доставили гумпомощь в прифронтовой поселок Запорожской области - РИА Новости, 11.10.2022
Военные доставили гумпомощь в прифронтовой поселок Запорожской области
Корреспонденты РИА Новости вместе с российскими военнослужащими доставили гуманитарную помощь жителям прифронтового поселка Новое в Запорожской области. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T23:33
2022-10-11T23:33
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
запорожская область
всеволожск
ленинградская область
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ПОСЕЛОК НОВОЕ (Запорожская обл.), 11 окт – РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости вместе с российскими военнослужащими доставили гуманитарную помощь жителям прифронтового поселка Новое в Запорожской области.Продукты, детское питание и предметы личной гигиены были отправлены из города Всеволожск Ленинградской области.Жители села, рядом с которым проходит линия фронта, ранее обратились к российским военным с просьбой оказать помощь по доставке предметов первой необходимости. После формирования списка первую партию гумпомощи адресно отправили в поселок Новое, куда в ближайшее время ожидаются новые поставки из разных регионов России.
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запорожская область
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здоровье - общество, запорожская область, всеволожск, ленинградская область
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Запорожская область, Всеволожск, Ленинградская область
23:33 11.10.2022
 
Военные доставили гумпомощь в прифронтовой поселок Запорожской области

ВС России доставили гумпомощь жителям прифронтового поселка Новое в Запорожской области

© Фото : администрация города ГубкинскогоГуманитарная помощь от Ямало-Ненецкого округа для Донецкой Народной Республики
Гуманитарная помощь от Ямало-Ненецкого округа для Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Фото : администрация города Губкинского
Гуманитарная помощь от Ямало-Ненецкого округа для Донецкой Народной Республики. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПОСЕЛОК НОВОЕ (Запорожская обл.), 11 окт – РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости вместе с российскими военнослужащими доставили гуманитарную помощь жителям прифронтового поселка Новое в Запорожской области.
Продукты, детское питание и предметы личной гигиены были отправлены из города Всеволожск Ленинградской области.
Жители села, рядом с которым проходит линия фронта, ранее обратились к российским военным с просьбой оказать помощь по доставке предметов первой необходимости. После формирования списка первую партию гумпомощи адресно отправили в поселок Новое, куда в ближайшее время ожидаются новые поставки из разных регионов России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоЗапорожская областьВсеволожскЛенинградская область
 
 
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