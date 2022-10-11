https://ria.ru/20221011/pomosch-1823225080.html
Минздрав направил более 630 тонн медикаментов в новые регионы России
Минздрав направил более 630 тонн медикаментов в новые регионы России - РИА Новости, 11.10.2022
Минздрав направил более 630 тонн медикаментов в новые регионы России
Более 630 тонн гуманитарной помощи от Минздрава России доставлено в медицинские учреждения ДНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T20:03
2022-10-11T20:03
2022-10-11T20:42
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общество
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алексей кузнецов
россия
донецкая народная республика
херсонская область
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Более 630 тонн гуманитарной помощи от Минздрава России доставлено в медицинские учреждения ДНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.Гуманитарный груз будет распределен между медицинскими учреждениями регионов в соответствии с потребностью в каждом виде лекарственных средств, уточнили в пресс-службе.Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов отметил, что в новые регионы России доставлены высокоэффективные отечественные вакцины для профилактики гриппа, дифтерии, столбняка и новой коронавирусной инфекции, в том числе "Спутник-М" для подростков."Перед началом осеннего эпидсезона гриппа и ОРВИ крайне важно защититься от инфекции. Настоятельно рекомендуем прививаться детям, людям старшего возраста, пациентам с хроническими заболеваниями – так как для них осложнения гриппа или коронавируса особенно опасны. Отдельно обращаем внимание на необходимость пройти вакцинацию медиков и работников детских учреждений", - сказал Кузнецов, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20221006/medvedev-1821907472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, алексей кузнецов, россия, донецкая народная республика, херсонская область , министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Здоровье - Общество, Алексей Кузнецов, Россия, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
20:03 11.10.2022 (обновлено: 20:42 11.10.2022)
Минздрав направил более 630 тонн медикаментов в новые регионы России
Минздрав направил более 630 тонн медикаментов в ДНР, Запорожскую и Херсонскую области
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Более 630 тонн гуманитарной помощи от Минздрава России доставлено в медицинские учреждения ДНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.
"В медицинские учреждения ДНР, Запорожской и Херсонской областей доставлено более 630 тонн гуманитарной помощи от Минздрава России. В составе груза лекарственные препараты, в том числе для лечения хирургических, онкологических, эндокринологических заболеваний", - говорится в сообщении.
Гуманитарный груз будет распределен между медицинскими учреждениями регионов в соответствии с потребностью в каждом виде лекарственных средств, уточнили в пресс-службе.
Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов отметил, что в новые регионы России доставлены высокоэффективные отечественные вакцины для профилактики гриппа, дифтерии, столбняка и новой коронавирусной инфекции, в том числе "Спутник-М" для подростков.
"Перед началом осеннего эпидсезона гриппа и ОРВИ крайне важно защититься от инфекции. Настоятельно рекомендуем прививаться детям, людям старшего возраста, пациентам с хроническими заболеваниями – так как для них осложнения гриппа или коронавируса особенно опасны. Отдельно обращаем внимание на необходимость пройти вакцинацию медиков и работников детских учреждений", - сказал Кузнецов, слова которого приводятся в сообщении.