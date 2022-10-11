Рейтинг@Mail.ru
Минздрав направил более 630 тонн медикаментов в новые регионы России - РИА Новости, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/pomosch-1823225080.html
Минздрав направил более 630 тонн медикаментов в новые регионы России
Минздрав направил более 630 тонн медикаментов в новые регионы России - РИА Новости, 11.10.2022
Минздрав направил более 630 тонн медикаментов в новые регионы России
Более 630 тонн гуманитарной помощи от Минздрава России доставлено в медицинские учреждения ДНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T20:03
2022-10-11T20:42
специальная военная операция на украине
общество
здоровье - общество
алексей кузнецов
россия
донецкая народная республика
херсонская область
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792191239_0:189:2016:1323_1920x0_80_0_0_2e7775a9eb3b129581a2a3080de90cf1.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Более 630 тонн гуманитарной помощи от Минздрава России доставлено в медицинские учреждения ДНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.Гуманитарный груз будет распределен между медицинскими учреждениями регионов в соответствии с потребностью в каждом виде лекарственных средств, уточнили в пресс-службе.Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов отметил, что в новые регионы России доставлены высокоэффективные отечественные вакцины для профилактики гриппа, дифтерии, столбняка и новой коронавирусной инфекции, в том числе "Спутник-М" для подростков."Перед началом осеннего эпидсезона гриппа и ОРВИ крайне важно защититься от инфекции. Настоятельно рекомендуем прививаться детям, людям старшего возраста, пациентам с хроническими заболеваниями – так как для них осложнения гриппа или коронавируса особенно опасны. Отдельно обращаем внимание на необходимость пройти вакцинацию медиков и работников детских учреждений", - сказал Кузнецов, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20221006/medvedev-1821907472.html
россия
донецкая народная республика
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792191239_0:0:2016:1512_1920x0_80_0_0_9295c88798e9921c52303600b2943688.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, алексей кузнецов, россия, донецкая народная республика, херсонская область , министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Здоровье - Общество, Алексей Кузнецов, Россия, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
20:03 11.10.2022 (обновлено: 20:42 11.10.2022)
 
Минздрав направил более 630 тонн медикаментов в новые регионы России

Минздрав направил более 630 тонн медикаментов в ДНР, Запорожскую и Херсонскую области

© РИА Новости / Андрей КоцМариупольские врачи осматривают медикаменты, собранные добровольцами
Мариупольские врачи осматривают медикаменты, собранные добровольцами - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Мариупольские врачи осматривают медикаменты, собранные добровольцами. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Более 630 тонн гуманитарной помощи от Минздрава России доставлено в медицинские учреждения ДНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.
"В медицинские учреждения ДНР, Запорожской и Херсонской областей доставлено более 630 тонн гуманитарной помощи от Минздрава России. В составе груза лекарственные препараты, в том числе для лечения хирургических, онкологических, эндокринологических заболеваний", - говорится в сообщении.
Гуманитарный груз будет распределен между медицинскими учреждениями регионов в соответствии с потребностью в каждом виде лекарственных средств, уточнили в пресс-службе.
Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов отметил, что в новые регионы России доставлены высокоэффективные отечественные вакцины для профилактики гриппа, дифтерии, столбняка и новой коронавирусной инфекции, в том числе "Спутник-М" для подростков.
"Перед началом осеннего эпидсезона гриппа и ОРВИ крайне важно защититься от инфекции. Настоятельно рекомендуем прививаться детям, людям старшего возраста, пациентам с хроническими заболеваниями – так как для них осложнения гриппа или коронавируса особенно опасны. Отдельно обращаем внимание на необходимость пройти вакцинацию медиков и работников детских учреждений", - сказал Кузнецов, слова которого приводятся в сообщении.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 11:14
Медведев рассказал о работе в новых российских регионах
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоЗдоровье - ОбществоАлексей КузнецовРоссияДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала