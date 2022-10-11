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Минздрав направил более 630 тонн медикаментов в новые регионы России

Минздрав направил более 630 тонн медикаментов в новые регионы России - РИА Новости, 11.10.2022

Минздрав направил более 630 тонн медикаментов в новые регионы России

Более 630 тонн гуманитарной помощи от Минздрава России доставлено в медицинские учреждения ДНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T20:03

2022-10-11T20:03

2022-10-11T20:42

специальная военная операция на украине

общество

здоровье - общество

алексей кузнецов

россия

донецкая народная республика

херсонская область

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Более 630 тонн гуманитарной помощи от Минздрава России доставлено в медицинские учреждения ДНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.Гуманитарный груз будет распределен между медицинскими учреждениями регионов в соответствии с потребностью в каждом виде лекарственных средств, уточнили в пресс-службе.Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов отметил, что в новые регионы России доставлены высокоэффективные отечественные вакцины для профилактики гриппа, дифтерии, столбняка и новой коронавирусной инфекции, в том числе "Спутник-М" для подростков."Перед началом осеннего эпидсезона гриппа и ОРВИ крайне важно защититься от инфекции. Настоятельно рекомендуем прививаться детям, людям старшего возраста, пациентам с хроническими заболеваниями – так как для них осложнения гриппа или коронавируса особенно опасны. Отдельно обращаем внимание на необходимость пройти вакцинацию медиков и работников детских учреждений", - сказал Кузнецов, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20221006/medvedev-1821907472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, алексей кузнецов, россия, донецкая народная республика, херсонская область , министерство здравоохранения рф (минздрав россии)