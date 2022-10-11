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Россия побеждает в энергетической войне с Европой, пишут СМИ - РИА Новости, 11.10.2022
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Россия побеждает в энергетической войне с Европой, пишут СМИ
Россия побеждает в энергетической войне с Европой, пишут СМИ - РИА Новости, 11.10.2022
Россия побеждает в энергетической войне с Европой, пишут СМИ
Иранская газета Keyhan в понедельник опубликовала статью, в которой утверждает, что президент России Владимир Путин выигрывает в энергетической войне с... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T16:18
2022-10-11T16:18
экономика
владимир путин
россия
европа
украина
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Иранская газета Keyhan в понедельник опубликовала статью, в которой утверждает, что президент России Владимир Путин выигрывает в энергетической войне с европейскими странами."Он (Владимир Путин) использовал энергию как оружие против Европы, что, в результате, создало почву для роста цен и усиления инфляционного давления", – говорится в статье Keyhan.Отмечается, что рост цен на энергию, обусловивший увеличение доходов России от продажи энергоресурсов, позволяет ей за счет подорожания нефти "закрыть глаза на получение дохода от продажи газа", приостановив экспорт этого энергоносителя в Европу. В статье подчеркивается, что эта мера усиливает давление на экономики европейских стран, зависящих от российского экспортного газа, и увеличивает риск возникновения в них рецессии на фоне роста инфляции и дефицита предложения.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия
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экономика, владимир путин, россия, европа, украина, санкции в отношении россии
Экономика, Владимир Путин, Россия, Европа, Украина, Санкции в отношении России
16:18 11.10.2022
 
Россия побеждает в энергетической войне с Европой, пишут СМИ

Keyhan: Путин выигрывает в энергетической войне с европейскими странами

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Иранская газета Keyhan в понедельник опубликовала статью, в которой утверждает, что президент России Владимир Путин выигрывает в энергетической войне с европейскими странами.
"Он (Владимир Путин) использовал энергию как оружие против Европы, что, в результате, создало почву для роста цен и усиления инфляционного давления", – говорится в статье Keyhan.
Эмблема Nissan - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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Nissan оценил убытки из-за ухода с российского рынка
Отмечается, что рост цен на энергию, обусловивший увеличение доходов России от продажи энергоресурсов, позволяет ей за счет подорожания нефти "закрыть глаза на получение дохода от продажи газа", приостановив экспорт этого энергоносителя в Европу. В статье подчеркивается, что эта мера усиливает давление на экономики европейских стран, зависящих от российского экспортного газа, и увеличивает риск возникновения в них рецессии на фоне роста инфляции и дефицита предложения.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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ЭкономикаВладимир ПутинРоссияЕвропаУкраинаСанкции в отношении России
 
 
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