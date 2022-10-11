https://ria.ru/20221011/peregovory-1823111044.html
Эрдоган и Путин обсудят в Астане продуктовую сделку
Эрдоган и Путин обсудят в Астане продуктовую сделку - РИА Новости, 11.10.2022
Эрдоган и Путин обсудят в Астане продуктовую сделку
Президенты Турции и РФ Тайип Эрдоган и Владимир Путин в ходе запланированных на среду переговоров в Астане обсудят "продуктовую сделку", ситуацию на Украине и... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T14:06
2022-10-11T14:06
2022-10-11T14:13
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АНКАРА, 11 окт – РИА Новости. Президенты Турции и РФ Тайип Эрдоган и Владимир Путин в ходе запланированных на среду переговоров в Астане обсудят "продуктовую сделку", ситуацию на Украине и энергетическое сотрудничество, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.На текущей неделе Путин поедет в Астану на саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), также он проведет серию двусторонних встреч. Ранее Эрдоган заявлял, что рассчитывает на очную встречу с Путиным в ближайшие "три-четыре дня". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил обсуждения на встрече президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом предложения Анкары о проведении переговоров Москвы и Запада по Украине."Весь широкий спектр вопросов: "продуктовая сделка", ситуация на Украине, энергетическое сотрудничество, двустороннее сотрудничество войдут в повестку переговоров", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, какие темы намерен обсудить турецкий лидер в ходе переговоров с Путиным в Астане.На уточняющий вопрос, предложит ли Анкара свое посредничество по урегулированию украинского кризиса, собеседник агентства отметил, что Турция "с первого дня конфликта предлагает это посредничество"."Турция – единственная страна, которая может говорить и с Москвой, и с Киевом. Мы со всеми своими посредническими усилиями нацелены на скорейшее прекращение огня и установление прочного мира", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20221011/peregovory-1823097370.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, турция, астана, украина, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
В мире, Россия, Турция, Астана, Украина, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
14:06 11.10.2022 (обновлено: 14:13 11.10.2022)
Эрдоган и Путин обсудят в Астане продуктовую сделку
Эрдоган и Путин обсудят в Астане продуктовую сделку и ситуацию на Украине
АНКАРА, 11 окт – РИА Новости. Президенты Турции и РФ Тайип Эрдоган и Владимир Путин в ходе запланированных на среду переговоров в Астане обсудят "продуктовую сделку", ситуацию на Украине и энергетическое сотрудничество, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
На текущей неделе Путин поедет в Астану на саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), также он проведет серию двусторонних встреч. Ранее Эрдоган заявлял, что рассчитывает на очную встречу с Путиным в ближайшие "три-четыре дня". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил обсуждения на встрече президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
предложения Анкары о проведении переговоров Москвы
и Запада по Украине.
"Весь широкий спектр вопросов: "продуктовая сделка", ситуация на Украине, энергетическое сотрудничество, двустороннее сотрудничество войдут в повестку переговоров", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, какие темы намерен обсудить турецкий лидер в ходе переговоров с Путиным в Астане.
На уточняющий вопрос, предложит ли Анкара свое посредничество по урегулированию украинского кризиса, собеседник агентства отметил, что Турция "с первого дня конфликта предлагает это посредничество".
"Турция – единственная страна, которая может говорить и с Москвой, и с Киевом
. Мы со всеми своими посредническими усилиями нацелены на скорейшее прекращение огня и установление прочного мира", - добавил собеседник агентства.