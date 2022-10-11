https://ria.ru/20221011/peregovory-1823111044.html

Эрдоган и Путин обсудят в Астане продуктовую сделку

Эрдоган и Путин обсудят в Астане продуктовую сделку - РИА Новости, 11.10.2022

Эрдоган и Путин обсудят в Астане продуктовую сделку

Президенты Турции и РФ Тайип Эрдоган и Владимир Путин в ходе запланированных на среду переговоров в Астане обсудят "продуктовую сделку", ситуацию на Украине и... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T14:06

2022-10-11T14:06

2022-10-11T14:13

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владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 11 окт – РИА Новости. Президенты Турции и РФ Тайип Эрдоган и Владимир Путин в ходе запланированных на среду переговоров в Астане обсудят "продуктовую сделку", ситуацию на Украине и энергетическое сотрудничество, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.На текущей неделе Путин поедет в Астану на саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), также он проведет серию двусторонних встреч. Ранее Эрдоган заявлял, что рассчитывает на очную встречу с Путиным в ближайшие "три-четыре дня". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил обсуждения на встрече президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом предложения Анкары о проведении переговоров Москвы и Запада по Украине."Весь широкий спектр вопросов: "продуктовая сделка", ситуация на Украине, энергетическое сотрудничество, двустороннее сотрудничество войдут в повестку переговоров", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, какие темы намерен обсудить турецкий лидер в ходе переговоров с Путиным в Астане.На уточняющий вопрос, предложит ли Анкара свое посредничество по урегулированию украинского кризиса, собеседник агентства отметил, что Турция "с первого дня конфликта предлагает это посредничество"."Турция – единственная страна, которая может говорить и с Москвой, и с Киевом. Мы со всеми своими посредническими усилиями нацелены на скорейшее прекращение огня и установление прочного мира", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20221011/peregovory-1823097370.html

https://ria.ru/20221010/krizis-1822815814.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, турция, астана, украина, владимир путин, реджеп тайип эрдоган