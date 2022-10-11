В Таджикистан прибыла делегация Киргизии для переговоров по границе

Делегация Киргизии прибыла в Душанбе для переговоров по делимитации и демаркации границы
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в минувшую пятницу. Перестрелки прекратились лишь к вечеру субботы.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в минувшую пятницу. Перестрелки прекратились лишь к вечеру субботы.
В понедельник главы ГКНБ Таджикистана и Киргизии подписали протокол о мире.
В понедельник главы ГКНБ Таджикистана и Киргизии подписали протокол о мире.
Между тем зону конфликта покинули более 140 тысяч жителей Киргизии.
Между тем зону конфликта покинули более 140 тысяч жителей Киргизии.
В МЧС Киргизии сообщали, что некоторые приграничные села опустели на 80%.
В МЧС Киргизии сообщали, что некоторые приграничные села опустели на 80%.
Киргизские власти назвали эту эвакуацию самой масштабной для республики.
Киргизские власти назвали эту эвакуацию самой масштабной для республики.
Для вынужденных переселенцев открыли несколько пунктов временного размещения.
Для вынужденных переселенцев открыли несколько пунктов временного размещения.
Склад гуманитарной помощи в спортивном зале школы в киргизском селе Боз-Адыр.
Склад гуманитарной помощи в спортивном зале школы в киргизском селе Боз-Адыр.
Те, у кого есть возможность, уезжают к родственникам на машинах.
Те, у кого есть возможность, уезжают к родственникам на машинах.
Киргизская спецкомиссия начала оценку ущерба, нанесенного республике в ходе конфликта.
Киргизская спецкомиссия начала оценку ущерба, нанесенного республике в ходе конфликта.
Военнослужащие общаются с беженцами в селе Боз-Адыр.
Военнослужащие общаются с беженцами в селе Боз-Адыр.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в минувшую пятницу. Перестрелки прекратились лишь к вечеру субботы.
В понедельник главы ГКНБ Таджикистана и Киргизии подписали протокол о мире.
Между тем зону конфликта покинули более 140 тысяч жителей Киргизии.
В МЧС Киргизии сообщали, что некоторые приграничные села опустели на 80%.
Киргизские власти назвали эту эвакуацию самой масштабной для республики.
Для вынужденных переселенцев открыли несколько пунктов временного размещения.
Склад гуманитарной помощи в спортивном зале школы в киргизском селе Боз-Адыр.
Те, у кого есть возможность, уезжают к родственникам на машинах.
Киргизская спецкомиссия начала оценку ущерба, нанесенного республике в ходе конфликта.
Военнослужащие общаются с беженцами в селе Боз-Адыр.