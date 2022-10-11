https://ria.ru/20221011/peregovory-1823041008.html

В Таджикистан прибыла делегация Киргизии для переговоров по границе

В Таджикистан прибыла делегация Киргизии для переговоров по границе - РИА Новости, 11.10.2022

В Таджикистан прибыла делегация Киргизии для переговоров по границе

Для участия в заседании таджикско-киргизской межправкомиссии по делимитации и демаркации границы в Душанбе во вторник прибыла делегация из Киргизии, сообщили в... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T11:49

2022-10-11T11:49

2022-10-11T11:49

в мире

таджикистан

киргизия

душанбе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818384373_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7d94e185b3869bea83a59626e24bd263.jpg

ДУШАНБЕ, 11 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Для участия в заседании таджикско-киргизской межправкомиссии по делимитации и демаркации границы в Душанбе во вторник прибыла делегация из Киргизии, сообщили в пресс-центре хукумата (администрации) Согдийской области Таджикистана."Темой переговоров, которые продлятся четыре дня, станет обозначение (демаркация) общей госграницы", - отметили в пресс-службе.Неопределенные территории между двумя государствами периодически становятся зоной конфликта. В последний раз ситуация на таджикско-киргизской границе обострялась 14-16 сентября. Киргизская сторона сообщила о 63 погибших и 198 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 41 погибшем и 30 пострадавших.

таджикистан

киргизия

душанбе

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, таджикистан, киргизия, душанбе