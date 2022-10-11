Рейтинг@Mail.ru
В Таджикистан прибыла делегация Киргизии для переговоров по границе - РИА Новости, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221011/peregovory-1823041008.html
В Таджикистан прибыла делегация Киргизии для переговоров по границе
В Таджикистан прибыла делегация Киргизии для переговоров по границе - РИА Новости, 11.10.2022
В Таджикистан прибыла делегация Киргизии для переговоров по границе
Для участия в заседании таджикско-киргизской межправкомиссии по делимитации и демаркации границы в Душанбе во вторник прибыла делегация из Киргизии, сообщили в... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T11:49
2022-10-11T11:49
в мире
таджикистан
киргизия
душанбе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818384373_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7d94e185b3869bea83a59626e24bd263.jpg
ДУШАНБЕ, 11 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Для участия в заседании таджикско-киргизской межправкомиссии по делимитации и демаркации границы в Душанбе во вторник прибыла делегация из Киргизии, сообщили в пресс-центре хукумата (администрации) Согдийской области Таджикистана."Темой переговоров, которые продлятся четыре дня, станет обозначение (демаркация) общей госграницы", - отметили в пресс-службе.Неопределенные территории между двумя государствами периодически становятся зоной конфликта. В последний раз ситуация на таджикско-киргизской границе обострялась 14-16 сентября. Киргизская сторона сообщила о 63 погибших и 198 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 41 погибшем и 30 пострадавших.
таджикистан
киргизия
душанбе
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818384373_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_b264d9c70954da2c78829e50c8c8e093.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, таджикистан, киргизия, душанбе
В мире, Таджикистан, Киргизия, Душанбе
11:49 11.10.2022
 
В Таджикистан прибыла делегация Киргизии для переговоров по границе

Делегация Киргизии прибыла в Душанбе для переговоров по делимитации и демаркации границы

© Sputnik / Камар Ахрор / Перейти в медиабанкДом в деревне Чорку, поврежденный из-за перестрелки на границе Таджикистана и Киргизии
Дом в деревне Чорку, поврежденный из-за перестрелки на границе Таджикистана и Киргизии - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Sputnik / Камар Ахрор
Перейти в медиабанк
Дом в деревне Чорку, поврежденный из-за перестрелки на границе Таджикистана и Киргизии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 11 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Для участия в заседании таджикско-киргизской межправкомиссии по делимитации и демаркации границы в Душанбе во вторник прибыла делегация из Киргизии, сообщили в пресс-центре хукумата (администрации) Согдийской области Таджикистана.
"Темой переговоров, которые продлятся четыре дня, станет обозначение (демаркация) общей госграницы", - отметили в пресс-службе.
Неопределенные территории между двумя государствами периодически становятся зоной конфликта. В последний раз ситуация на таджикско-киргизской границе обострялась 14-16 сентября. Киргизская сторона сообщила о 63 погибших и 198 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 41 погибшем и 30 пострадавших.
В зоне конфликта: что происходит на границе Киргизии и Таджикистана
© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанк

Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в минувшую пятницу. Перестрелки прекратились лишь к вечеру субботы.

Беженцы сидят в тени на одной из улиц в селе Боз-Адыр в Киргизии
1 из 12

Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в минувшую пятницу. Перестрелки прекратились лишь к вечеру субботы.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанк

В понедельник главы ГКНБ Таджикистана и Киргизии подписали протокол о мире.

Разгрузка гуманитарной помощи для беженцев в селе Боз-Адыр в Киргизии
2 из 12

В понедельник главы ГКНБ Таджикистана и Киргизии подписали протокол о мире.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанк

Теперь ситуация должна стабилизироваться.

Врач осматривает ребенка в пункте временного размещения беженцев в школе в селе Боз-Адыр в Киргизии
3 из 12

Теперь ситуация должна стабилизироваться.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанк

Между тем зону конфликта покинули более 140 тысяч жителей Киргизии.

Ситуация на киргизско-таджикской границе
4 из 12

Между тем зону конфликта покинули более 140 тысяч жителей Киргизии.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанк

В МЧС Киргизии сообщали, что некоторые приграничные села опустели на 80%.

Беженцы на одной из улиц в селе Боз-Адыр в Киргизии
5 из 12

В МЧС Киргизии сообщали, что некоторые приграничные села опустели на 80%.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанк

Киргизские власти назвали эту эвакуацию самой масштабной для республики.

Беженцы на одной из улиц в селе Боз-Адыр в Киргизии
6 из 12

Киргизские власти назвали эту эвакуацию самой масштабной для республики.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанк

Для вынужденных переселенцев открыли несколько пунктов временного размещения.

Беженцы в пункте временного размещения в школе в селе Боз-Адыр в Киргизии
7 из 12

Для вынужденных переселенцев открыли несколько пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанк

Беженцам оказывают всю необходимую помощь.

Молодой человек несет пакеты с макаронами во время раздачи гуманитарной помощи беженцам в селе Боз-Адыр в Киргизии
8 из 12

Беженцам оказывают всю необходимую помощь.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанк

Склад гуманитарной помощи в спортивном зале школы в киргизском селе Боз-Адыр.

Склад гуманитарной помощи для беженцев в спортивном зале школы в селе Боз-Адыр в Киргизии
9 из 12

Склад гуманитарной помощи в спортивном зале школы в киргизском селе Боз-Адыр.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанк

Те, у кого есть возможность, уезжают к родственникам на машинах.

Беженцы на одной из улиц в селе Боз-Адыр в Киргизии
10 из 12

Те, у кого есть возможность, уезжают к родственникам на машинах.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанк

Киргизская спецкомиссия начала оценку ущерба, нанесенного республике в ходе конфликта.

Военнослужащий ВС Киргизии возле контрольно-пропускного пункта Кызыл-Бель-автодорожный в Киргизии
11 из 12

Киргизская спецкомиссия начала оценку ущерба, нанесенного республике в ходе конфликта.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанк

Военнослужащие общаются с беженцами в селе Боз-Адыр.

Военнослужащие ВС Киргизии общаются с беженцами в селе Боз-Адыр в Киргизии
12 из 12

Военнослужащие общаются с беженцами в селе Боз-Адыр.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
1 из 12

Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в минувшую пятницу. Перестрелки прекратились лишь к вечеру субботы.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
2 из 12

В понедельник главы ГКНБ Таджикистана и Киргизии подписали протокол о мире.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
3 из 12

Теперь ситуация должна стабилизироваться.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
4 из 12

Между тем зону конфликта покинули более 140 тысяч жителей Киргизии.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
5 из 12

В МЧС Киргизии сообщали, что некоторые приграничные села опустели на 80%.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
6 из 12

Киргизские власти назвали эту эвакуацию самой масштабной для республики.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
7 из 12

Для вынужденных переселенцев открыли несколько пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
8 из 12

Беженцам оказывают всю необходимую помощь.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
9 из 12

Склад гуманитарной помощи в спортивном зале школы в киргизском селе Боз-Адыр.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
10 из 12

Те, у кого есть возможность, уезжают к родственникам на машинах.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
11 из 12

Киргизская спецкомиссия начала оценку ущерба, нанесенного республике в ходе конфликта.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
12 из 12

Военнослужащие общаются с беженцами в селе Боз-Адыр.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
 
В миреТаджикистанКиргизияДушанбе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала