https://ria.ru/20221011/pamyatnik-1823240482.html

В Киеве снесли памятник Пушкину

В Киеве снесли памятник Пушкину - РИА Новости, 11.10.2022

В Киеве снесли памятник Пушкину

Памятник великому русскому поэту Александру Пушкину демонтировали в центре Киева, пишет издание "Страна". РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T21:34

2022-10-11T21:34

2022-10-11T22:38

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Памятник великому русскому поэту Александру Пушкину демонтировали в центре Киева, пишет издание "Страна"."В Киеве демонтировали памятник символу "русского мира" Александру Пушкину в центре столицы. Демонтаж посвятили лейтенанту Вооруженных сил Украины Денису Антипову – известному общественному активисту, преподавателю корейского языка в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, который погиб в мае 2022 года", - пишет "Страна" со ссылкой на соучредителя проекта "Декоммунизация. Украина" Вадима Позднякова.На опубликованных фото – снесенный памятник Пушкину перед зданием национального транспортного университета. Сам Поздняков утверждает, что в Киеве еще есть восемь памятников и бюстов, посвященных Пушкину.Депутаты Киевсовета в мае приняли решение "Об организационно-правовых мерах по устранению памятных объектов, связанных с культурой и историей России и СССР, из публичного пространства города Киева". Среди них памятник генералу советской армии Николаю Ватутину в Мариинском парке, памятники русскому поэту Александру Пушкину, георгиевская лента на станции метро "Героев Днепра".Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Украинский институт нацпамяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20221008/vilnyus-1822453706.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, александр пушкин, тарас шевченко, сергей лавров, киев, украина, россия, вооруженные силы украины