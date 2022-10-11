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В Киеве снесли памятник Пушкину - РИА Новости, 11.10.2022
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В Киеве снесли памятник Пушкину
В Киеве снесли памятник Пушкину - РИА Новости, 11.10.2022
В Киеве снесли памятник Пушкину
Памятник великому русскому поэту Александру Пушкину демонтировали в центре Киева, пишет издание "Страна". РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T21:34
2022-10-11T22:38
в мире
александр пушкин
тарас шевченко
сергей лавров
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Памятник великому русскому поэту Александру Пушкину демонтировали в центре Киева, пишет издание "Страна"."В Киеве демонтировали памятник символу "русского мира" Александру Пушкину в центре столицы. Демонтаж посвятили лейтенанту Вооруженных сил Украины Денису Антипову – известному общественному активисту, преподавателю корейского языка в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, который погиб в мае 2022 года", - пишет "Страна" со ссылкой на соучредителя проекта "Декоммунизация. Украина" Вадима Позднякова.На опубликованных фото – снесенный памятник Пушкину перед зданием национального транспортного университета. Сам Поздняков утверждает, что в Киеве еще есть восемь памятников и бюстов, посвященных Пушкину.Депутаты Киевсовета в мае приняли решение "Об организационно-правовых мерах по устранению памятных объектов, связанных с культурой и историей России и СССР, из публичного пространства города Киева". Среди них памятник генералу советской армии Николаю Ватутину в Мариинском парке, памятники русскому поэту Александру Пушкину, георгиевская лента на станции метро "Героев Днепра".Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Украинский институт нацпамяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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в мире, александр пушкин, тарас шевченко, сергей лавров, киев, украина, россия, вооруженные силы украины
В мире, Александр Пушкин, Тарас Шевченко, Сергей Лавров, Киев, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
21:34 11.10.2022 (обновлено: 22:38 11.10.2022)
 
В Киеве снесли памятник Пушкину

"Страна": в центре Киева демонтировали памятник великому русскому поэту Пушкину

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Памятник великому русскому поэту Александру Пушкину демонтировали в центре Киева, пишет издание "Страна".
"В Киеве демонтировали памятник символу "русского мира" Александру Пушкину в центре столицы. Демонтаж посвятили лейтенанту Вооруженных сил Украины Денису Антипову – известному общественному активисту, преподавателю корейского языка в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, который погиб в мае 2022 года", - пишет "Страна" со ссылкой на соучредителя проекта "Декоммунизация. Украина" Вадима Позднякова.
На опубликованных фото – снесенный памятник Пушкину перед зданием национального транспортного университета. Сам Поздняков утверждает, что в Киеве еще есть восемь памятников и бюстов, посвященных Пушкину.
Депутаты Киевсовета в мае приняли решение "Об организационно-правовых мерах по устранению памятных объектов, связанных с культурой и историей России и СССР, из публичного пространства города Киева". Среди них памятник генералу советской армии Николаю Ватутину в Мариинском парке, памятники русскому поэту Александру Пушкину, георгиевская лента на станции метро "Героев Днепра".
Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Украинский институт нацпамяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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