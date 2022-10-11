https://ria.ru/20221011/otsrochka-1823238689.html

Депутат ГД попросила отсрочку для родителей, воспитывающих детей-инвалидов

Депутат ГД попросила отсрочку для родителей, воспитывающих детей-инвалидов - РИА Новости, 11.10.2022

Депутат ГД попросила отсрочку для родителей, воспитывающих детей-инвалидов

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина попросила рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T21:18

2022-10-11T21:18

2022-10-11T21:18

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

владимир путин

россия

украина

госдума рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина попросила рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации гражданам, имеющим ребенка-инвалида, независимо от количества детей в семье, обращение появилось в личном Telegram-канале Останиной.В соответствии со списком отсрочек от призыва по мобилизации, который был опубликован Останиной в личном Telegram-канале, отсрочка предоставлялась "гражданам, имеющим трех детей, один из которых инвалид".Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20221011/proekt-1823236859.html

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украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сергей шойгу, владимир путин, россия, украина, госдума рф, частичная мобилизация в россии