Депутат ГД попросила отсрочку для родителей, воспитывающих детей-инвалидов
Депутат Останина попросила отсрочку от частичной мобилизации для людей с детьми-инвалидами
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина попросила рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации гражданам, имеющим ребенка-инвалида, независимо от количества детей в семье, обращение появилось в личном Telegram-канале Останиной.
"По вашим многочисленным просьбам обратилась к министру обороны Сергею Шойгу. В своем депутатском запросе попросила дать поручение рассмотреть возможность предоставления отсрочек от призыва на военную службу по частичной мобилизации гражданам, имеющим ребенка-инвалида, независимо от количества детей в семье", - написала она.
В соответствии со списком отсрочек от призыва по мобилизации, который был опубликован Останиной в личном Telegram-канале, отсрочка предоставлялась "гражданам, имеющим трех детей, один из которых инвалид".
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.