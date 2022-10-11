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Депутат ГД попросила отсрочку для родителей, воспитывающих детей-инвалидов - РИА Новости, 11.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/otsrochka-1823238689.html
Депутат ГД попросила отсрочку для родителей, воспитывающих детей-инвалидов
Депутат ГД попросила отсрочку для родителей, воспитывающих детей-инвалидов - РИА Новости, 11.10.2022
Депутат ГД попросила отсрочку для родителей, воспитывающих детей-инвалидов
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина попросила рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T21:18
2022-10-11T21:18
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
владимир путин
россия
украина
госдума рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина попросила рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации гражданам, имеющим ребенка-инвалида, независимо от количества детей в семье, обращение появилось в личном Telegram-канале Останиной.В соответствии со списком отсрочек от призыва по мобилизации, который был опубликован Останиной в личном Telegram-канале, отсрочка предоставлялась "гражданам, имеющим трех детей, один из которых инвалид".Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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сергей шойгу, владимир путин, россия, украина, госдума рф, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Россия, Украина, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России
21:18 11.10.2022
 
Депутат ГД попросила отсрочку для родителей, воспитывающих детей-инвалидов

Депутат Останина попросила отсрочку от частичной мобилизации для людей с детьми-инвалидами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина попросила рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации гражданам, имеющим ребенка-инвалида, независимо от количества детей в семье, обращение появилось в личном Telegram-канале Останиной.
"По вашим многочисленным просьбам обратилась к министру обороны Сергею Шойгу. В своем депутатском запросе попросила дать поручение рассмотреть возможность предоставления отсрочек от призыва на военную службу по частичной мобилизации гражданам, имеющим ребенка-инвалида, независимо от количества детей в семье", - написала она.
В соответствии со списком отсрочек от призыва по мобилизации, который был опубликован Останиной в личном Telegram-канале, отсрочка предоставлялась "гражданам, имеющим трех детей, один из которых инвалид".
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 21:03Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеСергей ШойгуВладимир ПутинРоссияУкраинаГосдума РФЧастичная мобилизация в России
 
 
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