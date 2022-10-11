Советник президента ОАЭ предложил дипломатически решить конфликт на Украине
Советник президента ОАЭ Гаргаш: эскалация на Украине требует решения на основе дипломатии
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян . Архивное фото
ДОХА, 11 окт - РИА Новости. Визит президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Россию был запланирован заранее, одновременно эскалация ситуации на Украине требует безотлагательного решения посредством дипломатии, сообщил во вторник в Twitter советник эмиратского президента Анвар Гаргаш.
"Визит главы ОАЭ в Россию был запланирован заранее в рамках двусторонних отношений и нашего независимого суверенного выбора. В то же время эскалация ситуации на Украине требует безотлагательного решения посредством дипломатии, диалога и уважения к нормам и принципам международного права. Это твердая позиция ОАЭ", - отметил Гаргаш.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин во вторник в Санкт-Петербурге встретится с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, их беседа пройдет в формате один на один.
Это будет первый визит президента ОАЭ в Россию после его избрания на этот пост в мае текущего года и третий по счету зарубежный визит в качестве главы государства.