Рейтинг@Mail.ru
Советник президента ОАЭ предложил дипломатически решить конфликт на Украине - РИА Новости, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/oae-1823037969.html
Советник президента ОАЭ предложил дипломатически решить конфликт на Украине
Советник президента ОАЭ предложил дипломатически решить конфликт на Украине - РИА Новости, 11.10.2022
Советник президента ОАЭ предложил дипломатически решить конфликт на Украине
Визит президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Россию был запланирован заранее, одновременно эскалация ситуации на Украине требует безотлагательного... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T11:38
2022-10-11T11:38
специальная военная операция на украине
в мире
оаэ
россия
украина
владимир путин
мухаммед бен заид аль нахайян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823036313_0:289:3127:2048_1920x0_80_0_0_6e931b9957decc556045a2facc4d3520.jpg
ДОХА, 11 окт - РИА Новости. Визит президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Россию был запланирован заранее, одновременно эскалация ситуации на Украине требует безотлагательного решения посредством дипломатии, сообщил во вторник в Twitter советник эмиратского президента Анвар Гаргаш."Визит главы ОАЭ в Россию был запланирован заранее в рамках двусторонних отношений и нашего независимого суверенного выбора. В то же время эскалация ситуации на Украине требует безотлагательного решения посредством дипломатии, диалога и уважения к нормам и принципам международного права. Это твердая позиция ОАЭ", - отметил Гаргаш.Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин во вторник в Санкт-Петербурге встретится с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, их беседа пройдет в формате один на один.Это будет первый визит президента ОАЭ в Россию после его избрания на этот пост в мае текущего года и третий по счету зарубежный визит в качестве главы государства.
https://ria.ru/20221010/oae-1822969965.html
https://ria.ru/20221011/oae-1822957135.html
оаэ
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823036313_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_de5aad59dbfbd55c65f361e0edad9f68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оаэ, россия, украина, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян
Специальная военная операция на Украине, В мире, ОАЭ, Россия, Украина, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
11:38 11.10.2022
 
Советник президента ОАЭ предложил дипломатически решить конфликт на Украине

Советник президента ОАЭ Гаргаш: эскалация на Украине требует решения на основе дипломатии

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 11 окт - РИА Новости. Визит президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Россию был запланирован заранее, одновременно эскалация ситуации на Украине требует безотлагательного решения посредством дипломатии, сообщил во вторник в Twitter советник эмиратского президента Анвар Гаргаш.
"Визит главы ОАЭ в Россию был запланирован заранее в рамках двусторонних отношений и нашего независимого суверенного выбора. В то же время эскалация ситуации на Украине требует безотлагательного решения посредством дипломатии, диалога и уважения к нормам и принципам международного права. Это твердая позиция ОАЭ", - отметил Гаргаш.
Мухаммад бен Зайд аль-Нахайян - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 22:50
В Абу-Даби связали визит президента ОАЭ в Россию с кризисом на Украине
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин во вторник в Санкт-Петербурге встретится с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, их беседа пройдет в формате один на один.
Это будет первый визит президента ОАЭ в Россию после его избрания на этот пост в мае текущего года и третий по счету зарубежный визит в качестве главы государства.
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 02:11
Межгосударственные отношения России и Объединенных Арабских Эмиратов
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОАЭРоссияУкраинаВладимир ПутинМухаммед бен Заид Аль Нахайян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала