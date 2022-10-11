https://ria.ru/20221011/oae-1823037969.html

Советник президента ОАЭ предложил дипломатически решить конфликт на Украине

Советник президента ОАЭ предложил дипломатически решить конфликт на Украине - РИА Новости, 11.10.2022

Советник президента ОАЭ предложил дипломатически решить конфликт на Украине

Визит президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Россию был запланирован заранее, одновременно эскалация ситуации на Украине требует безотлагательного... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T11:38

2022-10-11T11:38

2022-10-11T11:38

специальная военная операция на украине

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владимир путин

мухаммед бен заид аль нахайян

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ДОХА, 11 окт - РИА Новости. Визит президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Россию был запланирован заранее, одновременно эскалация ситуации на Украине требует безотлагательного решения посредством дипломатии, сообщил во вторник в Twitter советник эмиратского президента Анвар Гаргаш."Визит главы ОАЭ в Россию был запланирован заранее в рамках двусторонних отношений и нашего независимого суверенного выбора. В то же время эскалация ситуации на Украине требует безотлагательного решения посредством дипломатии, диалога и уважения к нормам и принципам международного права. Это твердая позиция ОАЭ", - отметил Гаргаш.Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин во вторник в Санкт-Петербурге встретится с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, их беседа пройдет в формате один на один.Это будет первый визит президента ОАЭ в Россию после его избрания на этот пост в мае текущего года и третий по счету зарубежный визит в качестве главы государства.

https://ria.ru/20221010/oae-1822969965.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, оаэ, россия, украина, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян