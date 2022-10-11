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Nissan передаст все российские активы в государственную собственность - РИА Новости, 11.10.2022
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Nissan передаст все российские активы в государственную собственность
Nissan передаст все российские активы в государственную собственность - РИА Новости, 11.10.2022
Nissan передаст все российские активы в государственную собственность
Российские активы компании Nissan перейдут в собственность государства, заявили в Минпромторге. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T11:18
2022-10-11T14:43
экономика
авто
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российские активы компании Nissan перейдут в собственность государства, заявили в Минпромторге."Исполнительный комитет Nissan одобрил продажу своих российских активов "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП "НАМИ". Сделка предполагает передачу 100% активов Nissan в России (под управлением юридического лица "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус") НАМИ", — отметили в ведомстве.Речь идет о производственных и научно-исследовательских мощностях Nissan в Санкт-Петербурге, а также центре продаж и маркетинга в Москве.Одно из важных условий сделки — опцион на обратный выкуп своей доли. Концерн может им воспользоваться в течение шести лет.Как заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, предполагается, что предприятие продолжит работу, речь идет о сохранении примерно двух тысяч рабочих мест.НАМИ сможет привлекать другие компании в качестве производственных партнеров и создавать совместные предприятия.Обслуживать машины Nissan и поставлять запчасти в дальнейшем будет АвтоВАЗ.Завод Nissan в Санкт-Петербурге остановили в марте после начала специальной военной операции на Украине.
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РИА Новости
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экономика, авто, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
Экономика, Авто, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Россия, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"
11:18 11.10.2022 (обновлено: 14:43 11.10.2022)
 
Nissan передаст все российские активы в государственную собственность

Минпромторг сообщил о передаче российских активов Nissan в собственность государства

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкЭмблема Nissan
Эмблема Nissan - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Эмблема Nissan. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российские активы компании Nissan перейдут в собственность государства, заявили в Минпромторге.
"Исполнительный комитет Nissan одобрил продажу своих российских активов "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП "НАМИ". Сделка предполагает передачу 100% активов Nissan в России (под управлением юридического лица "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус") НАМИ", — отметили в ведомстве.

Речь идет о производственных и научно-исследовательских мощностях Nissan в Санкт-Петербурге, а также центре продаж и маркетинга в Москве.
Одно из важных условий сделки — опцион на обратный выкуп своей доли. Концерн может им воспользоваться в течение шести лет.
Как заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, предполагается, что предприятие продолжит работу, речь идет о сохранении примерно двух тысяч рабочих мест.
НАМИ сможет привлекать другие компании в качестве производственных партнеров и создавать совместные предприятия.
Обслуживать машины Nissan и поставлять запчасти в дальнейшем будет АвтоВАЗ.
Завод Nissan в Санкт-Петербурге остановили в марте после начала специальной военной операции на Украине.
Тойота Камри на конвейере завода в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
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ЭкономикаАвтоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)РоссияНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"
 
 
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