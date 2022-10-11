11:18 11.10.2022 (обновлено: 14:43 11.10.2022)
Nissan передаст все российские активы в государственную собственность
Минпромторг сообщил о передаче российских активов Nissan в собственность государства
Эмблема Nissan. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российские активы компании Nissan перейдут в собственность государства, заявили в Минпромторге.
"Исполнительный комитет Nissan одобрил продажу своих российских активов "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП "НАМИ". Сделка предполагает передачу 100% активов Nissan в России (под управлением юридического лица "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус") НАМИ", — отметили в ведомстве.
Речь идет о производственных и научно-исследовательских мощностях Nissan в Санкт-Петербурге, а также центре продаж и маркетинга в Москве.
Речь идет о производственных и научно-исследовательских мощностях Nissan в Санкт-Петербурге, а также центре продаж и маркетинга в Москве.
Одно из важных условий сделки — опцион на обратный выкуп своей доли. Концерн может им воспользоваться в течение шести лет.
Как заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, предполагается, что предприятие продолжит работу, речь идет о сохранении примерно двух тысяч рабочих мест.
НАМИ сможет привлекать другие компании в качестве производственных партнеров и создавать совместные предприятия.
Обслуживать машины Nissan и поставлять запчасти в дальнейшем будет АвтоВАЗ.
Завод Nissan в Санкт-Петербурге остановили в марте после начала специальной военной операции на Украине.
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