https://ria.ru/20221011/nissan-1823024432.html

Nissan передаст все российские активы в государственную собственность

Nissan передаст все российские активы в государственную собственность - РИА Новости, 11.10.2022

Nissan передаст все российские активы в государственную собственность

Российские активы компании Nissan перейдут в собственность государства, заявили в Минпромторге. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T11:18

2022-10-11T11:18

2022-10-11T14:43

экономика

авто

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155682/65/1556826535_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_f2e4b92865883a29beba708db30cec9c.jpg

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российские активы компании Nissan перейдут в собственность государства, заявили в Минпромторге."Исполнительный комитет Nissan одобрил продажу своих российских активов "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП "НАМИ". Сделка предполагает передачу 100% активов Nissan в России (под управлением юридического лица "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус") НАМИ", — отметили в ведомстве.Речь идет о производственных и научно-исследовательских мощностях Nissan в Санкт-Петербурге, а также центре продаж и маркетинга в Москве.Одно из важных условий сделки — опцион на обратный выкуп своей доли. Концерн может им воспользоваться в течение шести лет.Как заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, предполагается, что предприятие продолжит работу, речь идет о сохранении примерно двух тысяч рабочих мест.НАМИ сможет привлекать другие компании в качестве производственных партнеров и создавать совместные предприятия.Обслуживать машины Nissan и поставлять запчасти в дальнейшем будет АвтоВАЗ.Завод Nissan в Санкт-Петербурге остановили в марте после начала специальной военной операции на Украине.

https://ria.ru/20220923/toyota-1818906681.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, авто, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"