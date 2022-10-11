https://ria.ru/20221011/nikolaev-1823019100.html

В нескольких регионах Украины прогремели взрывы

В нескольких регионах Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 11.10.2022

В нескольких регионах Украины прогремели взрывы

В Николаевской области и Запорожье звучат взрывы, пишут украинские СМИ. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T10:55

2022-10-11T10:55

2022-10-11T12:58

специальная военная операция на украине

николаевская область

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В Николаевской области и Запорожье звучат взрывы, пишут украинские СМИ.Украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Запорожье. Глава подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Александр Старух написал в своем Telegram-канале, что город находится под ракетным ударом, "целями стали объекты инфраструктуры".Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что в Днепропетровской области работает ПВО.Во вторник утром украинские СМИ сообщают о воздушной тревоге на всей территории страны. Взрывы звучали в Кривом Роге, Ивано-Франковске, Виннице, Киевской и Одесской областях.В Киеве и области ввели почасовое отключение электроэнергии, из-за повреждений инфраструктурных объектов. Также в стране задерживается почти половина поездов, сообщили "Украинские железные дороги". Накануне Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины, сообщило Минобороны. Там подчеркнули, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. Как пояснил Владимир Путин на совещании с постоянными участниками Совбеза, это стало ответом на теракт на Крымском мосту, устроенный украинскими спецслужбами, и другие нападения на объекты инфраструктуры. Так, сообщалось о взрывах в Киеве и Киевской области, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях, Запорожье, Виннице, Сумах, Житомире. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 12 человек погибли, более 80 пострадали.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1823013598.html

николаевская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

николаевская область