10:55 11.10.2022 (обновлено: 12:58 11.10.2022)
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области, предполагая, что работает ПВО
© AP Photo / Roman HrytsynaУкраинские пожарные
© AP Photo / Roman Hrytsyna
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В Николаевской области и Запорожье звучат взрывы, пишут украинские СМИ.
"Сообщается о взрывах в Николаевской области. По предварительным данным, работает ПВО. Ждем официального подтверждения информации", — говорится в Telegram-канале агентства УНИАН.
Украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Запорожье. Глава подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Александр Старух написал в своем Telegram-канале, что город находится под ракетным ударом, "целями стали объекты инфраструктуры".
"Сообщают о взрывах в Ровненской области <...> Также есть сообщение о взрывах в Винницкой области", — говорится в Telegram украинского "5 канала".
Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что в Днепропетровской области работает ПВО.
Во вторник утром украинские СМИ сообщают о воздушной тревоге на всей территории страны. Взрывы звучали в Кривом Роге, Ивано-Франковске, Виннице, Киевской и Одесской областях.
В Киеве и области ввели почасовое отключение электроэнергии, из-за повреждений инфраструктурных объектов. Также в стране задерживается почти половина поездов, сообщили "Украинские железные дороги".
Накануне Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины, сообщило Минобороны. Там подчеркнули, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. Как пояснил Владимир Путин на совещании с постоянными участниками Совбеза, это стало ответом на теракт на Крымском мосту, устроенный украинскими спецслужбами, и другие нападения на объекты инфраструктуры. Так, сообщалось о взрывах в Киеве и Киевской области, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях, Запорожье, Виннице, Сумах, Житомире. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 12 человек погибли, более 80 пострадали.