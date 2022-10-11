Рейтинг@Mail.ru
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/nikolaev-1823019100.html
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 11.10.2022
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы
В Николаевской области и Запорожье звучат взрывы, пишут украинские СМИ. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T10:55
2022-10-11T12:58
специальная военная операция на украине
николаевская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822925811_0:176:3241:1999_1920x0_80_0_0_1c8752876a3952e870c6878c042a2295.jpg
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В Николаевской области и Запорожье звучат взрывы, пишут украинские СМИ.Украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Запорожье. Глава подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Александр Старух написал в своем Telegram-канале, что город находится под ракетным ударом, "целями стали объекты инфраструктуры".Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что в Днепропетровской области работает ПВО.Во вторник утром украинские СМИ сообщают о воздушной тревоге на всей территории страны. Взрывы звучали в Кривом Роге, Ивано-Франковске, Виннице, Киевской и Одесской областях.В Киеве и области ввели почасовое отключение электроэнергии, из-за повреждений инфраструктурных объектов. Также в стране задерживается почти половина поездов, сообщили "Украинские железные дороги". Накануне Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины, сообщило Минобороны. Там подчеркнули, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. Как пояснил Владимир Путин на совещании с постоянными участниками Совбеза, это стало ответом на теракт на Крымском мосту, устроенный украинскими спецслужбами, и другие нападения на объекты инфраструктуры. Так, сообщалось о взрывах в Киеве и Киевской области, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях, Запорожье, Виннице, Сумах, Житомире. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 12 человек погибли, более 80 пострадали.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1823013598.html
николаевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822925811_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c24cde144bbd958d237e2be80bb92cc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
николаевская область
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область
10:55 11.10.2022 (обновлено: 12:58 11.10.2022)
 
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области, предполагая, что работает ПВО

© AP Photo / Roman HrytsynaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© AP Photo / Roman Hrytsyna
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В Николаевской области и Запорожье звучат взрывы, пишут украинские СМИ.
"Сообщается о взрывах в Николаевской области. По предварительным данным, работает ПВО. Ждем официального подтверждения информации", — говорится в Telegram-канале агентства УНИАН.
Украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Запорожье. Глава подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Александр Старух написал в своем Telegram-канале, что город находится под ракетным ударом, "целями стали объекты инфраструктуры".
"Сообщают о взрывах в Ровненской области <...> Также есть сообщение о взрывах в Винницкой области", — говорится в Telegram украинского "5 канала".
Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что в Днепропетровской области работает ПВО.
Ладыжинская ТЭС - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 10:40Специальная военная операция на Украине
В Винницкой области сообщили о повреждении оборудования ТЭС из-за ударов
Во вторник утром украинские СМИ сообщают о воздушной тревоге на всей территории страны. Взрывы звучали в Кривом Роге, Ивано-Франковске, Виннице, Киевской и Одесской областях.
В Киеве и области ввели почасовое отключение электроэнергии, из-за повреждений инфраструктурных объектов. Также в стране задерживается почти половина поездов, сообщили "Украинские железные дороги".
Накануне Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины, сообщило Минобороны. Там подчеркнули, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. Как пояснил Владимир Путин на совещании с постоянными участниками Совбеза, это стало ответом на теракт на Крымском мосту, устроенный украинскими спецслужбами, и другие нападения на объекты инфраструктуры. Так, сообщалось о взрывах в Киеве и Киевской области, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях, Запорожье, Виннице, Сумах, Житомире. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 12 человек погибли, более 80 пострадали.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
10 октября, 15:26Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.10.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколаевская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала