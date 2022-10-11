https://ria.ru/20221011/nato-1823241975.html

НАТО хочет сплотить членов альянса, сообщил турецкий отставной генерал

НАТО хочет сплотить членов альянса, сообщил турецкий отставной генерал - РИА Новости, 11.10.2022

НАТО хочет сплотить членов альянса, сообщил турецкий отставной генерал

НАТО с помощью учений пытается сплотить разъединенные ряды стран-членов альянса, о желании достичь деэскалации речи не идет, заявил РИА Новости турецкий генерал РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T21:44

2022-10-11T21:44

2022-10-11T21:44

в мире

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АНТАКЬЯ (Турция), 11 окт – РИА Новости. НАТО с помощью учений пытается сплотить разъединенные ряды стран-членов альянса, о желании достичь деэскалации речи не идет, заявил РИА Новости турецкий генерал в отставке Баязид Караташ.Ранее во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс в ближайшее время проведет плановые учения по ядерным силам сдерживания, он считает, что это путь к предотвращению эскалации."С самого начала конфликта НАТО и Запад действуют так, чтобы это вело к эскалации конфликта и превращению его в более масштабную войну. Так же и цель предстоящих учений не ядерное сдерживание, а наоборот, они создают впечатление, что усиливают эскалацию и расширяют конфликт, таким образом, что решения кризиса нет", - заявил Караташ.По его мнению, учения НАТО нацелены "показать единство Запада против РФ".Караташ считает, что заявление Столтенберга можно трактовать следующим образом: "это план США и альянса с помощью военных учений вновь сплотить ряды Запада". Он отметил, что конфликт не закончить в случае, если РФ и Украина постоянно будут обмениваться реакциями на те или иные эпизоды эскалации, Запад также будет страдать от продолжительного кризиса.Касаясь требования Владимира Зеленского к Западу предоставить системы ПВО, Караташ отметил, что это не решит конфликт."Решением является принятие всеми сторонами текущей ситуации, которую установила Россия, очертив (новые – ред.) карты", - заявил эксперт.

https://ria.ru/20221011/stoltenberg-1823192355.html

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в мире, йенс столтенберг, владимир зеленский, украина, сша, россия, нато