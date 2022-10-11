https://ria.ru/20221011/nato-1823232856.html

Слуцкий предложил НАТО задуматься о самороспуске

Слуцкий предложил НАТО задуматься о самороспуске - РИА Новости, 11.10.2022

Слуцкий предложил НАТО задуматься о самороспуске

Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил НАТО задуматься о самороспуске до появления результатов расследования... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T20:49

2022-10-11T20:49

2022-10-11T20:49

специальная военная операция на украине

в мире

леонид слуцкий (тренер)

йенс столтенберг

мария захарова

россия

украина

дания

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил НАТО задуматься о самороспуске до появления результатов расследования терактов на газопроводах "Северный поток".Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поражение Украины стало бы "поражением и угрозой всем нам".Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как указывала официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.Захарова отмечала, что НАТО проводила учения с использованием глубоководного оборудования в зоне, где случились инциденты на "Северных потоках". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что утверждения CNN о якобы замеченных в районе аварии на нитках "Северного потока" в Балтийском море российских кораблях и подлодках являются глупыми и ангажированными, больше там замечали кораблей и самолетов НАТО.

https://ria.ru/20221011/nato-1823196844.html

россия

украина

дания

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, леонид слуцкий (тренер), йенс столтенберг, мария захарова, россия, украина, дания, нато, лдпр, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"