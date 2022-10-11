Слуцкий предложил НАТО задуматься о самороспуске
Слуцкий предложил НАТО задуматься о самороспуске до итогов расследования по газопроводам
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме РФ
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме РФ . Архивное фото
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил НАТО задуматься о самороспуске до появления результатов расследования терактов на газопроводах "Северный поток".
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поражение Украины стало бы "поражением и угрозой всем нам".
"Победа России на Украине неизбежна. И на этом месте я бы предложил НАТО задуматься о самороспуске. Еще до результатов расследования диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Он отметил, что, по его мнению, альянс и дальше намерен выступать "спонсором и прямым пособником террористического режима".
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как указывала официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.
Захарова отмечала, что НАТО проводила учения с использованием глубоководного оборудования в зоне, где случились инциденты на "Северных потоках". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что утверждения CNN о якобы замеченных в районе аварии на нитках "Северного потока" в Балтийском море российских кораблях и подлодках являются глупыми и ангажированными, больше там замечали кораблей и самолетов НАТО.