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Слуцкий предложил НАТО задуматься о самороспуске - РИА Новости, 11.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/nato-1823232856.html
Слуцкий предложил НАТО задуматься о самороспуске
Слуцкий предложил НАТО задуматься о самороспуске - РИА Новости, 11.10.2022
Слуцкий предложил НАТО задуматься о самороспуске
Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил НАТО задуматься о самороспуске до появления результатов расследования... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T20:49
2022-10-11T20:49
специальная военная операция на украине
в мире
леонид слуцкий (тренер)
йенс столтенберг
мария захарова
россия
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил НАТО задуматься о самороспуске до появления результатов расследования терактов на газопроводах "Северный поток".Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поражение Украины стало бы "поражением и угрозой всем нам".Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как указывала официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.Захарова отмечала, что НАТО проводила учения с использованием глубоководного оборудования в зоне, где случились инциденты на "Северных потоках". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что утверждения CNN о якобы замеченных в районе аварии на нитках "Северного потока" в Балтийском море российских кораблях и подлодках являются глупыми и ангажированными, больше там замечали кораблей и самолетов НАТО.
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в мире, леонид слуцкий (тренер), йенс столтенберг, мария захарова, россия, украина, дания, нато, лдпр, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Леонид Слуцкий (Тренер), Йенс Столтенберг, Мария Захарова, Россия, Украина, Дания, НАТО, ЛДПР, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
20:49 11.10.2022
 
Слуцкий предложил НАТО задуматься о самороспуске

Слуцкий предложил НАТО задуматься о самороспуске до итогов расследования по газопроводам

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме РФ
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме РФ - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил НАТО задуматься о самороспуске до появления результатов расследования терактов на газопроводах "Северный поток".
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поражение Украины стало бы "поражением и угрозой всем нам".
"Победа России на Украине неизбежна. И на этом месте я бы предложил НАТО задуматься о самороспуске. Еще до результатов расследования диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Он отметил, что, по его мнению, альянс и дальше намерен выступать "спонсором и прямым пособником террористического режима".
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как указывала официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.
Захарова отмечала, что НАТО проводила учения с использованием глубоководного оборудования в зоне, где случились инциденты на "Северных потоках". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что утверждения CNN о якобы замеченных в районе аварии на нитках "Северного потока" в Балтийском море российских кораблях и подлодках являются глупыми и ангажированными, больше там замечали кораблей и самолетов НАТО.
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 18:05Специальная военная операция на Украине
Столтенберг прямо признал, что НАТО воюет с Россией, заявил Медведев
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛеонид Слуцкий (Тренер)Йенс СтолтенбергМария ЗахароваРоссияУкраинаДанияНАТОЛДПРГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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