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НАТО готова к любым угрозам, включая ядерные, заявил Столтенберг - РИА Новости, 11.10.2022
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НАТО готова к любым угрозам, включая ядерные, заявил Столтенберг
НАТО готова к любым угрозам, включая ядерные, заявил Столтенберг - РИА Новости, 11.10.2022
НАТО готова к любым угрозам, включая ядерные, заявил Столтенберг
НАТО готова к любым угрозам, включая ядерные, последствия будут самые серьезные при любом применении РФ ядерного оружия, включая на территории Украины, сказал... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T18:16
2022-10-11T18:16
в мире
йенс столтенберг
россия
нато
украина
ядерное оружие
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. НАТО готова к любым угрозам, включая ядерные, последствия будут самые серьезные при любом применении РФ ядерного оружия, включая на территории Украины, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне начала заседаний глав минобороны блока.Заседание министров обороны стран НАТО пройдет в Брюсселе 12-13 октября."НАТО готова к любой угрозе, к любому нападению на любого союзника по НАТО… Россия знает, что победить в ядерной войне невозможно и начинать ее не следует. Мы четко донесли до России, что последствия будут самые серьезные, если Россия воспользуется ядерным оружием в любом контексте, в том числе на Украине", - отметил он, отвечая на вопрос о готовности альянса к ядерной угрозе.
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в мире, йенс столтенберг, россия, нато, украина, ядерное оружие
В мире, Йенс Столтенберг, Россия, НАТО, Украина, Ядерное оружие
18:16 11.10.2022
 
НАТО готова к любым угрозам, включая ядерные, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс готов к любым угрозам, включая ядерные

© AP Photo / Francisco SecoГенсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. НАТО готова к любым угрозам, включая ядерные, последствия будут самые серьезные при любом применении РФ ядерного оружия, включая на территории Украины, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне начала заседаний глав минобороны блока.
Заседание министров обороны стран НАТО пройдет в Брюсселе 12-13 октября.
"НАТО готова к любой угрозе, к любому нападению на любого союзника по НАТО… Россия знает, что победить в ядерной войне невозможно и начинать ее не следует. Мы четко донесли до России, что последствия будут самые серьезные, если Россия воспользуется ядерным оружием в любом контексте, в том числе на Украине", - отметил он, отвечая на вопрос о готовности альянса к ядерной угрозе.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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В миреЙенс СтолтенбергРоссияНАТОУкраинаЯдерное оружие
 
 
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