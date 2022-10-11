https://ria.ru/20221011/nato-1823201796.html

НАТО готова к любым угрозам, включая ядерные, заявил Столтенберг

НАТО готова к любым угрозам, включая ядерные, заявил Столтенберг - РИА Новости, 11.10.2022

НАТО готова к любым угрозам, включая ядерные, заявил Столтенберг

НАТО готова к любым угрозам, включая ядерные, последствия будут самые серьезные при любом применении РФ ядерного оружия, включая на территории Украины, сказал... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T18:16

2022-10-11T18:16

2022-10-11T18:16

в мире

йенс столтенберг

россия

нато

украина

ядерное оружие

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БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. НАТО готова к любым угрозам, включая ядерные, последствия будут самые серьезные при любом применении РФ ядерного оружия, включая на территории Украины, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне начала заседаний глав минобороны блока.Заседание министров обороны стран НАТО пройдет в Брюсселе 12-13 октября."НАТО готова к любой угрозе, к любому нападению на любого союзника по НАТО… Россия знает, что победить в ядерной войне невозможно и начинать ее не следует. Мы четко донесли до России, что последствия будут самые серьезные, если Россия воспользуется ядерным оружием в любом контексте, в том числе на Украине", - отметил он, отвечая на вопрос о готовности альянса к ядерной угрозе.

https://ria.ru/20221011/stoltenberg-1823192355.html

россия

украина

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, йенс столтенберг, россия, нато, украина, ядерное оружие