https://ria.ru/20221011/nato-1823201796.html
НАТО готова к любым угрозам, включая ядерные, заявил Столтенберг
НАТО готова к любым угрозам, включая ядерные, заявил Столтенберг - РИА Новости, 11.10.2022
НАТО готова к любым угрозам, включая ядерные, заявил Столтенберг
НАТО готова к любым угрозам, включая ядерные, последствия будут самые серьезные при любом применении РФ ядерного оружия, включая на территории Украины, сказал... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T18:16
2022-10-11T18:16
2022-10-11T18:16
в мире
йенс столтенберг
россия
нато
украина
ядерное оружие
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. НАТО готова к любым угрозам, включая ядерные, последствия будут самые серьезные при любом применении РФ ядерного оружия, включая на территории Украины, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне начала заседаний глав минобороны блока.Заседание министров обороны стран НАТО пройдет в Брюсселе 12-13 октября."НАТО готова к любой угрозе, к любому нападению на любого союзника по НАТО… Россия знает, что победить в ядерной войне невозможно и начинать ее не следует. Мы четко донесли до России, что последствия будут самые серьезные, если Россия воспользуется ядерным оружием в любом контексте, в том числе на Украине", - отметил он, отвечая на вопрос о готовности альянса к ядерной угрозе.
https://ria.ru/20221011/stoltenberg-1823192355.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йенс столтенберг, россия, нато, украина, ядерное оружие
В мире, Йенс Столтенберг, Россия, НАТО, Украина, Ядерное оружие
НАТО готова к любым угрозам, включая ядерные, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс готов к любым угрозам, включая ядерные