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Столтенберг прямо признал, что НАТО воюет с Россией, заявил Медведев - РИА Новости, 11.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/nato-1823196844.html
Столтенберг прямо признал, что НАТО воюет с Россией, заявил Медведев
Столтенберг прямо признал, что НАТО воюет с Россией, заявил Медведев - РИА Новости, 11.10.2022
Столтенберг прямо признал, что НАТО воюет с Россией, заявил Медведев
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что победа России будет означать поражение альянса, прямым... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T18:05
2022-10-11T18:13
специальная военная операция на украине
россия
нато
в мире
дмитрий медведев
йенс столтенберг
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что победа России будет означать поражение альянса, прямым подтверждением участия этого блока в войне против РФ.Столтенберг выступил во вторник на пресс-конференции, предваряющей заседания глав минобороны блока, которые пройдут 12-13 октября в Брюсселе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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россия, нато, в мире, дмитрий медведев, йенс столтенберг, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, НАТО, В мире, Дмитрий Медведев, Йенс Столтенберг, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:05 11.10.2022 (обновлено: 18:13 11.10.2022)
 
Столтенберг прямо признал, что НАТО воюет с Россией, заявил Медведев

Медведев назвал слова Столтенберга прямым подтверждением, что НАТО воюет с Россией

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что победа России будет означать поражение альянса, прямым подтверждением участия этого блока в войне против РФ.
Столтенберг выступил во вторник на пресс-конференции, предваряющей заседания глав минобороны блока, которые пройдут 12-13 октября в Брюсселе.
"Тезис генсека НАТО о том, что победа России будет означать поражение Североатлантического альянса, – прямое подтверждение блоком своего участия в войне против нашей страны. Как говорится – не от большого ума, но от чистого сердца. Честный норвежский парень наконец-то признал это", - написал Медведев в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 10:33
Против России сейчас воюет НАТО, заявил Патрушев
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияНАТОВ миреДмитрий МедведевЙенс СтолтенбергСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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