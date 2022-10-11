https://ria.ru/20221011/nato-1823196844.html

Столтенберг прямо признал, что НАТО воюет с Россией, заявил Медведев

Столтенберг прямо признал, что НАТО воюет с Россией, заявил Медведев - РИА Новости, 11.10.2022

Столтенберг прямо признал, что НАТО воюет с Россией, заявил Медведев

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что победа России будет означать поражение альянса, прямым... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T18:05

2022-10-11T18:05

2022-10-11T18:13

специальная военная операция на украине

россия

нато

в мире

дмитрий медведев

йенс столтенберг

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что победа России будет означать поражение альянса, прямым подтверждением участия этого блока в войне против РФ.Столтенберг выступил во вторник на пресс-конференции, предваряющей заседания глав минобороны блока, которые пройдут 12-13 октября в Брюсселе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20221005/nato-1821624745.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, нато, в мире, дмитрий медведев, йенс столтенберг, ситуация в днр и лнр