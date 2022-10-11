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НАТО усилила присутствие в Северном и Балтийском морях - РИА Новости, 11.10.2022
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НАТО усилила присутствие в Северном и Балтийском морях
НАТО усилила присутствие в Северном и Балтийском морях - РИА Новости, 11.10.2022
НАТО усилила присутствие в Северном и Балтийском морях
НАТО усилила присутствие в Северном и Балтийском морях после терактов на "Северных потоках", сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T17:44
2022-10-11T17:44
в мире
йенс столтенберг
нато
балтийское море
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. НАТО усилила присутствие в Северном и Балтийском морях после терактов на "Северных потоках", сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне начала заседаний глав минобороны блока.Заседания министров обороны стран НАТО пройдет в Брюсселе 12-13 октября."Мы обсудим защиту нашей критической инфраструктуры. НАТО работала над этим много лет. После диверсий на трубопроводах "Северный поток" мы усилили нашу бдительность, удвоили наше присутствие в Северном и Балтийском морях до более 30 кораблей, которые поддерживаются патрульной морской авиацией и подводными возможностями… НАТО также усиливает безопасность вокруг ключевых объектов, активнее проводит обмен разведывательной информацией", - указал он.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу.Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток — 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО проводила учения с использованием глубоководного оборудования в зоне, где случились инциденты на "Северных потоках". Пресс-секретарь президента России заявлял, что утверждения CNN о якобы замеченных в районе аварии на нитках "Северного потока" в Балтийском море российских кораблях и подлодках являются глупыми и ангажированными, больше там замечали кораблей и самолетов НАТО.
https://ria.ru/20221003/diversii-1821003967.html
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в мире, йенс столтенберг, нато, балтийское море, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Йенс Столтенберг, НАТО, Балтийское море, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
17:44 11.10.2022
 
НАТО усилила присутствие в Северном и Балтийском морях

НАТО после ЧП на "Северных потоках" усилила присутствие в Северном и Балтийском морях

© Фото : NATOКорабли НАТО в Балтийском море
Корабли НАТО в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Фото : NATO
Корабли НАТО в Балтийском море. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. НАТО усилила присутствие в Северном и Балтийском морях после терактов на "Северных потоках", сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне начала заседаний глав минобороны блока.
Заседания министров обороны стран НАТО пройдет в Брюсселе 12-13 октября.
"Мы обсудим защиту нашей критической инфраструктуры. НАТО работала над этим много лет. После диверсий на трубопроводах "Северный поток" мы усилили нашу бдительность, удвоили наше присутствие в Северном и Балтийском морях до более 30 кораблей, которые поддерживаются патрульной морской авиацией и подводными возможностями… НАТО также усиливает безопасность вокруг ключевых объектов, активнее проводит обмен разведывательной информацией", - указал он.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу.
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Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток — 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
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Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО проводила учения с использованием глубоководного оборудования в зоне, где случились инциденты на "Северных потоках". Пресс-секретарь президента России заявлял, что утверждения CNN о якобы замеченных в районе аварии на нитках "Северного потока" в Балтийском море российских кораблях и подлодках являются глупыми и ангажированными, больше там замечали кораблей и самолетов НАТО.
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В миреЙенс СтолтенбергНАТОБалтийское мореСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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