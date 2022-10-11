https://ria.ru/20221011/nato-1823188235.html

НАТО усилила присутствие в Северном и Балтийском морях

НАТО усилила присутствие в Северном и Балтийском морях - РИА Новости, 11.10.2022

НАТО усилила присутствие в Северном и Балтийском морях

НАТО усилила присутствие в Северном и Балтийском морях после терактов на "Северных потоках", сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T17:44

2022-10-11T17:44

2022-10-11T17:44

в мире

йенс столтенберг

нато

балтийское море

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

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БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. НАТО усилила присутствие в Северном и Балтийском морях после терактов на "Северных потоках", сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне начала заседаний глав минобороны блока.Заседания министров обороны стран НАТО пройдет в Брюсселе 12-13 октября."Мы обсудим защиту нашей критической инфраструктуры. НАТО работала над этим много лет. После диверсий на трубопроводах "Северный поток" мы усилили нашу бдительность, удвоили наше присутствие в Северном и Балтийском морях до более 30 кораблей, которые поддерживаются патрульной морской авиацией и подводными возможностями… НАТО также усиливает безопасность вокруг ключевых объектов, активнее проводит обмен разведывательной информацией", - указал он.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу.Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток — 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО проводила учения с использованием глубоководного оборудования в зоне, где случились инциденты на "Северных потоках". Пресс-секретарь президента России заявлял, что утверждения CNN о якобы замеченных в районе аварии на нитках "Северного потока" в Балтийском море российских кораблях и подлодках являются глупыми и ангажированными, больше там замечали кораблей и самолетов НАТО.

https://ria.ru/20221003/diversii-1821003967.html

https://ria.ru/20220929/vzryvy-1820394714.html

https://ria.ru/20221003/komandovanie-1820608737.html

балтийское море

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, йенс столтенберг, нато, балтийское море, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"