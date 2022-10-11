https://ria.ru/20221011/nato-1823188235.html
НАТО усилила присутствие в Северном и Балтийском морях
НАТО усилила присутствие в Северном и Балтийском морях - РИА Новости, 11.10.2022
НАТО усилила присутствие в Северном и Балтийском морях
НАТО усилила присутствие в Северном и Балтийском морях после терактов на "Северных потоках", сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T17:44
2022-10-11T17:44
2022-10-11T17:44
в мире
йенс столтенберг
нато
балтийское море
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. НАТО усилила присутствие в Северном и Балтийском морях после терактов на "Северных потоках", сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне начала заседаний глав минобороны блока.Заседания министров обороны стран НАТО пройдет в Брюсселе 12-13 октября."Мы обсудим защиту нашей критической инфраструктуры. НАТО работала над этим много лет. После диверсий на трубопроводах "Северный поток" мы усилили нашу бдительность, удвоили наше присутствие в Северном и Балтийском морях до более 30 кораблей, которые поддерживаются патрульной морской авиацией и подводными возможностями… НАТО также усиливает безопасность вокруг ключевых объектов, активнее проводит обмен разведывательной информацией", - указал он.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу.Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток — 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО проводила учения с использованием глубоководного оборудования в зоне, где случились инциденты на "Северных потоках". Пресс-секретарь президента России заявлял, что утверждения CNN о якобы замеченных в районе аварии на нитках "Северного потока" в Балтийском море российских кораблях и подлодках являются глупыми и ангажированными, больше там замечали кораблей и самолетов НАТО.
https://ria.ru/20221003/diversii-1821003967.html
https://ria.ru/20220929/vzryvy-1820394714.html
https://ria.ru/20221003/komandovanie-1820608737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йенс столтенберг, нато, балтийское море, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Йенс Столтенберг, НАТО, Балтийское море, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
НАТО усилила присутствие в Северном и Балтийском морях
НАТО после ЧП на "Северных потоках" усилила присутствие в Северном и Балтийском морях
БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. НАТО усилила присутствие в Северном и Балтийском морях после терактов на "Северных потоках", сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне начала заседаний глав минобороны блока.
Заседания министров обороны стран НАТО пройдет в Брюсселе
12-13 октября.
"Мы обсудим защиту нашей критической инфраструктуры. НАТО работала над этим много лет. После диверсий на трубопроводах "Северный поток" мы усилили нашу бдительность, удвоили наше присутствие в Северном и Балтийском морях до более 30 кораблей, которые поддерживаются патрульной морской авиацией и подводными возможностями… НАТО также усиливает безопасность вокруг ключевых объектов, активнее проводит обмен разведывательной информацией", - указал он.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу
.
Российская сторона официально запросила информацию у Дании
о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ
о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток — 2
", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО проводила учения с использованием глубоководного оборудования в зоне, где случились инциденты на "Северных потоках". Пресс-секретарь президента России заявлял, что утверждения CNN о якобы замеченных в районе аварии на нитках "Северного потока" в Балтийском море российских кораблях и подлодках являются глупыми и ангажированными, больше там замечали кораблей и самолетов НАТО.