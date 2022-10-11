https://ria.ru/20221011/nato-1823166879.html

НАТО сохраняет бдительность к ядерному потенциалу России, заявил генсек

НАТО сохраняет бдительность к ядерному потенциалу России, заявил генсек - РИА Новости, 11.10.2022

НАТО сохраняет бдительность к ядерному потенциалу России, заявил генсек

НАТО продолжает следить за российским ядерным потенциалом, по-прежнему не наблюдает изменений, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T16:58

2022-10-11T16:58

2022-10-11T16:58

в мире

россия

нато

йенс столтенберг

владимир путин

ядерное оружие

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БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. НАТО продолжает следить за российским ядерным потенциалом, по-прежнему не наблюдает изменений, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне начала заседаний глав минобороны блока. Заседания министров обороны стран НАТО пройдет в Брюсселе 12-13 октября."Мы внимательно наблюдаем за позиционированием ядерных сил России, и мы не видим никаких изменений в этом вопросе, но мы сохраняем бдительность", - указал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В сентябре президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".В утвержденном указом президента документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".

https://ria.ru/20221011/lavrov-1823043094.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, нато, йенс столтенберг, владимир путин, ядерное оружие