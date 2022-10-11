https://ria.ru/20221011/nato-1823154620.html
Столтенберг не исключил проведения виртуального саммита НАТО
Столтенберг не исключил проведения виртуального саммита НАТО - РИА Новости, 11.10.2022
Столтенберг не исключил проведения виртуального саммита НАТО
НАТО готова провести виртуальный саммит, если это будет необходимо, решение будет приниматься после министерской встречи, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T16:27
2022-10-11T16:27
2022-10-11T17:13
в мире
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. НАТО готова провести виртуальный саммит, если это будет необходимо, решение будет приниматься после министерской встречи, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне начала заседаний глав минобороны блока.Заседания министров обороны стран НАТО пройдет в Брюсселе 12-13 октября."Мы проводим постоянные консультации, при необходимости созовем новый саммит. Сейчас мы обсуждаем необходимость такого саммита…. На этой неделе у нас проходит министерская встреча, которая дает возможность послать четкий сигнал. После этого мы примем решение о возможном саммите в нужное время", - указал он.
https://ria.ru/20221011/nato-1823140267.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, йенс столтенберг
В мире, НАТО, Йенс Столтенберг
16:27 11.10.2022 (обновлено: 17:13 11.10.2022)
Столтенберг не исключил проведения виртуального саммита НАТО
Столтенберг: НАТО готова провести виртуальный саммит, если это будет необходимо