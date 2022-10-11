Рейтинг@Mail.ru
Столтенберг не исключил проведения виртуального саммита НАТО - РИА Новости, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221011/nato-1823154620.html
Столтенберг не исключил проведения виртуального саммита НАТО
Столтенберг не исключил проведения виртуального саммита НАТО - РИА Новости, 11.10.2022
Столтенберг не исключил проведения виртуального саммита НАТО
НАТО готова провести виртуальный саммит, если это будет необходимо, решение будет приниматься после министерской встречи, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T16:27
2022-10-11T17:13
в мире
нато
йенс столтенберг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767537021_0:0:3042:1712_1920x0_80_0_0_d1717982b3262379f1039b0913fe693b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. НАТО готова провести виртуальный саммит, если это будет необходимо, решение будет приниматься после министерской встречи, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне начала заседаний глав минобороны блока.Заседания министров обороны стран НАТО пройдет в Брюсселе 12-13 октября."Мы проводим постоянные консультации, при необходимости созовем новый саммит. Сейчас мы обсуждаем необходимость такого саммита…. На этой неделе у нас проходит министерская встреча, которая дает возможность послать четкий сигнал. После этого мы примем решение о возможном саммите в нужное время", - указал он.
https://ria.ru/20221011/nato-1823140267.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767537021_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0af193e81cbd7731ce2628b6be7394bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нато, йенс столтенберг
В мире, НАТО, Йенс Столтенберг
16:27 11.10.2022 (обновлено: 17:13 11.10.2022)
 
Столтенберг не исключил проведения виртуального саммита НАТО

Столтенберг: НАТО готова провести виртуальный саммит, если это будет необходимо

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. НАТО готова провести виртуальный саммит, если это будет необходимо, решение будет приниматься после министерской встречи, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне начала заседаний глав минобороны блока.
Заседания министров обороны стран НАТО пройдет в Брюсселе 12-13 октября.
"Мы проводим постоянные консультации, при необходимости созовем новый саммит. Сейчас мы обсуждаем необходимость такого саммита…. На этой неделе у нас проходит министерская встреча, которая дает возможность послать четкий сигнал. После этого мы примем решение о возможном саммите в нужное время", - указал он.
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 15:43Специальная военная операция на Украине
СМИ узнали, чем НАТО может ответить на вхождение в Россию новых регионов
 
В миреНАТОЙенс Столтенберг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала