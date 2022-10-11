https://ria.ru/20221011/nato-1823154620.html

Столтенберг не исключил проведения виртуального саммита НАТО

Столтенберг не исключил проведения виртуального саммита НАТО - РИА Новости, 11.10.2022

Столтенберг не исключил проведения виртуального саммита НАТО

НАТО готова провести виртуальный саммит, если это будет необходимо, решение будет приниматься после министерской встречи, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T16:27

2022-10-11T16:27

2022-10-11T17:13

в мире

нато

йенс столтенберг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767537021_0:0:3042:1712_1920x0_80_0_0_d1717982b3262379f1039b0913fe693b.jpg

БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. НАТО готова провести виртуальный саммит, если это будет необходимо, решение будет приниматься после министерской встречи, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне начала заседаний глав минобороны блока.Заседания министров обороны стран НАТО пройдет в Брюсселе 12-13 октября."Мы проводим постоянные консультации, при необходимости созовем новый саммит. Сейчас мы обсуждаем необходимость такого саммита…. На этой неделе у нас проходит министерская встреча, которая дает возможность послать четкий сигнал. После этого мы примем решение о возможном саммите в нужное время", - указал он.

https://ria.ru/20221011/nato-1823140267.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нато, йенс столтенберг