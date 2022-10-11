https://ria.ru/20221011/nato-1823150613.html

НАТО следит за потенциальными гибридными угрозами союзникам, заявил генсек

НАТО следит за потенциальными гибридными угрозами союзникам, заявил генсек - РИА Новости, 11.10.2022

НАТО следит за потенциальными гибридными угрозами союзникам, заявил генсек

НАТО внимательно следит за всеми инцидентами, представляющими потенциальные гибридные угрозы для союзников, готова при необходимости принимать меры вплоть до... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T16:19

2022-10-11T16:19

2022-10-11T17:25

в мире

нато

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. НАТО внимательно следит за всеми инцидентами, представляющими потенциальные гибридные угрозы для союзников, готова при необходимости принимать меры вплоть до задействования пятой статьи, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне начала заседаний глав минобороны блока. Заседание министров обороны стран НАТО пройдет в Брюсселе 12-13 октября."Мы внимательно наблюдаем за всеми инцидентами, которые так или иначе могут представлять гибридную или киберугрозу, и мы готовы принимать необходимые меры, если они потребуются", - указал он.Столтенберг пояснил, что альянс за последние годы провел самое большое наращивание коллективной обороны со времен холодной войны, включая гибридные и киберугрозы. "Гибридные и киберугрозы могут спровоцировать активирование пятой статьи. Мы усилили работу над устойчивостью нашей критически важной инфраструктуры, мы проводим больше учений, обмениваемся самой современной практикой… мы согласовали инструкции, которые касаются критической инфраструктуры, куда входят и подводные объекты инфраструктуры: трубопроводы, кабели, энергосети и энерготранспортные объекты", - сказал генсек НАТО."Какие это будут меры (в случае кибер- или гибридной атаки - ред.) - зависит от характера атаки", - отметил генсек НАТО. Он добавил, что в альянсе не будут пояснять, каким именно образом может быть активирована пятая статься в случае гибридной угрозы, но подчеркнул, что "все будет зависеть от конкретной ситуации в случае возникновения кибер- или гибридной угрозы".

https://ria.ru/20220707/nato-1800959669.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нато, йенс столтенберг