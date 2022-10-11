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Главы Минобороны НАТО обсудят защиту критической инфраструктуры - РИА Новости, 11.10.2022
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Главы Минобороны НАТО обсудят защиту критической инфраструктуры
Главы Минобороны НАТО обсудят защиту критической инфраструктуры - РИА Новости, 11.10.2022
Главы Минобороны НАТО обсудят защиту критической инфраструктуры
Главы минобороны НАТО 12-13 октября в Брюсселе обсудят защиту критической инфраструктуры в свете диверсий на газопроводах "Северный поток", сказал генсек... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T16:06
2022-10-11T16:45
в мире
нато
брюссель
йенс столтенберг
северный поток
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Главы минобороны НАТО 12-13 октября в Брюсселе обсудят защиту критической инфраструктуры в свете диверсий на газопроводах "Северный поток", сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне начала заседаний глав минобороны блока.Заседания министров стран НАТО пройдут в Брюсселе 12-13 октября."Мы обсудим усиление защиты нашей критической инфраструктуры в свете атаки на трубопроводы "Северный поток", - указал он.
https://ria.ru/20221011/potoki-1823090567.html
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в мире, нато, брюссель, йенс столтенберг, северный поток
В мире, НАТО, Брюссель, Йенс Столтенберг, Северный поток
16:06 11.10.2022 (обновлено: 16:45 11.10.2022)
 
Главы Минобороны НАТО обсудят защиту критической инфраструктуры

Столтенберг: главы Минобороны НАТО 12-13 октября обсудят защиту критической инфраструктуры

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Главы минобороны НАТО 12-13 октября в Брюсселе обсудят защиту критической инфраструктуры в свете диверсий на газопроводах "Северный поток", сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне начала заседаний глав минобороны блока.
Заседания министров стран НАТО пройдут в Брюсселе 12-13 октября.
"Мы обсудим усиление защиты нашей критической инфраструктуры в свете атаки на трубопроводы "Северный поток", - указал он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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Лавров прокомментировал недопуск к расследованию ЧП на "Северных потоках"
 
В миреНАТОБрюссельЙенс СтолтенбергСеверный поток
 
 
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