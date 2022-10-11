https://ria.ru/20221011/nato-1823147618.html

Главы Минобороны НАТО обсудят защиту критической инфраструктуры

Главы Минобороны НАТО обсудят защиту критической инфраструктуры - РИА Новости, 11.10.2022

Главы Минобороны НАТО обсудят защиту критической инфраструктуры

Главы минобороны НАТО 12-13 октября в Брюсселе обсудят защиту критической инфраструктуры в свете диверсий на газопроводах "Северный поток", сказал генсек... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T16:06

2022-10-11T16:06

2022-10-11T16:45

в мире

нато

брюссель

йенс столтенберг

северный поток

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БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Главы минобороны НАТО 12-13 октября в Брюсселе обсудят защиту критической инфраструктуры в свете диверсий на газопроводах "Северный поток", сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне начала заседаний глав минобороны блока.Заседания министров стран НАТО пройдут в Брюсселе 12-13 октября."Мы обсудим усиление защиты нашей критической инфраструктуры в свете атаки на трубопроводы "Северный поток", - указал он.

https://ria.ru/20221011/potoki-1823090567.html

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в мире, нато, брюссель, йенс столтенберг, северный поток