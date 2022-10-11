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"Мамины нотки": дочь Началовой растрогала публику своим пением - РИА Новости, 11.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221011/nachalova-1823136028.html
"Мамины нотки": дочь Началовой растрогала публику своим пением
"Мамины нотки": дочь Началовой растрогала публику своим пением - РИА Новости, 11.10.2022
"Мамины нотки": дочь Началовой растрогала публику своим пением
Вера Алдонина спела на фестивале "Большая сцена". Как отметили пользователи Сети, ее голос был максимально похож на тембр матери – Юлии Началовой. Этим она и... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T16:41
2022-10-11T16:41
шоубиз
юлия началова
александр панайотов
государственный кремлевский дворец
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Вера Алдонина спела на фестивале "Большая сцена". Как отметили пользователи Сети, ее голос был максимально похож на тембр матери – Юлии Началовой. Этим она и растрогала подписчиков. Вера не в первый раз выходит на большую сцену. В прошлом году Алдонина выступила в шоу "Дуэты" с Александром Панайотовым. Артисты исполнили песню Юлии Началовой "Герой не моего романа". Ведущих удивило сходство голосов покойной певицы и ее дочери.Ранее девушка призналась, что мечтает стать актрисой.
https://radiosputnik.ria.ru/20210902/nachalova-1748347841.html
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7 495 645-6601
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Выступление 15-летней дочери Юлии Началовой в Кремле
Выступление 15-летней дочери Юлии Началовой в Кремле
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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юлия началова , александр панайотов, государственный кремлевский дворец
Шоубиз, Юлия Началова , Александр Панайотов, Государственный Кремлевский дворец
16:41 11.10.2022
 
"Мамины нотки": дочь Началовой растрогала публику своим пением

Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина растрогала своим вокалом, похожим на пение матери

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Вера Алдонина спела на фестивале "Большая сцена". Как отметили пользователи Сети, ее голос был максимально похож на тембр матери – Юлии Началовой. Этим она и растрогала подписчиков.

"Вера! Это просто восторг! Да, безусловно ты отдельная и уникальная личность! Но в тебе так отражается твоя удивительная мама Юля", "Мамины нотки слышны тоже", "Как же Юля рада за тебя!! Она подарила тебе свой голос, а ты его даришь снова и снова нам!", "Ты очень талантлива!" – отреагировали пользователи Сети.

Вера не в первый раз выходит на большую сцену. В прошлом году Алдонина выступила в шоу "Дуэты" с Александром Панайотовым. Артисты исполнили песню Юлии Началовой "Герой не моего романа". Ведущих удивило сходство голосов покойной певицы и ее дочери.
Ранее девушка призналась, что мечтает стать актрисой.
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ШоубизЮлия НачаловаАлександр ПанайотовГосударственный Кремлевский дворец
 
 
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