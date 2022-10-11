https://ria.ru/20221011/nachalova-1823136028.html

"Мамины нотки": дочь Началовой растрогала публику своим пением

"Мамины нотки": дочь Началовой растрогала публику своим пением - РИА Новости, 11.10.2022

"Мамины нотки": дочь Началовой растрогала публику своим пением

Вера Алдонина спела на фестивале "Большая сцена". Как отметили пользователи Сети, ее голос был максимально похож на тембр матери – Юлии Началовой. Этим она и... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T16:41

2022-10-11T16:41

2022-10-11T16:41

шоубиз

юлия началова

александр панайотов

государственный кремлевский дворец

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Вера Алдонина спела на фестивале "Большая сцена". Как отметили пользователи Сети, ее голос был максимально похож на тембр матери – Юлии Началовой. Этим она и растрогала подписчиков. Вера не в первый раз выходит на большую сцену. В прошлом году Алдонина выступила в шоу "Дуэты" с Александром Панайотовым. Артисты исполнили песню Юлии Началовой "Герой не моего романа". Ведущих удивило сходство голосов покойной певицы и ее дочери.Ранее девушка призналась, что мечтает стать актрисой.

https://radiosputnik.ria.ru/20210902/nachalova-1748347841.html

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2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выступление 15-летней дочери Юлии Началовой в Кремле Выступление 15-летней дочери Юлии Началовой в Кремле 2022-10-11T16:41 true PT1M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

юлия началова , александр панайотов, государственный кремлевский дворец