https://ria.ru/20221011/nachalova-1823136028.html
"Мамины нотки": дочь Началовой растрогала публику своим пением
"Мамины нотки": дочь Началовой растрогала публику своим пением - РИА Новости, 11.10.2022
"Мамины нотки": дочь Началовой растрогала публику своим пением
Вера Алдонина спела на фестивале "Большая сцена". Как отметили пользователи Сети, ее голос был максимально похож на тембр матери – Юлии Началовой. Этим она и... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T16:41
2022-10-11T16:41
2022-10-11T16:41
шоубиз
юлия началова
александр панайотов
государственный кремлевский дворец
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Вера Алдонина спела на фестивале "Большая сцена". Как отметили пользователи Сети, ее голос был максимально похож на тембр матери – Юлии Началовой. Этим она и растрогала подписчиков. Вера не в первый раз выходит на большую сцену. В прошлом году Алдонина выступила в шоу "Дуэты" с Александром Панайотовым. Артисты исполнили песню Юлии Началовой "Герой не моего романа". Ведущих удивило сходство голосов покойной певицы и ее дочери.Ранее девушка призналась, что мечтает стать актрисой.
https://radiosputnik.ria.ru/20210902/nachalova-1748347841.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Выступление 15-летней дочери Юлии Началовой в Кремле
Выступление 15-летней дочери Юлии Началовой в Кремле
2022-10-11T16:41
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлия началова , александр панайотов, государственный кремлевский дворец
Шоубиз, Юлия Началова , Александр Панайотов, Государственный Кремлевский дворец
"Мамины нотки": дочь Началовой растрогала публику своим пением
Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина растрогала своим вокалом, похожим на пение матери