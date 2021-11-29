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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211129/nachalova-1761228716.html
Дочь Началовой рассказала о планах на дальнейшую карьеру
Дочь Началовой рассказала о планах на дальнейшую карьеру - РИА Новости, 29.11.2021
Дочь Началовой рассказала о планах на дальнейшую карьеру
Дочь Юлии Началовой Вера призналась, что в дальнейшем хотела бы связать свою жизнь с актерской профессией. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T11:40
2021-11-29T11:40
шоубиз
шоу-бизнес
юлия началова
знаменитости
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Дочь Юлии Началовой Вера призналась, что в дальнейшем хотела бы связать свою жизнь с актерской профессией.В студии программы "Звезды сошлись" Виктор Началов рассказал, что внучка много времени проводит с гаджетом, однако у Веры нет желания стать блогером.При этом пение и танцы для нее являются частью актерской профессии. По словам Веры, для поступления она рассматривает все возможные варианты, чтобы потом было легче выбирать.Также Алдонина рассказала подробности о методах воспитания в ее семье.Ранее Вера выступила в шоу "Дуэты": вместе с Александром Панайотовым она исполнила песню матери "Герой не моего романа". Публику удивило невероятное сходство голосов Началовой и Алдониной.
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шоу-бизнес, юлия началова , знаменитости
11:40 29.11.2021
 
Дочь Началовой рассказала о планах на дальнейшую карьеру

Вера Алдонина рассказала о планах стать актрисой

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевица Юлия Началова
Певица Юлия Началова - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Дочь Юлии Началовой Вера призналась, что в дальнейшем хотела бы связать свою жизнь с актерской профессией.
В студии программы "Звезды сошлись" Виктор Началов рассказал, что внучка много времени проводит с гаджетом, однако у Веры нет желания стать блогером.

"Для меня это вообще не главная цель, у меня есть большее количество гораздо более интересных вещей. Я обожаю мюзиклы, театр, провожу в этом максимальное количество времени. <…> На данный момент я хочу стать актрисой", – отметила Алдонина.

При этом пение и танцы для нее являются частью актерской профессии. По словам Веры, для поступления она рассматривает все возможные варианты, чтобы потом было легче выбирать.
Также Алдонина рассказала подробности о методах воспитания в ее семье.

"У нас есть договоренность – я всегда должна быть на связи и должна заранее говорить, куда, во сколько и с кем. Домой должна приехать около девяти", – призналась девушка.

Ранее Вера выступила в шоу "Дуэты": вместе с Александром Панайотовым она исполнила песню матери "Герой не моего романа". Публику удивило невероятное сходство голосов Началовой и Алдониной.
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