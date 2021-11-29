Дочь Началовой рассказала о планах на дальнейшую карьеру
Вера Алдонина рассказала о планах стать актрисой
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Дочь Юлии Началовой Вера призналась, что в дальнейшем хотела бы связать свою жизнь с актерской профессией.
В студии программы "Звезды сошлись" Виктор Началов рассказал, что внучка много времени проводит с гаджетом, однако у Веры нет желания стать блогером.
"Для меня это вообще не главная цель, у меня есть большее количество гораздо более интересных вещей. Я обожаю мюзиклы, театр, провожу в этом максимальное количество времени. <…> На данный момент я хочу стать актрисой", – отметила Алдонина.
При этом пение и танцы для нее являются частью актерской профессии. По словам Веры, для поступления она рассматривает все возможные варианты, чтобы потом было легче выбирать.
Также Алдонина рассказала подробности о методах воспитания в ее семье.
"У нас есть договоренность – я всегда должна быть на связи и должна заранее говорить, куда, во сколько и с кем. Домой должна приехать около девяти", – призналась девушка.
Ранее Вера выступила в шоу "Дуэты": вместе с Александром Панайотовым она исполнила песню матери "Герой не моего романа". Публику удивило невероятное сходство голосов Началовой и Алдониной.