https://ria.ru/20211129/nachalova-1761228716.html

Дочь Началовой рассказала о планах на дальнейшую карьеру

Дочь Началовой рассказала о планах на дальнейшую карьеру - РИА Новости, 29.11.2021

Дочь Началовой рассказала о планах на дальнейшую карьеру

Дочь Юлии Началовой Вера призналась, что в дальнейшем хотела бы связать свою жизнь с актерской профессией. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T11:40

2021-11-29T11:40

2021-11-29T11:40

шоубиз

шоу-бизнес

юлия началова

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Дочь Юлии Началовой Вера призналась, что в дальнейшем хотела бы связать свою жизнь с актерской профессией.В студии программы "Звезды сошлись" Виктор Началов рассказал, что внучка много времени проводит с гаджетом, однако у Веры нет желания стать блогером.При этом пение и танцы для нее являются частью актерской профессии. По словам Веры, для поступления она рассматривает все возможные варианты, чтобы потом было легче выбирать.Также Алдонина рассказала подробности о методах воспитания в ее семье.Ранее Вера выступила в шоу "Дуэты": вместе с Александром Панайотовым она исполнила песню матери "Герой не моего романа". Публику удивило невероятное сходство голосов Началовой и Алдониной.

https://ria.ru/20210812/nachalova-1745505888.html

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шоу-бизнес, юлия началова , знаменитости