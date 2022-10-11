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Глава Ингушетии будет перечислять часть зарплаты на помощь мобилизованным - РИА Новости, 11.10.2022
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Глава Ингушетии будет перечислять часть зарплаты на помощь мобилизованным
Глава Ингушетии будет перечислять часть зарплаты на помощь мобилизованным - РИА Новости, 11.10.2022
Глава Ингушетии будет перечислять часть зарплаты на помощь мобилизованным
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принял решение о том, что ежемесячно будет перечислять часть своей заработной платы на помощь мобилизованным жителям... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T19:45
2022-10-11T19:45
республика ингушетия
общество
махмуд-али калиматов
россия
украина
частичная мобилизация в россии
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 11 окт – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принял решение о том, что ежемесячно будет перечислять часть своей заработной платы на помощь мобилизованным жителям республики и их семьям."Понимая, насколько важна наша поддержка тем, кто сегодня защищает целостность нашего государства, его интересы, принял решение ежемесячно перечислять часть своей зарплаты в Национальный фонд развития Ингушетии для оказания помощи мобилизованным и их семьям", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.Он отметил, что на военнослужащих лежит большая ответственность, и у них должна быть уверенность, что их всегда поддержат и окажут помощь им и их семьям."Это дело добровольное и благое, поэтому важно, чтобы люди делали это искренне и с одним желанием – помочь. Ингушский народ всегда был отзывчив на такие призывы о помощи, активно участвовал во всех благотворительных мероприятиях в регионе", - подчеркнул глава региона.Он предложил назвать акцию "Мехка маьл" (смысловой перевод "Благотворительность Родины") и призвал присоединиться к ней всех жителей республики.В пресс-службе главы региона заметили, что инициативу Калиматова уже поддержали руководители министерств и ведомств, муниципальных образований, депутаты парламента, представители бизнеса Ингушетии."Размер отчислений в фонд они будут определять самостоятельно. Перечисленные средства будут направляться на обеспечение мобилизованных резервистов, на их повседневные нужды. Помощь из фонда также будет оказываться и их семьям", - добавили в пресс-службе.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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общество, махмуд-али калиматов, россия, украина, частичная мобилизация в россии, республика ингушетия
Республика Ингушетия, Общество, Махмуд-Али Калиматов, Россия, Украина, Частичная мобилизация в России, Республика Ингушетия
19:45 11.10.2022
 
Глава Ингушетии будет перечислять часть зарплаты на помощь мобилизованным

Глава Ингушетии Калиматов будет перечислять часть зарплаты на помощь семьям мобилизованных

© РИА Новости / Пресс-служба главы Республики Ингушетия / Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы республики Махмуд-Али Калиматов
Временно исполняющий обязанности главы республики Махмуд-Али Калиматов - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Республики Ингушетия
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НАЛЬЧИК, 11 окт – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принял решение о том, что ежемесячно будет перечислять часть своей заработной платы на помощь мобилизованным жителям республики и их семьям.
"Понимая, насколько важна наша поддержка тем, кто сегодня защищает целостность нашего государства, его интересы, принял решение ежемесячно перечислять часть своей зарплаты в Национальный фонд развития Ингушетии для оказания помощи мобилизованным и их семьям", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что на военнослужащих лежит большая ответственность, и у них должна быть уверенность, что их всегда поддержат и окажут помощь им и их семьям.
"Это дело добровольное и благое, поэтому важно, чтобы люди делали это искренне и с одним желанием – помочь. Ингушский народ всегда был отзывчив на такие призывы о помощи, активно участвовал во всех благотворительных мероприятиях в регионе", - подчеркнул глава региона.
Он предложил назвать акцию "Мехка маьл" (смысловой перевод "Благотворительность Родины") и призвал присоединиться к ней всех жителей республики.
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В пресс-службе главы региона заметили, что инициативу Калиматова уже поддержали руководители министерств и ведомств, муниципальных образований, депутаты парламента, представители бизнеса Ингушетии.
"Размер отчислений в фонд они будут определять самостоятельно. Перечисленные средства будут направляться на обеспечение мобилизованных резервистов, на их повседневные нужды. Помощь из фонда также будет оказываться и их семьям", - добавили в пресс-службе.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
 
Республика ИнгушетияОбществоМахмуд-Али КалиматовРоссияУкраинаЧастичная мобилизация в РоссииРеспублика Ингушетия
 
 
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