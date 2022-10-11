https://ria.ru/20221011/mobilizovannye-1823221700.html
Глава Ингушетии будет перечислять часть зарплаты на помощь мобилизованным
Глава Ингушетии будет перечислять часть зарплаты на помощь мобилизованным - РИА Новости, 11.10.2022
Глава Ингушетии будет перечислять часть зарплаты на помощь мобилизованным
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принял решение о том, что ежемесячно будет перечислять часть своей заработной платы на помощь мобилизованным жителям... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T19:45
2022-10-11T19:45
2022-10-11T19:45
республика ингушетия
общество
махмуд-али калиматов
россия
украина
частичная мобилизация в россии
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 11 окт – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принял решение о том, что ежемесячно будет перечислять часть своей заработной платы на помощь мобилизованным жителям республики и их семьям."Понимая, насколько важна наша поддержка тем, кто сегодня защищает целостность нашего государства, его интересы, принял решение ежемесячно перечислять часть своей зарплаты в Национальный фонд развития Ингушетии для оказания помощи мобилизованным и их семьям", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.Он отметил, что на военнослужащих лежит большая ответственность, и у них должна быть уверенность, что их всегда поддержат и окажут помощь им и их семьям."Это дело добровольное и благое, поэтому важно, чтобы люди делали это искренне и с одним желанием – помочь. Ингушский народ всегда был отзывчив на такие призывы о помощи, активно участвовал во всех благотворительных мероприятиях в регионе", - подчеркнул глава региона.Он предложил назвать акцию "Мехка маьл" (смысловой перевод "Благотворительность Родины") и призвал присоединиться к ней всех жителей республики.В пресс-службе главы региона заметили, что инициативу Калиматова уже поддержали руководители министерств и ведомств, муниципальных образований, депутаты парламента, представители бизнеса Ингушетии."Размер отчислений в фонд они будут определять самостоятельно. Перечисленные средства будут направляться на обеспечение мобилизованных резервистов, на их повседневные нужды. Помощь из фонда также будет оказываться и их семьям", - добавили в пресс-службе.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20221007/kurort-1822180801.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, махмуд-али калиматов, россия, украина, частичная мобилизация в россии, республика ингушетия
Республика Ингушетия, Общество, Махмуд-Али Калиматов, Россия, Украина, Частичная мобилизация в России, Республика Ингушетия
Глава Ингушетии будет перечислять часть зарплаты на помощь мобилизованным
Глава Ингушетии Калиматов будет перечислять часть зарплаты на помощь семьям мобилизованных
НАЛЬЧИК, 11 окт – РИА Новости.
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принял
решение о том, что ежемесячно будет перечислять часть своей заработной платы на помощь мобилизованным жителям республики и их семьям.
"Понимая, насколько важна наша поддержка тем, кто сегодня защищает целостность нашего государства, его интересы, принял решение ежемесячно перечислять часть своей зарплаты в Национальный фонд развития Ингушетии для оказания помощи мобилизованным и их семьям", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на военнослужащих лежит большая ответственность, и у них должна быть уверенность, что их всегда поддержат и окажут помощь им и их семьям.
"Это дело добровольное и благое, поэтому важно, чтобы люди делали это искренне и с одним желанием – помочь. Ингушский народ всегда был отзывчив на такие призывы о помощи, активно участвовал во всех благотворительных мероприятиях в регионе", - подчеркнул глава региона.
Он предложил назвать акцию "Мехка маьл" (смысловой перевод "Благотворительность Родины") и призвал присоединиться к ней всех жителей республики.
В пресс-службе главы региона заметили, что инициативу Калиматова уже поддержали руководители министерств и ведомств, муниципальных образований, депутаты парламента, представители бизнеса Ингушетии.
"Размер отчислений в фонд они будут определять самостоятельно. Перечисленные средства будут направляться на обеспечение мобилизованных резервистов, на их повседневные нужды. Помощь из фонда также будет оказываться и их семьям", - добавили в пресс-службе.
В России
указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.