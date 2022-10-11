В Пензенской области проводили вторую группу мобилизованных на юг России
Мельниченко: в Пензенской области проводили вторую группу мобилизованных на юг России
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
ПЕНЗА, 11 окт - РИА Новости. Вторая группа мобилизованных, которые проходили боевое слаживание в Пензенской области, отправилась к местам дислокации на юг России, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"На этой неделе на защиту нашей Родины отправляем полк мобилизованных, в составе которого жители Пензенской и Ульяновской областей, Республики Башкирия. Сегодня проводили второй отряд", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
По словам губернатора, бойцы проходили боевое слаживание на территории Пензенской области.
"Вы знаете, что непростая ситуация на сегодняшний день сложилась. В состав Российской Федерации вошли новые территории, территории, которые сейчас надо защищать, оборонять и обеспечивать. Ваша задача сейчас стоит в том, чтобы защитить мирное население и обеспечить функционирование штурмовых частей, которые сейчас держат линию фронта. То слаживание, которое вы здесь прошли, надеюсь, позволит вам ориентироваться в непростой боевой обстановке. В том числе именно от вашей дисциплины, от ваших умений, от ваших навыков зависит судьба специальной военной операции", - цитирует Мельниченко пресс-служба правительства области.
Пресс-служба Центрального военного округа в понедельник сообщила, что первые эшелоны с мобилизованными военнослужащими из Тюменской, Саратовской, Ульяновской и Пензенской областей отправились на полигоны и учебные центры Южного военного округа. Позднее Мельниченко отметил, что первая группа жителей Пензенской, Ульяновской областей и Башкирии, призванных в рамках частичной мобилизации, в понедельник отправлена на поезде из Пензы.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.