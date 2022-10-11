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Догузова рассказала об аннуляции туров при частичной мобилизации

Догузова рассказала об аннуляции туров при частичной мобилизации - РИА Новости, 11.10.2022

Догузова рассказала об аннуляции туров при частичной мобилизации

Менее 20% аннуляций туров в РФ происходит по причине частичной мобилизации, проблем с возвратом средств нет, заявила РИА Новости глава Ростуризма Зарина... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T15:51

2022-10-11T15:51

2022-10-11T15:51

туризм

зарина догузова

россия

украина

сергей шойгу

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

туризм

новости - туризм

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 окт - РИА Новости. Менее 20% аннуляций туров в РФ происходит по причине частичной мобилизации, проблем с возвратом средств нет, заявила РИА Новости глава Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах Форума по развитию детского туризма."Мы не фиксируем накопленного долга в связи с призывом на военную службу. Все оперативно отрабатывается и деньги возвращаются... В общей доле отмен туров не более 20% составляют отмены туров из-за призыва на военную службу", - заявила она, отвечая на вопрос, какое количество аннуляций туров происходит по причине частичной мобилизации.Она отметила, что Ростуризм обратился к туроператорам с просьбой в приоритетном порядке возвращать полную сумму за отмененные по этой причине туры, "если речь не идет о датах завтра-послезавтра, где очень тяжело вернуть полностью сумму". "В подавляющем числе возвратов речь идет о возвращении полной суммы, поэтому на этом направлении проблем не фиксируем", - отметила она.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.

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