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Догузова рассказала об аннуляции туров при частичной мобилизации
Догузова рассказала об аннуляции туров при частичной мобилизации - РИА Новости, 11.10.2022
Догузова рассказала об аннуляции туров при частичной мобилизации
Менее 20% аннуляций туров в РФ происходит по причине частичной мобилизации, проблем с возвратом средств нет, заявила РИА Новости глава Ростуризма Зарина... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T15:51
2022-10-11T15:51
2022-10-11T15:51
туризм
зарина догузова
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сергей шойгу
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новости - туризм
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 окт - РИА Новости. Менее 20% аннуляций туров в РФ происходит по причине частичной мобилизации, проблем с возвратом средств нет, заявила РИА Новости глава Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах Форума по развитию детского туризма."Мы не фиксируем накопленного долга в связи с призывом на военную службу. Все оперативно отрабатывается и деньги возвращаются... В общей доле отмен туров не более 20% составляют отмены туров из-за призыва на военную службу", - заявила она, отвечая на вопрос, какое количество аннуляций туров происходит по причине частичной мобилизации.Она отметила, что Ростуризм обратился к туроператорам с просьбой в приоритетном порядке возвращать полную сумму за отмененные по этой причине туры, "если речь не идет о датах завтра-послезавтра, где очень тяжело вернуть полностью сумму". "В подавляющем числе возвратов речь идет о возвращении полной суммы, поэтому на этом направлении проблем не фиксируем", - отметила она.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.
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РИА Новости
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зарина догузова, россия, украина, сергей шойгу, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туризм, новости - туризм, частичная мобилизация в россии
Туризм, Зарина Догузова, Россия, Украина, Сергей Шойгу, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Туризм, Новости - Туризм, Частичная мобилизация в России
Догузова рассказала об аннуляции туров при частичной мобилизации
Догузова заявила, что менее 20 процентов аннуляций происходит из-за частичной мобилизации
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 окт - РИА Новости. Менее 20% аннуляций туров в РФ происходит по причине частичной мобилизации, проблем с возвратом средств нет, заявила РИА Новости глава Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах Форума по развитию детского туризма.
"Мы не фиксируем накопленного долга в связи с призывом на военную службу. Все оперативно отрабатывается и деньги возвращаются... В общей доле отмен туров не более 20% составляют отмены туров из-за призыва на военную службу", - заявила она, отвечая на вопрос, какое количество аннуляций туров происходит по причине частичной мобилизации.
Она отметила, что Ростуризм обратился к туроператорам с просьбой в приоритетном порядке возвращать полную сумму за отмененные по этой причине туры, "если речь не идет о датах завтра-послезавтра, где очень тяжело вернуть полностью сумму". "В подавляющем числе возвратов речь идет о возвращении полной суммы, поэтому на этом направлении проблем не фиксируем", - отметила она.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.