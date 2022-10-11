https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1823117347.html

В Кремле не комментируют идею не выпускать мужчин из России

В Кремле не комментируют идею не выпускать мужчин из России - РИА Новости, 11.10.2022

В Кремле не комментируют идею не выпускать мужчин из России

В Кремле нет позиции по инициативе не выпускать мужчин из РФ во время частичной мобилизации, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T14:38

2022-10-11T14:38

2022-10-11T15:09

специальная военная операция на украине

общество

россия

вооруженные силы рф

дмитрий песков

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В Кремле нет позиции по инициативе не выпускать мужчин из РФ во время частичной мобилизации, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что ему неизвестно, чтобы это кем-то рассматривалось, как и идея реестра уехавших.Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил запретить выезд за пределы РФ для состоящих на воинском учете мужчин во время частичной мобилизации."В Кремле нет никакой позиции по поводу этой инициативы, и мне неизвестно, чтобы эта инициатива кем-то рассматривалась", - сказал Песков, отвечая на вопрос, что думают в кремле по поводу этой инициативы. То же самое он ответил и по другому предложению Константинова о том, чтобы включать в специальный реестр тех, кто покинул Россию после объявления частичной мобилизации. Между тем глава Чечни Рамзан Кадыров ранее посоветовал уезжающим из России мужчинам "надеть юбки и сменить имена на женские" и назвал их трусами. По его словам, он "не понимает тех, кто в трудный час бросает свою родину, уезжает за границу".Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска. В зону спецоперации мобилизованных будут направлять после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО, заявлял Сергей Шойгу. После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".Как отмечается на правительственном портале "Объясняем.РФ", призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие – до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.

https://ria.ru/20220929/vyezd-1820271756.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, вооруженные силы рф, дмитрий песков, частичная мобилизация в россии