https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1822993741.html
В Абакане выделят пять миллионов рублей для помощи семьям мобилизованных
В Абакане выделят пять миллионов рублей для помощи семьям мобилизованных - РИА Новости, 11.10.2022
В Абакане выделят пять миллионов рублей для помощи семьям мобилизованных
Депутаты городского Совета столицы Хакасии Абакана приняли решение о выделении почти 5,5 миллиона рублей в помощь семьям мобилизованных или потерявших кормильца РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T09:01
2022-10-11T09:01
2022-10-11T09:01
алексей лемин
владимир путин
абакан
россия
частичная мобилизация в россии
общество
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821496455_0:183:2994:1867_1920x0_80_0_0_5a97244362e51328cd09cbed072070de.jpg
КРАСНОЯРСК, 11 окт - РИА Новости. Депутаты городского Совета столицы Хакасии Абакана приняли решение о выделении почти 5,5 миллиона рублей в помощь семьям мобилизованных или потерявших кормильца в ходе специальной военной операции на Украине, сообщила пресс-служба мэрии."Сегодня на внеочередной сессии Совета депутатов города Абакана было принято решение о внесении изменений в бюджет города Абакана: депутаты утвердили общий объём финансирования мер социальной поддержки семьям мобилизованных, а также семьям, потерявшим кормильца в ходе специальной военной операции, в сумме 5 миллионов 445,1 тысячи рублей", - говорится в сообщении.По словам заместителя главы города по вопросам экономики и финансов Вероники Виницыной, эти средства предусмотрены на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Абакана; освобождение от платы, взимаемой с родителей или законных представителей за присмотр и уход за детьми в детских садах; освобождение от оплаты за проезд в муниципальных троллейбусах до конца 2022 года.Глава Абакана Алексей Лемин подчеркнул, что городские меры поддержки будут предоставляться без лишней бюрократии."Эти меры являются самыми востребованными. В Абакане работает социальный штаб по поддержке семей мобилизованных, мы общались практически со всеми семьями, и эти меры были названы в качестве первоочередных: горячее питание ребятишек, компенсация за детский сад и проезд в общественном транспорте. Пока речь идёт о проезде в муниципальном транспорте – это троллейбусы, но очень надеемся, что эта мера будет расширена правительством республики Хакасия и на муниципальный заказ", - цитирует Лемина пресс-служба.Он заверил, что пакет мер поддержки будет расширяться. Уже принятые меры заработают с четверга, 13 октября. Родители смогут подать заявление прямо в школе, и там же, в школе, получить и проездные билеты на троллейбус.Лемин сообщил, что на следующий год в городском бюджете финансирование мер социальной поддержки также будет предусмотрено, объём необходимых денежных средств для такой помощи будет уточняться.По данным пресс-службы, с 12 октября в детских садах и в школах от семей мобилизованных и от семей, потерявших кормильца при выполнении ими служебного долга в специальной военной операции на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины, будут принимать заявления. Все директора школ и заведующие уже знают свои семьи, и много времени оформление документов не займёт.Указом президента РФ Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.
абакан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821496455_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_4613344d7b46af80eb12cc3415c272ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей лемин, владимир путин, абакан, россия, частичная мобилизация в россии, общество, здоровье - общество
Алексей Лемин, Владимир Путин, Абакан, Россия, Частичная мобилизация в России, Общество, Здоровье - Общество
В Абакане выделят пять миллионов рублей для помощи семьям мобилизованных
Власти Абакана выделят более пяти миллионов рублей для помощи семьям мобилизованных
КРАСНОЯРСК, 11 окт - РИА Новости.
Депутаты городского Совета столицы Хакасии Абакана приняли решение о выделении почти 5,5 миллиона рублей в помощь семьям мобилизованных или потерявших кормильца в ходе специальной военной операции на Украине, сообщила
пресс-служба мэрии.
"Сегодня на внеочередной сессии Совета депутатов города Абакана было принято решение о внесении изменений в бюджет города Абакана: депутаты утвердили общий объём финансирования мер социальной поддержки семьям мобилизованных, а также семьям, потерявшим кормильца в ходе специальной военной операции, в сумме 5 миллионов 445,1 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
"Дело важное". Частичная мобилизация в России
1 из 13
На военную службу по мобилизации призывают рядовых и сержантов в возрасте до 35 лет, младших офицеров до 50 лет и старших — до 55 лет.
2 из 13
В общей сложности призвать планируют 300 тысяч резервистов.
3 из 13
Очередности призыва нет, однако приоритет отдают тем, кто в свое время получил военно-учетные специальности и боевой опыт.
4 из 13
У военкоматов по всей стране собираются мужчины разных возрастов.
5 из 13
Кто-то получил повестку и явился по требованию, кто-то пришел добровольно.
6 из 13
Призванных на военную службу провожают родственники и друзья.
7 из 13
Призванные по частичной мобилизации получат статус военнослужащих и все гарантии, которые положены при службе по контракту.
8 из 13
Мужчины, призванные на службу в ходе частичной мобилизации, возле военкомата в Волгограде.
9 из 13
Один из добровольцев рассказал, что пришел на призывной пункт, чтобы подать пример и поднять моральных дух знакомых и родственников.
10 из 13
Призывник, пришедший в военкомат по повестке, считает своим долгом защищать Родину, чтобы "родители, братья и сестры жили в мире и покое".
11 из 13
"Жил, работал, семья, дети. Пришло время — пошел в военкомат, спросил: "Нужен, не нужен?" Оказалось, нужен. Теперь я здесь", — говорит еще один призывник.
12 из 13
Москвичка, представившаяся женой сержанта запаса, призналась, что ее супруг хотел пойти добровольцем еще в феврале. "Дело важное", — объяснила она.
13 из 13
На последние события отреагировали уличные художники: на стене дома в центре Москвы появились граффити в поддержку российских военных.
1 из 13
На военную службу по мобилизации призывают рядовых и сержантов в возрасте до 35 лет, младших офицеров до 50 лет и старших — до 55 лет.
2 из 13
В общей сложности призвать планируют 300 тысяч резервистов.
3 из 13
Очередности призыва нет, однако приоритет отдают тем, кто в свое время получил военно-учетные специальности и боевой опыт.
4 из 13
У военкоматов по всей стране собираются мужчины разных возрастов.
5 из 13
Кто-то получил повестку и явился по требованию, кто-то пришел добровольно.
6 из 13
Призванных на военную службу провожают родственники и друзья.
7 из 13
Призванные по частичной мобилизации получат статус военнослужащих и все гарантии, которые положены при службе по контракту.
8 из 13
Мужчины, призванные на службу в ходе частичной мобилизации, возле военкомата в Волгограде.
9 из 13
Один из добровольцев рассказал, что пришел на призывной пункт, чтобы подать пример и поднять моральных дух знакомых и родственников.
10 из 13
Призывник, пришедший в военкомат по повестке, считает своим долгом защищать Родину, чтобы "родители, братья и сестры жили в мире и покое".
11 из 13
"Жил, работал, семья, дети. Пришло время — пошел в военкомат, спросил: "Нужен, не нужен?" Оказалось, нужен. Теперь я здесь", — говорит еще один призывник.
12 из 13
Москвичка, представившаяся женой сержанта запаса, призналась, что ее супруг хотел пойти добровольцем еще в феврале. "Дело важное", — объяснила она.
13 из 13
На последние события отреагировали уличные художники: на стене дома в центре Москвы появились граффити в поддержку российских военных.
По словам заместителя главы города по вопросам экономики и финансов Вероники Виницыной, эти средства предусмотрены на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Абакана; освобождение от платы, взимаемой с родителей или законных представителей за присмотр и уход за детьми в детских садах; освобождение от оплаты за проезд в муниципальных троллейбусах до конца 2022 года.
Глава Абакана Алексей Лемин
подчеркнул, что городские меры поддержки будут предоставляться без лишней бюрократии.
"Эти меры являются самыми востребованными. В Абакане работает социальный штаб по поддержке семей мобилизованных, мы общались практически со всеми семьями, и эти меры были названы в качестве первоочередных: горячее питание ребятишек, компенсация за детский сад и проезд в общественном транспорте. Пока речь идёт о проезде в муниципальном транспорте – это троллейбусы, но очень надеемся, что эта мера будет расширена правительством республики Хакасия и на муниципальный заказ", - цитирует Лемина пресс-служба.
Он заверил, что пакет мер поддержки будет расширяться. Уже принятые меры заработают с четверга, 13 октября. Родители смогут подать заявление прямо в школе, и там же, в школе, получить и проездные билеты на троллейбус.
Лемин сообщил, что на следующий год в городском бюджете финансирование мер социальной поддержки также будет предусмотрено, объём необходимых денежных средств для такой помощи будет уточняться.
По данным пресс-службы, с 12 октября в детских садах и в школах от семей мобилизованных и от семей, потерявших кормильца при выполнении ими служебного долга в специальной военной операции на территориях Донецкой народной республики
, Луганской народной республики
и Украины, будут принимать заявления. Все директора школ и заведующие уже знают свои семьи, и много времени оформление документов не займёт.
Указом президента РФ Владимира Путина
с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.