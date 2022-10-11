https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1822993741.html

В Абакане выделят пять миллионов рублей для помощи семьям мобилизованных

В Абакане выделят пять миллионов рублей для помощи семьям мобилизованных - РИА Новости, 11.10.2022

В Абакане выделят пять миллионов рублей для помощи семьям мобилизованных

Депутаты городского Совета столицы Хакасии Абакана приняли решение о выделении почти 5,5 миллиона рублей в помощь семьям мобилизованных или потерявших кормильца РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T09:01

2022-10-11T09:01

2022-10-11T09:01

алексей лемин

владимир путин

абакан

россия

частичная мобилизация в россии

общество

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821496455_0:183:2994:1867_1920x0_80_0_0_5a97244362e51328cd09cbed072070de.jpg

КРАСНОЯРСК, 11 окт - РИА Новости. Депутаты городского Совета столицы Хакасии Абакана приняли решение о выделении почти 5,5 миллиона рублей в помощь семьям мобилизованных или потерявших кормильца в ходе специальной военной операции на Украине, сообщила пресс-служба мэрии."Сегодня на внеочередной сессии Совета депутатов города Абакана было принято решение о внесении изменений в бюджет города Абакана: депутаты утвердили общий объём финансирования мер социальной поддержки семьям мобилизованных, а также семьям, потерявшим кормильца в ходе специальной военной операции, в сумме 5 миллионов 445,1 тысячи рублей", - говорится в сообщении.По словам заместителя главы города по вопросам экономики и финансов Вероники Виницыной, эти средства предусмотрены на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Абакана; освобождение от платы, взимаемой с родителей или законных представителей за присмотр и уход за детьми в детских садах; освобождение от оплаты за проезд в муниципальных троллейбусах до конца 2022 года.Глава Абакана Алексей Лемин подчеркнул, что городские меры поддержки будут предоставляться без лишней бюрократии."Эти меры являются самыми востребованными. В Абакане работает социальный штаб по поддержке семей мобилизованных, мы общались практически со всеми семьями, и эти меры были названы в качестве первоочередных: горячее питание ребятишек, компенсация за детский сад и проезд в общественном транспорте. Пока речь идёт о проезде в муниципальном транспорте – это троллейбусы, но очень надеемся, что эта мера будет расширена правительством республики Хакасия и на муниципальный заказ", - цитирует Лемина пресс-служба.Он заверил, что пакет мер поддержки будет расширяться. Уже принятые меры заработают с четверга, 13 октября. Родители смогут подать заявление прямо в школе, и там же, в школе, получить и проездные билеты на троллейбус.Лемин сообщил, что на следующий год в городском бюджете финансирование мер социальной поддержки также будет предусмотрено, объём необходимых денежных средств для такой помощи будет уточняться.По данным пресс-службы, с 12 октября в детских садах и в школах от семей мобилизованных и от семей, потерявших кормильца при выполнении ими служебного долга в специальной военной операции на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины, будут принимать заявления. Все директора школ и заведующие уже знают свои семьи, и много времени оформление документов не займёт.Указом президента РФ Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.

абакан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алексей лемин, владимир путин, абакан, россия, частичная мобилизация в россии, общество, здоровье - общество