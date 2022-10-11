https://ria.ru/20221011/mir-1823170408.html

Лукашенко заявил о начале формирования многополярного мира

Лукашенко заявил о начале формирования многополярного мира - РИА Новости, 11.10.2022

Лукашенко заявил о начале формирования многополярного мира

Мировые события указывают на начало формирования многополярного мира, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с президентом Таджикистана... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T17:06

2022-10-11T17:06

2022-10-11T17:06

в мире

александр лукашенко

эмомали рахмон

таджикистан

душанбе

белоруссия

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МИНСК, 11 окт – РИА Новости. Мировые события указывают на начало формирования многополярного мира, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе."Президент отметил, что происходящие события в международной политике указывают на начало процесса зарождения и выстраивания новой, многополярной системы политического устройства мира", - передает пресс-служба слова белорусского лидера.Глава белорусского государства совершает двухдневный официальный визит в Таджикистан. "Отрадно, что наши оценки текущей ситуации в мире, новых вызовов и угроз полностью совпадают. Минск и Душанбе конструктивно сотрудничают в рамках ООН, ШОС, СНГ, ОДКБ и на площадках других международных организаций. Мы благодарны за оказываемую Таджикистаном поддержку Беларуси в условиях беспрецедентного давления со стороны недружественных западных стран", - сказал Лукашенко Рахмону.Белорусский лидер также отметил, что Минск и Душанбе смогли придать своему сотрудничеству особый статус стратегического взаимодействия. По словам Лукашенко, сложившийся уровень белорусско-таджикских контактов позволяет странам в доверительном формате обсуждать любые вопросы.

https://ria.ru/20220924/lavrov-1819227795.html

таджикистан

душанбе

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, александр лукашенко, эмомали рахмон, таджикистан, душанбе, белоруссия