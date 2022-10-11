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Лукашенко заявил о начале формирования многополярного мира - РИА Новости, 11.10.2022
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Лукашенко заявил о начале формирования многополярного мира
Лукашенко заявил о начале формирования многополярного мира - РИА Новости, 11.10.2022
Лукашенко заявил о начале формирования многополярного мира
Мировые события указывают на начало формирования многополярного мира, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с президентом Таджикистана... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T17:06
2022-10-11T17:06
в мире
александр лукашенко
эмомали рахмон
таджикистан
душанбе
белоруссия
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МИНСК, 11 окт – РИА Новости. Мировые события указывают на начало формирования многополярного мира, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе."Президент отметил, что происходящие события в международной политике указывают на начало процесса зарождения и выстраивания новой, многополярной системы политического устройства мира", - передает пресс-служба слова белорусского лидера.Глава белорусского государства совершает двухдневный официальный визит в Таджикистан. "Отрадно, что наши оценки текущей ситуации в мире, новых вызовов и угроз полностью совпадают. Минск и Душанбе конструктивно сотрудничают в рамках ООН, ШОС, СНГ, ОДКБ и на площадках других международных организаций. Мы благодарны за оказываемую Таджикистаном поддержку Беларуси в условиях беспрецедентного давления со стороны недружественных западных стран", - сказал Лукашенко Рахмону.Белорусский лидер также отметил, что Минск и Душанбе смогли придать своему сотрудничеству особый статус стратегического взаимодействия. По словам Лукашенко, сложившийся уровень белорусско-таджикских контактов позволяет странам в доверительном формате обсуждать любые вопросы.
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в мире, александр лукашенко, эмомали рахмон, таджикистан, душанбе, белоруссия
В мире, Александр Лукашенко, Эмомали Рахмон, Таджикистан, Душанбе, Белоруссия
17:06 11.10.2022
 
Лукашенко заявил о начале формирования многополярного мира

Лукашенко заявил, что события указывают на начало формирования многополярного мира

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 11 окт – РИА Новости. Мировые события указывают на начало формирования многополярного мира, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе.
"Президент отметил, что происходящие события в международной политике указывают на начало процесса зарождения и выстраивания новой, многополярной системы политического устройства мира", - передает пресс-служба слова белорусского лидера.
Глава белорусского государства совершает двухдневный официальный визит в Таджикистан. "Отрадно, что наши оценки текущей ситуации в мире, новых вызовов и угроз полностью совпадают. Минск и Душанбе конструктивно сотрудничают в рамках ООН, ШОС, СНГ, ОДКБ и на площадках других международных организаций. Мы благодарны за оказываемую Таджикистаном поддержку Беларуси в условиях беспрецедентного давления со стороны недружественных западных стран", - сказал Лукашенко Рахмону.
Белорусский лидер также отметил, что Минск и Душанбе смогли придать своему сотрудничеству особый статус стратегического взаимодействия. По словам Лукашенко, сложившийся уровень белорусско-таджикских контактов позволяет странам в доверительном формате обсуждать любые вопросы.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 20:45
О новом миропорядке и цинизме США. Лавров выступил на Генассамблее ООН
 
В миреАлександр ЛукашенкоЭмомали РахмонТаджикистанДушанбеБелоруссия
 
 
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