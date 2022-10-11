Лукашенко заявил о начале формирования многополярного мира
Лукашенко заявил, что события указывают на начало формирования многополярного мира
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 11 окт – РИА Новости. Мировые события указывают на начало формирования многополярного мира, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе.
"Президент отметил, что происходящие события в международной политике указывают на начало процесса зарождения и выстраивания новой, многополярной системы политического устройства мира", - передает пресс-служба слова белорусского лидера.
Глава белорусского государства совершает двухдневный официальный визит в Таджикистан. "Отрадно, что наши оценки текущей ситуации в мире, новых вызовов и угроз полностью совпадают. Минск и Душанбе конструктивно сотрудничают в рамках ООН, ШОС, СНГ, ОДКБ и на площадках других международных организаций. Мы благодарны за оказываемую Таджикистаном поддержку Беларуси в условиях беспрецедентного давления со стороны недружественных западных стран", - сказал Лукашенко Рахмону.
Белорусский лидер также отметил, что Минск и Душанбе смогли придать своему сотрудничеству особый статус стратегического взаимодействия. По словам Лукашенко, сложившийся уровень белорусско-таджикских контактов позволяет странам в доверительном формате обсуждать любые вопросы.
24 сентября, 20:45О новом миропорядке и цинизме США. Лавров выступил на Генассамблее ООН