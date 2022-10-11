https://ria.ru/20221011/mintsifry-1822992141.html

Минцифры утвердило перечень видов деятельности для аккредитации IT-компаний

Минцифры утвердило перечень видов деятельности для аккредитации IT-компаний - РИА Новости, 11.10.2022

Минцифры утвердило перечень видов деятельности для аккредитации IT-компаний

Минцифры России утвердило перечень видов экономической деятельности, прибыль от которых будет учитываться при регистрации в реестре IT-компаний, соответствующий РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T08:45

2022-10-11T08:45

2022-10-11T08:45

экономика

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Минцифры России утвердило перечень видов экономической деятельности, прибыль от которых будет учитываться при регистрации в реестре IT-компаний, соответствующий приказ появился на сайте ведомства."Утвердить перечень видов деятельности, относящихся к деятельности в области информационных технологий в соответствии с приложением", - говорится в документе.В список попало 36 видов деятельности, среди которых разработка или модификация программ для ЭВМ, производство или проектирование программно-аппаратных комплексов, проектирование или иная деятельность, а также оказание консультационных и экспертных услуг в отношении информационных систем.Ранее в октябре правительство РФ утвердило новые правила аккредитации IT-компаний. Согласно документу, Минцифры РФ до 1 ноября должно было утвердить перечень видов деятельности в IT-сфере, а до 1 декабря - административный регламент предоставления аккредитации. По новым правилам, для государственной аккредитации в реестре IT-компаний выручка организации от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30% от общей выручки.В начале сентября замглавы Минцифры Максим Паршин напомнил, что предыдущий порядок аккредитации IT-компаний стал недействительным. Тогда же он сообщал, что ведомство уже разработало проект постановления о новом порядке, который согласован со всеми заинтересованными федеральными органами власти и субъектами РФ.Аккредитация IT-компании является одним из обязательных условий для оформления отсрочки от частичной мобилизации ее сотрудников и получения ряда льгот.

https://ria.ru/20221010/gosuslugi-1822728097.html

https://ria.ru/20221002/it-1821024862.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)