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Минцифры утвердило перечень видов деятельности для аккредитации IT-компаний - РИА Новости, 11.10.2022
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Минцифры утвердило перечень видов деятельности для аккредитации IT-компаний
Минцифры утвердило перечень видов деятельности для аккредитации IT-компаний - РИА Новости, 11.10.2022
Минцифры утвердило перечень видов деятельности для аккредитации IT-компаний
Минцифры России утвердило перечень видов экономической деятельности, прибыль от которых будет учитываться при регистрации в реестре IT-компаний, соответствующий РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T08:45
2022-10-11T08:45
экономика
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Минцифры России утвердило перечень видов экономической деятельности, прибыль от которых будет учитываться при регистрации в реестре IT-компаний, соответствующий приказ появился на сайте ведомства."Утвердить перечень видов деятельности, относящихся к деятельности в области информационных технологий в соответствии с приложением", - говорится в документе.В список попало 36 видов деятельности, среди которых разработка или модификация программ для ЭВМ, производство или проектирование программно-аппаратных комплексов, проектирование или иная деятельность, а также оказание консультационных и экспертных услуг в отношении информационных систем.Ранее в октябре правительство РФ утвердило новые правила аккредитации IT-компаний. Согласно документу, Минцифры РФ до 1 ноября должно было утвердить перечень видов деятельности в IT-сфере, а до 1 декабря - административный регламент предоставления аккредитации. По новым правилам, для государственной аккредитации в реестре IT-компаний выручка организации от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30% от общей выручки.В начале сентября замглавы Минцифры Максим Паршин напомнил, что предыдущий порядок аккредитации IT-компаний стал недействительным. Тогда же он сообщал, что ведомство уже разработало проект постановления о новом порядке, который согласован со всеми заинтересованными федеральными органами власти и субъектами РФ.Аккредитация IT-компании является одним из обязательных условий для оформления отсрочки от частичной мобилизации ее сотрудников и получения ряда льгот.
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экономика, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Экономика, Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
08:45 11.10.2022
 
Минцифры утвердило перечень видов деятельности для аккредитации IT-компаний

Минцифры утвердило перечень из 36 видов деятельности для аккредитации IT-компаний

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкСотрудница IT-компании
Сотрудница IT-компании - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудница IT-компании. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Минцифры России утвердило перечень видов экономической деятельности, прибыль от которых будет учитываться при регистрации в реестре IT-компаний, соответствующий приказ появился на сайте ведомства.
"Утвердить перечень видов деятельности, относящихся к деятельности в области информационных технологий в соответствии с приложением", - говорится в документе.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 11:08
На "Госуслугах" запустили форму для аккредитации IT-компаний
В список попало 36 видов деятельности, среди которых разработка или модификация программ для ЭВМ, производство или проектирование программно-аппаратных комплексов, проектирование или иная деятельность, а также оказание консультационных и экспертных услуг в отношении информационных систем.
Ранее в октябре правительство РФ утвердило новые правила аккредитации IT-компаний. Согласно документу, Минцифры РФ до 1 ноября должно было утвердить перечень видов деятельности в IT-сфере, а до 1 декабря - административный регламент предоставления аккредитации. По новым правилам, для государственной аккредитации в реестре IT-компаний выручка организации от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30% от общей выручки.
В начале сентября замглавы Минцифры Максим Паршин напомнил, что предыдущий порядок аккредитации IT-компаний стал недействительным. Тогда же он сообщал, что ведомство уже разработало проект постановления о новом порядке, который согласован со всеми заинтересованными федеральными органами власти и субъектами РФ.
Аккредитация IT-компании является одним из обязательных условий для оформления отсрочки от частичной мобилизации ее сотрудников и получения ряда льгот.
Девушка работает в технопарке Горизонт в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
2 октября, 19:27
Минцифры определило уровень госучастия для аккредитованных IT-компаний
 
ЭкономикаРоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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