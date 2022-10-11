Захарова заявила о вмешательстве ЕС в армяно-азербайджанское урегулирование
Захарова: ЕС пытается вмешаться в усилия России по армяно-азербайджанскому урегулированию
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия видит в создании миссии ЕС на границе Армении и Азербайджана попытки вклиниться в мирное урегулирование при посреднических попытках РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Формальное решение ЕС на этот счет (о создании миссии ЕС на границе Армении и Азербайджана - ред.) не принято пока. Мы усматриваем в этом, к сожалению, очередные попытки ЕС любым способом вклиниться в урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией, потеснить посреднические усилия нашей страны",- сказала она в ходе своего еженедельного брифинга.
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Дипломат подчеркнула, что Москва исходит из того, что "единственным ключом к примирению Баку и Еревана, установлению прочного мира и долгосрочной стабильности в регионе является полная реализация трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении".
В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.