https://ria.ru/20221011/lnr-1823058937.html
В ЛНР выбили украинские войска из двух сел, отодвинув линию соприкосновения
В ЛНР выбили украинские войска из двух сел, отодвинув линию соприкосновения - РИА Новости, 11.10.2022
В ЛНР выбили украинские войска из двух сел, отодвинув линию соприкосновения
Российским войскам удалось выбить подразделения ВСУ из двух населенных пунктов и отодвинуть линию соприкосновения в ЛНР, рассказал командир добровольческого... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T12:26
2022-10-11T12:26
2022-10-11T12:43
луганская народная республика
рубежное
сватово
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российским войскам удалось выбить подразделения ВСУ из двух населенных пунктов и отодвинуть линию соприкосновения в ЛНР, рассказал командир добровольческого батальона "Русский легион" БАРС-13 Сергей Фомченков в эфире телеканала "Россия 24"."Наши силы атаковали позиции противника в районе населенного пункта Терны, Новосадовое, выбив оттуда части ВС Украины, которые занимали эти поселки. Тем самым отодвинув линию боевого соприкосновения дальше от дороги, на которую пытается выйти ВСУ с целью перерезания наших коммуникаций и выхода в тыл Сватово, Кременной, Рубежное, Северодонецк", — отметил он.По его словам, украинские войска пытаются выйти к дороге, чтобы перерезать коммуникации и выйти в тыл подразделениям, расположенным в Сватово, Кременной, Рубежном и Северодонецке. Фомченков добавил, что российские войска перешли к активной обороне.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221011/vsu-1823000532.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, рубежное, сватово, вооруженные силы украины, безопасность
Луганская Народная Республика, Рубежное, Сватово, Вооруженные силы Украины, Безопасность
12:26 11.10.2022 (обновлено: 12:43 11.10.2022)
В ЛНР выбили украинские войска из двух сел, отодвинув линию соприкосновения
Командир "Русского легиона": ВСУ выбиты из двух сел в ЛНР, линия соприкосновения сдвинута