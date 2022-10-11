https://ria.ru/20221011/lnr-1823058937.html

В ЛНР выбили украинские войска из двух сел, отодвинув линию соприкосновения

В ЛНР выбили украинские войска из двух сел, отодвинув линию соприкосновения - РИА Новости, 11.10.2022

В ЛНР выбили украинские войска из двух сел, отодвинув линию соприкосновения

Российским войскам удалось выбить подразделения ВСУ из двух населенных пунктов и отодвинуть линию соприкосновения в ЛНР, рассказал командир добровольческого... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T12:26

2022-10-11T12:26

2022-10-11T12:43

луганская народная республика

рубежное

сватово

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российским войскам удалось выбить подразделения ВСУ из двух населенных пунктов и отодвинуть линию соприкосновения в ЛНР, рассказал командир добровольческого батальона "Русский легион" БАРС-13 Сергей Фомченков в эфире телеканала "Россия 24"."Наши силы атаковали позиции противника в районе населенного пункта Терны, Новосадовое, выбив оттуда части ВС Украины, которые занимали эти поселки. Тем самым отодвинув линию боевого соприкосновения дальше от дороги, на которую пытается выйти ВСУ с целью перерезания наших коммуникаций и выхода в тыл Сватово, Кременной, Рубежное, Северодонецк", — отметил он.По его словам, украинские войска пытаются выйти к дороге, чтобы перерезать коммуникации и выйти в тыл подразделениям, расположенным в Сватово, Кременной, Рубежном и Северодонецке. Фомченков добавил, что российские войска перешли к активной обороне.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221011/vsu-1823000532.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

рубежное

сватово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

луганская народная республика, рубежное, сватово, вооруженные силы украины, безопасность