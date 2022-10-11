https://ria.ru/20221011/krivoy_rog-1823025226.html
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 11.10.2022
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщают о новых взрывах в Кривом Роге. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T11:16
2022-10-11T11:16
2022-10-11T11:34
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
ситуация в днр и лнр
украина
днепропетровская область
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о новых взрывах в Кривом Роге."Сообщают о взрывах в Кривом Роге", - сообщает газета "Страна.ua" в Telegram-канале. Во вторник утром украинские СМИ сообщали о воздушной тревоге на всей территории Украины. Ранее СМИ уже сообщали о взрывах в Кривом Роге.Ранее президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что в понедельник утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры – по заявлению Минобороны, его цель была достигнута.Сообщалось о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области, Запорожье, Винница, Сумы, Житомир. Владимир Зеленский заявил, что 12 человек погибли, более 80 пострадали.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кривой рог, ситуация в днр и лнр, украина, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина, Днепропетровская область
11:16 11.10.2022 (обновлено: 11:34 11.10.2022)
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Кривом Роге
"Страна.ua" сообщила о новых взрывах в Кривом Роге