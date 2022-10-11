https://ria.ru/20221011/kniga-1823077631.html
В Китае издана книга о высказываниях Си Цзиньпина об образовании
В Китае издана книга о высказываниях Си Цзиньпина об образовании - РИА Новости, 11.10.2022
В Китае издана книга о высказываниях Си Цзиньпина об образовании
В Китае вышла в свет англоязычная версия книги, посвященной высказываниям Си Цзиньпина об образовании. Версия книги на китайском языке издана в июле 2020 года... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:57
2022-10-11T13:57
2022-10-11T13:57
россия-китай: главное
китай
си цзиньпин
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МОСКВА, 11 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае вышла в свет англоязычная версия книги, посвященной высказываниям Си Цзиньпина об образовании. Версия книги на китайском языке издана в июле 2020 года. Она состоит из введения и девяти глав. В ней всесторонне и систематически объясняются важные высказывания генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина об образовании.Книга была переведена на английский язык, чтобы донести высказывания Си Цзиньпина об образовании до международных читателей, а также рассказать международному сообществу о новых идеях, концепциях и взглядах в сфере образования Китая. Перевод книги выполнил Пекинский университет иностранных языков.
https://ria.ru/20211220/yazyk-1764585270.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, си цзиньпин
Россия-Китай: Главное, Китай, Си Цзиньпин