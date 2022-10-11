https://ria.ru/20221011/kino-1822234994.html

В Москве состоятся показы фильмов зарубежных фестивалей

В Москве состоятся показы фильмов зарубежных фестивалей - РИА Новости, 11.10.2022

В Москве состоятся показы фильмов зарубежных фестивалей

Российские премьеры фильмов-участников фестивалей в Каннах, Торонто, Берлинале состоятся в Москве на КАРО.Арт с 11 по 16 октября. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T07:34

2022-10-11T07:34

2022-10-11T07:55

юлия снигирь

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Российские премьеры фильмов-участников фестивалей в Каннах, Торонто, Берлинале состоятся в Москве на КАРО.Арт с 11 по 16 октября.На фестивале покажут новинки, представят ретроспективу классики и устроят сеансы экспериментального кино. В программу вошло более 30 картин.Откроет смотр восстановленный ретроспективный фильм "История гражданской войны" Дзиги Вертова. Картина, которую считали утраченной, в этом году отмечает 100-летие с момента создания. Фильм был снял в 1921 году и показан лишь однажды – на третьем съезде Коминтерна, а после бесследно исчез. Даже сам Вертов не знал, где искать пленки. Век спустя фильм, в котором зафиксированы события гражданской войны в России в 1918-1922 годах, восстановил киновед, историк кино Николай Изволов.В секции "Гала-хиты" состоятся премьеры фильмов международных кинофестивалей. Это участники и призеры Каннского кинофестиваля 2022 года. "Ностальгия" Марио Мартоне со звездой современного итальянского кино Пьерфранческо Фавино расскажет о Феличе, который возвращается в родной район Неаполя после 40 лет отсутствия, чтобы вспомнить молодость.Эта экранизация романа Эрманно Реа претендует на "Оскар" как лучший иностранный фильм.В российский прокат картина выйдет 3 ноября.В этой же секции представят "Корсаж" Мари Крютцер о жизни австрийской императрицы Елизаветы по прозвищу Сисси. Картина была отмечена призом Каннского фестиваля за лучшую женскую роль в программе "Особый взгляд" и номинирована на "Оскар" как главный иностранный фильм.В прокат фильм выйдет 20 октября.Другие премьеры Канн – новый фильм Клемана Кожитора "Сыновья Рамзеса" про ясновидящего из мультикультурного парижского района, куда делает хулиганские вылазки банда бесстрашных детей.Фильмом закрытия КАРО.Арт станет призер Канн, фильм братьев Дарденн "Тори и Локита". Он расскажет про пару беженцев из Африки, которые отправляются на поиски лучшей жизни в Бельгию.Российский современный кинематограф также покажут на фестивале – это картины с Юлией Снигирь, Евгенией Добровольской, Антоном Лапенко.Запланированы мировая премьера кинотриптиха Бориса Юхананова "Пиноккио" по пьесе Андрея Вишневского. Картина снята на основе одноименного спектакля Электротеатра Станиславский, получившего "Золотую Маску"-2021. В главной роли (Пиноккио) – Мария Беляева, свои последние роли в картине сыграл Владимир Коренев. В фильме также заняты Антон Лапенко, Борис Дергачев, Дмитрий Чеботарев.В этой же секции – дебютная режиссерская работа актрисы Светланы Устиновой "Время года зима" про непростые отношения матери и дочери. В главных ролях – Юлия Снигирь, Екатерина Варнава, Евгения Добровольская.В прокате – в 24 ноября.Лауреат Канн Игорь Поплаухин покажет картину про Янку Дягилеву "На тебе сошелся клином белый свет", а Анастасия Вебер представит короткометражку "Трэп", получившую "Золотого медведя" Берлинале в этом году.Дополнят программу картины Сергея Кальварского "Волнами" и Андрея Натоцинского "Чужбина".В секции "Ретроспектива" – один из первых фильмов французского режиссера Леоса Каракса "Парень встречает девушку", культовая картина Педро Альмодовара "Женщины на грани нервного срыва", а также классика: "Орландо" Салли Поттер, советские картины Георгия и Сергея Васильевых "Чапаев" и "Счастье" Александра Медведкина.В "Экспериментальной программе" – картина Дмитрия Новикова "Стереомир инженера Шухова" в 3D, метафизическая фантазия "Видео-фрески и музыка" Сергея Сонина и Елены Самородовой, "Анима" Лилии Тимирзяновой о взаимоотношении музыки и человека, а также "Зачем снятся сны". Это 15 историй, объединивших кинохронику прошлого века с музыкой.Фестиваль КАРО.Арт продлится до 16 октября.

https://ria.ru/20221006/parma-1821660632.html

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

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