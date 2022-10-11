https://ria.ru/20221011/kiberugrozy-1823076273.html

Минцифры запустило спецпроекты для информирования россиян о киберугрозах

Минцифры запустило спецпроекты для информирования россиян о киберугрозах - РИА Новости, 11.10.2022

Минцифры запустило спецпроекты для информирования россиян о киберугрозах

Минцифры России совместно с "РТК-Соларом" запустили три спецпроекта для повышения информированности граждан о безопасном поведении в интернете и киберугрозах,... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T13:00

2022-10-11T13:00

2022-10-11T13:09

общество

россия

технологии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

кибербезопасность

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Минцифры России совместно с "РТК-Соларом" запустили три спецпроекта для повышения информированности граждан о безопасном поведении в интернете и киберугрозах, рассказали в компании."В рамках реализации федерального проекта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика" Минцифры России совместно с... "РТК-Солар" запустили три спецпроекта для повышения информированности граждан, в том числе детей и подростков, о безопасном поведении в интернете и привлечение их внимания к вопросам кибербезопасности", - говорится в сообщении.Уточняется, что первый проект ориентирован на борьбу с "кибербуллингом" – травлей в соцсетях или мессенджерах. Целевая аудитория спецпроекта – подростки, как отмечают в компании, "одна из наиболее уязвимых в интернете групп граждан", и проект будет реализован в сотрудничестве с популярными у аудитории блогерами, которые расскажут о собственном опыте борьбы с кибербуллингом.Цель второго проекта - показать на простых примерах основные ошибки, которые совершают при создании паролей, популяризировать использование двухфакторной аутентификации и рассказать о принципах защиты аккаунтов в цифровых сервисах.Последний проект - "КиберЗОЖ" – аналогия между здоровыми привычками в жизни и в интернете. Проект призван побудить людей самостоятельно предпринимать действия для защиты в сети, а также рассказать о базовых правилах кибербезопасности.Как отметил генеральный директор "РТК-Солара" Игорь Ляпунов, компания совместно с Минцифры планирует "по-настоящему масштабную всероссийскую программу по борьбе с киберугрозами в отношении пользователей". "Цифровых атак на граждан с каждым годом становится все больше, постоянно появляются новые сценарии мошенничества в интернете, поэтому очень важно давать людям практические инструменты защиты", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20221010/kiberbezopasnost-1822690761.html

https://ria.ru/20221005/gosuslugi-1821637008.html

https://ria.ru/20221006/povestki-1822020225.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), кибербезопасность