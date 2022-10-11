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Минцифры запустило спецпроекты для информирования россиян о киберугрозах - РИА Новости, 11.10.2022
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Минцифры запустило спецпроекты для информирования россиян о киберугрозах
Минцифры запустило спецпроекты для информирования россиян о киберугрозах - РИА Новости, 11.10.2022
Минцифры запустило спецпроекты для информирования россиян о киберугрозах
Минцифры России совместно с "РТК-Соларом" запустили три спецпроекта для повышения информированности граждан о безопасном поведении в интернете и киберугрозах,... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:00
2022-10-11T13:09
общество
россия
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
кибербезопасность
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Минцифры России совместно с "РТК-Соларом" запустили три спецпроекта для повышения информированности граждан о безопасном поведении в интернете и киберугрозах, рассказали в компании."В рамках реализации федерального проекта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика" Минцифры России совместно с... "РТК-Солар" запустили три спецпроекта для повышения информированности граждан, в том числе детей и подростков, о безопасном поведении в интернете и привлечение их внимания к вопросам кибербезопасности", - говорится в сообщении.Уточняется, что первый проект ориентирован на борьбу с "кибербуллингом" – травлей в соцсетях или мессенджерах. Целевая аудитория спецпроекта – подростки, как отмечают в компании, "одна из наиболее уязвимых в интернете групп граждан", и проект будет реализован в сотрудничестве с популярными у аудитории блогерами, которые расскажут о собственном опыте борьбы с кибербуллингом.Цель второго проекта - показать на простых примерах основные ошибки, которые совершают при создании паролей, популяризировать использование двухфакторной аутентификации и рассказать о принципах защиты аккаунтов в цифровых сервисах.Последний проект - "КиберЗОЖ" – аналогия между здоровыми привычками в жизни и в интернете. Проект призван побудить людей самостоятельно предпринимать действия для защиты в сети, а также рассказать о базовых правилах кибербезопасности.Как отметил генеральный директор "РТК-Солара" Игорь Ляпунов, компания совместно с Минцифры планирует "по-настоящему масштабную всероссийскую программу по борьбе с киберугрозами в отношении пользователей". "Цифровых атак на граждан с каждым годом становится все больше, постоянно появляются новые сценарии мошенничества в интернете, поэтому очень важно давать людям практические инструменты защиты", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20221010/kiberbezopasnost-1822690761.html
https://ria.ru/20221005/gosuslugi-1821637008.html
https://ria.ru/20221006/povestki-1822020225.html
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общество, россия, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), кибербезопасность
Общество, Россия, Технологии, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Кибербезопасность
13:00 11.10.2022 (обновлено: 13:09 11.10.2022)
 
Минцифры запустило спецпроекты для информирования россиян о киберугрозах

Минцифры и "РТК-Солар" запустили спецпроекты для информирования россиян о киберугрозах

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Минцифры России совместно с "РТК-Соларом" запустили три спецпроекта для повышения информированности граждан о безопасном поведении в интернете и киберугрозах, рассказали в компании.
"В рамках реализации федерального проекта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика" Минцифры России совместно с... "РТК-Солар" запустили три спецпроекта для повышения информированности граждан, в том числе детей и подростков, о безопасном поведении в интернете и привлечение их внимания к вопросам кибербезопасности", - говорится в сообщении.
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Цель второго проекта - показать на простых примерах основные ошибки, которые совершают при создании паролей, популяризировать использование двухфакторной аутентификации и рассказать о принципах защиты аккаунтов в цифровых сервисах.
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Как отметил генеральный директор "РТК-Солара" Игорь Ляпунов, компания совместно с Минцифры планирует "по-настоящему масштабную всероссийскую программу по борьбе с киберугрозами в отношении пользователей". "Цифровых атак на граждан с каждым годом становится все больше, постоянно появляются новые сценарии мошенничества в интернете, поэтому очень важно давать людям практические инструменты защиты", - подчеркнул он.
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