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Минсельхоз видит предпосылки для снижения цен на хлеб - РИА Новости, 11.10.2022
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Минсельхоз видит предпосылки для снижения цен на хлеб
Минсельхоз видит предпосылки для снижения цен на хлеб - РИА Новости, 11.10.2022
Минсельхоз видит предпосылки для снижения цен на хлеб
Минсельхоз РФ видит предпосылки для снижения цен на хлеб в текущем году благодаря хорошему урожаю, заявила журналистам первый замминистра сельского хозяйства... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T14:07
2022-10-11T14:07
экономика
россия
оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Минсельхоз РФ видит предпосылки для снижения цен на хлеб в текущем году благодаря хорошему урожаю, заявила журналистам первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут в кулуарах Всероссийского форума сельских пекарей."Мы ожидаем, что будет снижение цен на хлеб, исходя из снижения цен на базовое сырье. Но тем не менее, здесь нужно понимать, что мука - не ключевой фактор себестоимости", - сказала Лут, отвечая на вопрос, какую ценовую ситуацию ожидает министерство на рынке хлеба с учетом снижения внутренних цен на пшеницу.Себестоимость хлеба состоит из многих факторов, продолжила Лут. "Это не только мука - это ингредиенты, это логистика, транспорт, электроэнергия, упаковка - наверное, самый дорогой сейчас компонент в хлебе. Поэтому здесь, конечно, базовое сырье у нас снижается, но тем не менее, остальные сырьевые позиции у нас продолжают расти", - заметила она.Сейчас внутренние цены на пшеницу и рожь снижаются, поскольку урожай достаточно хороший и большой. При стабильном спросе предложение будет давить на цену, но эффект будет заметен через некоторое время, отметила Лут."Цена на хлеб у нас пока является достаточно стабильной. То есть у нас пока сильного снижения цены на хлеб не произошло, это будет через какое-то время, то есть отложенный эффект", - пояснила первый замминистра. Между тем, уже заметно снижение цен производителей на муку: за сентябрь они снизились практически на 3%, а ее удорожание с начала года было не больше, чем на 3% - существенно ниже инфляции, отметила Лут.
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экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
14:07 11.10.2022
 
Минсельхоз видит предпосылки для снижения цен на хлеб

Минсельхоз не исключил снижения цен на хлеб в этом году благодаря хорошему урожаю

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкЖенщина выбирает хлеб в магазине
Женщина выбирает хлеб в магазине - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Женщина выбирает хлеб в магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Минсельхоз РФ видит предпосылки для снижения цен на хлеб в текущем году благодаря хорошему урожаю, заявила журналистам первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут в кулуарах Всероссийского форума сельских пекарей.
"Мы ожидаем, что будет снижение цен на хлеб, исходя из снижения цен на базовое сырье. Но тем не менее, здесь нужно понимать, что мука - не ключевой фактор себестоимости", - сказала Лут, отвечая на вопрос, какую ценовую ситуацию ожидает министерство на рынке хлеба с учетом снижения внутренних цен на пшеницу.
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Себестоимость хлеба состоит из многих факторов, продолжила Лут. "Это не только мука - это ингредиенты, это логистика, транспорт, электроэнергия, упаковка - наверное, самый дорогой сейчас компонент в хлебе. Поэтому здесь, конечно, базовое сырье у нас снижается, но тем не менее, остальные сырьевые позиции у нас продолжают расти", - заметила она.
Сейчас внутренние цены на пшеницу и рожь снижаются, поскольку урожай достаточно хороший и большой. При стабильном спросе предложение будет давить на цену, но эффект будет заметен через некоторое время, отметила Лут.
"Цена на хлеб у нас пока является достаточно стабильной. То есть у нас пока сильного снижения цены на хлеб не произошло, это будет через какое-то время, то есть отложенный эффект", - пояснила первый замминистра. Между тем, уже заметно снижение цен производителей на муку: за сентябрь они снизились практически на 3%, а ее удорожание с начала года было не больше, чем на 3% - существенно ниже инфляции, отметила Лут.
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ЭкономикаРоссияОксана ЛутМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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