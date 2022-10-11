https://ria.ru/20221011/khleb-1823111665.html

Минсельхоз видит предпосылки для снижения цен на хлеб

Минсельхоз видит предпосылки для снижения цен на хлеб - РИА Новости, 11.10.2022

Минсельхоз видит предпосылки для снижения цен на хлеб

Минсельхоз РФ видит предпосылки для снижения цен на хлеб в текущем году благодаря хорошему урожаю, заявила журналистам первый замминистра сельского хозяйства... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T14:07

2022-10-11T14:07

2022-10-11T14:07

экономика

россия

оксана лут

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Минсельхоз РФ видит предпосылки для снижения цен на хлеб в текущем году благодаря хорошему урожаю, заявила журналистам первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут в кулуарах Всероссийского форума сельских пекарей."Мы ожидаем, что будет снижение цен на хлеб, исходя из снижения цен на базовое сырье. Но тем не менее, здесь нужно понимать, что мука - не ключевой фактор себестоимости", - сказала Лут, отвечая на вопрос, какую ценовую ситуацию ожидает министерство на рынке хлеба с учетом снижения внутренних цен на пшеницу.Себестоимость хлеба состоит из многих факторов, продолжила Лут. "Это не только мука - это ингредиенты, это логистика, транспорт, электроэнергия, упаковка - наверное, самый дорогой сейчас компонент в хлебе. Поэтому здесь, конечно, базовое сырье у нас снижается, но тем не менее, остальные сырьевые позиции у нас продолжают расти", - заметила она.Сейчас внутренние цены на пшеницу и рожь снижаются, поскольку урожай достаточно хороший и большой. При стабильном спросе предложение будет давить на цену, но эффект будет заметен через некоторое время, отметила Лут."Цена на хлеб у нас пока является достаточно стабильной. То есть у нас пока сильного снижения цены на хлеб не произошло, это будет через какое-то время, то есть отложенный эффект", - пояснила первый замминистра. Между тем, уже заметно снижение цен производителей на муку: за сентябрь они снизились практически на 3%, а ее удорожание с начала года было не больше, чем на 3% - существенно ниже инфляции, отметила Лут.

https://ria.ru/20220817/zerno-1810131563.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)