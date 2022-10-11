https://ria.ru/20221011/khleb-1823111665.html
Минсельхоз видит предпосылки для снижения цен на хлеб
Минсельхоз видит предпосылки для снижения цен на хлеб - РИА Новости, 11.10.2022
Минсельхоз видит предпосылки для снижения цен на хлеб
Минсельхоз РФ видит предпосылки для снижения цен на хлеб в текущем году благодаря хорошему урожаю, заявила журналистам первый замминистра сельского хозяйства... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T14:07
2022-10-11T14:07
2022-10-11T14:07
экономика
россия
оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Минсельхоз РФ видит предпосылки для снижения цен на хлеб в текущем году благодаря хорошему урожаю, заявила журналистам первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут в кулуарах Всероссийского форума сельских пекарей."Мы ожидаем, что будет снижение цен на хлеб, исходя из снижения цен на базовое сырье. Но тем не менее, здесь нужно понимать, что мука - не ключевой фактор себестоимости", - сказала Лут, отвечая на вопрос, какую ценовую ситуацию ожидает министерство на рынке хлеба с учетом снижения внутренних цен на пшеницу.Себестоимость хлеба состоит из многих факторов, продолжила Лут. "Это не только мука - это ингредиенты, это логистика, транспорт, электроэнергия, упаковка - наверное, самый дорогой сейчас компонент в хлебе. Поэтому здесь, конечно, базовое сырье у нас снижается, но тем не менее, остальные сырьевые позиции у нас продолжают расти", - заметила она.Сейчас внутренние цены на пшеницу и рожь снижаются, поскольку урожай достаточно хороший и большой. При стабильном спросе предложение будет давить на цену, но эффект будет заметен через некоторое время, отметила Лут."Цена на хлеб у нас пока является достаточно стабильной. То есть у нас пока сильного снижения цены на хлеб не произошло, это будет через какое-то время, то есть отложенный эффект", - пояснила первый замминистра. Между тем, уже заметно снижение цен производителей на муку: за сентябрь они снизились практически на 3%, а ее удорожание с начала года было не больше, чем на 3% - существенно ниже инфляции, отметила Лут.
https://ria.ru/20220817/zerno-1810131563.html
https://ria.ru/20220811/prodovolstvie-1808763205.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Минсельхоз видит предпосылки для снижения цен на хлеб
Минсельхоз не исключил снижения цен на хлеб в этом году благодаря хорошему урожаю
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Минсельхоз РФ видит предпосылки для снижения цен на хлеб в текущем году благодаря хорошему урожаю, заявила журналистам первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут в кулуарах Всероссийского форума сельских пекарей.
"Мы ожидаем, что будет снижение цен на хлеб, исходя из снижения цен на базовое сырье. Но тем не менее, здесь нужно понимать, что мука - не ключевой фактор себестоимости", - сказала Лут, отвечая на вопрос, какую ценовую ситуацию ожидает министерство на рынке хлеба с учетом снижения внутренних цен на пшеницу.
Себестоимость хлеба состоит из многих факторов, продолжила Лут. "Это не только мука - это ингредиенты, это логистика, транспорт, электроэнергия, упаковка - наверное, самый дорогой сейчас компонент в хлебе. Поэтому здесь, конечно, базовое сырье у нас снижается, но тем не менее, остальные сырьевые позиции у нас продолжают расти", - заметила она.
Сейчас внутренние цены на пшеницу и рожь снижаются, поскольку урожай достаточно хороший и большой. При стабильном спросе предложение будет давить на цену, но эффект будет заметен через некоторое время, отметила Лут.
"Цена на хлеб у нас пока является достаточно стабильной. То есть у нас пока сильного снижения цены на хлеб не произошло, это будет через какое-то время, то есть отложенный эффект", - пояснила первый замминистра. Между тем, уже заметно снижение цен производителей на муку: за сентябрь они снизились практически на 3%, а ее удорожание с начала года было не больше, чем на 3% - существенно ниже инфляции, отметила Лут.