https://ria.ru/20221011/kazakhstan-1823180204.html

В Казахстане завершилось выдвижение кандидатов в президенты

В Казахстане завершилось выдвижение кандидатов в президенты - РИА Новости, 11.10.2022

В Казахстане завершилось выдвижение кандидатов в президенты

В Казахстане завершился этап выдвижения кандидатов для участия в досрочных президентских выборах, которые пройдут в республике 20 ноября. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T17:27

2022-10-11T17:27

2022-10-11T17:27

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АЛМА-АТА, 11 окт - РИА Новости. В Казахстане завершился этап выдвижения кандидатов для участия в досрочных президентских выборах, которые пройдут в республике 20 ноября.По окончательным данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), к моменту завершения периода выдвижения документы в Центризбирком подали 12 человек. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе ЦИК, информация о двух последних кандидатах появилась уже после наступления дедлайна.Главные действующие лицаДействующий президент Касым-Жомарт Токаев выдвинут для участия в выборах от народной коалиции общественно-политических сил. Руководитель института экономических исследований международного научного комплекса "Астана" Мейрам Кажыкен стал кандидатом от содружества профсоюзов Казахстана "Аманат", а оппозиционная Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) выдвинула на выборы руководителя своего столичного филиала Нурлана Ауесбаева.Председатель комитета агропромышленного комплекса президиума национальной палаты предпринимателей Казахстана "Атамекен" Жигули Дайрабаев выдвинут на выборы партией "Ауыл" (Село), глава союза строителей Талгат Ергалиев - возглавляемым им объединением. Два бывших депутата мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Нуржан Альтаев и Жуматай Алиев пошли на выборы от общественных объединений "Мукалмас" (Несокрушимый) и "Халык демографиясы" (Народная демография) соответственно. В свою очередь республиканское общественное объединение оралманов (казахов-репатриантов) "Асар" (Всем миром) выдвинуло своим кандидатом Хайруллу Габжалилова, а "Казахстанская лига любителей футбола" - Бакыта Жанабаева.Кроме того, в президентской гонке участвуют три женщины-кандидата - выдвинутая национальным альянсом профессиональных социальных работников общественный деятель Каракат Абден, правозащитница Салтанат Турсынбекова, заручившаяся поддержкой общественного объединения "Казак аналары - дестурге жол" (Казахские матери - путь к традициям), и представитель общественного объединения "Практическая психология" Фатима Бизакова.В одну воду дваждыЕсли не считать действующего главу государства, который одержал победу на выборах 2019 года, еще два претендента уже пытались побороться за президентский мандат в рамках той же кампании.Так, Жуматай Алиев баллотировался в качестве кандидата, однако не сумел преодолеть барьер в виде экзамена на свободное владение государственным - казахским - языком. Как заявил тогда член лингвистической комиссии ЦИК Адил Ахметов, экзаменаторы пришли к выводу, что претендент не полностью владеет государственным языком. По его словам, Алиев допустил грубые ошибки в письменной работе.В свою очередь глава союза строителей Ергалиев через некоторое время после выдвижения кандидатом в президенты отозвал свое заявление об участии в президентских выборах. Пресс-служба партии "Ак жол" (Светлый путь), членом которой является Ергалиев, поясняла, что глава союза строителей снял свою кандидатуру в поддержку единого кандидата от "Ак жола" Дании Еспаевой.Что дальшеПосле получения документов о выдвижении ЦИК проверяет соответствие претендента на президентский пост требованиям, которые предъявляются к нему конституцией и законом "О выборах Республики Казахстан".Кандидат в президенты Казахстана должен быть гражданином республики по рождению, проживающим на территории Казахстана последние 15 лет, имеющим высшее образование. Кандидат должен быть не моложе 40 лет, обладать активным избирательным правом, иметь опыт работы на государственной службе или на выборных должностях не менее пяти лет и свободно владеть государственным языком.После того как ЦИК устанавливает соответствие кандидата требованиям законодательства, он получает листы для сбора подписей в свою поддержку. ЦИК ранее сообщал, что для регистрации кандидата в президенты за него должно быть собрано не менее 118 273 достоверных подписи избирателей.Этап регистрации кандидатов завершится в 18:00 по местному времени 21 октября, после чего стартует период предвыборной агитации, которая продлится вплоть до "дня тишины" в канун выборов, то есть до 00.00 часов 19 ноября.

https://ria.ru/20221010/kazakhstan-1822808882.html

https://ria.ru/20221010/raznoglasiya-1822767166.html

https://ria.ru/20221007/kazakhstan-1822154572.html

https://ria.ru/20220929/prazdnik-1820235576.html

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