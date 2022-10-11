https://ria.ru/20221011/kazakhstan-1822991486.html

Женщина-кандидат на пост президента Казахстана приступила к сбору подписей

Женщина-кандидат на пост президента Казахстана приступила к сбору подписей - РИА Новости, 11.10.2022

Женщина-кандидат на пост президента Казахстана приступила к сбору подписей

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана на заседании во вторник приняла решение о соответствии общественного деятеля Каракат Абден требованиям,... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T08:41

2022-10-11T08:41

2022-10-11T08:41

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АЛМА-АТА, 11 окт - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана на заседании во вторник приняла решение о соответствии общественного деятеля Каракат Абден требованиям, предъявляемым к кандидатам, баллотирующимся на предстоящие выборы главы государства, Абден выдадут листы для сбора подписей в ее поддержку.Кандидат в президенты Казахстана должен быть гражданином республики по рождению, проживающим на территории Казахстана последние 15 лет, имеющим высшее образование. Кандидат должен быть не моложе 40 лет, обладать активным избирательным правом, иметь опыт работы на государственной службе или на выборных должностях не менее пяти лет и свободно владеть государственным языком."Центральной избирательной комиссией установлено, что кандидат в президенты Абден Каракат Жаксылыккызы соответствует требованиям, предъявленным к ней конституцией и конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан", - сказал глава ЦИК Нурлан Абдиров.В соответствии с постановлением ЦИК, Абден будут выданы листы для сбора подписей в ее поддержку. ЦИК ранее сообщал, что для регистрации кандидата в президенты за него должно быть собрано не менее 118 273 достоверных подписи избирателей. Этап регистрации кандидатов завершится 21 октября.Внеочередные президентские выборы состоятся в Казахстане 20 ноября.Абден, которой 48 лет, - общественный деятель, член национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте, внештатный советник акима (мэра) Астаны по социальным вопросам, ранее работала депутатом столичного маслихата (местный представительный орган).По состоянию на вторник документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидатов подали восемь претендентов на пост президента. Помимо Абден, на пост главы государства претендуют действующий президент Касым-Жомарт Токаев, руководитель института экономических исследований международного научного комплекса "Астана" Мейрам Кажыкен, глава астанинского филиала оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) Нурлан Ауесбаев, председатель комитета агропромышленного комплекса президиума национальной палаты предпринимателей Казахстана "Атамекен" Жигули Дайрабаев, бывший депутат мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Нуржан Альтаев, глава союза строителей Талгат Ергалиев, экс-депутат мажилиса Жуматай Алиев.

https://ria.ru/20221009/kazakhstan-1822563571.html

https://ria.ru/20221006/tokaev-1821962477.html

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в мире, нурлан абдиров, касым-жомарт токаев, казахстан, астана