15:52 11.10.2022 (обновлено: 16:00 11.10.2022)
Учредители предприятий получат кредитные каникулы при мобилизации
Минтруд: учредители малого и среднего бизнеса получат кредитные каникулы при мобилизации
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке на базе военного полигона в Ленинградской области
Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке на базе военного полигона в Ленинградской области. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Законопроект о праве на кредитные каникулы для мобилизованного учредителя малого и среднего предприятия, являющегося одновременно единственным учредителем и генеральным директором, готовят в России, заявила замглавы министерства труда и социальной защиты Ольга Баталина.
"О кредитных каникулах для юридических лиц: субъектов малого и среднего предпринимательства. Речь идет о тех юридических лицах, в которых единственный учредитель одновременно является генеральным директором. Сейчас идет подготовка законопроекта, в соответствии с которым в случае мобилизации такой руководитель - одновременно учредитель - также получит право на кредитные каникулы", - сказала Баталина на брифинге по социальным и гуманитарным вопросам.
"Условия кредитных каникул будут аналогичными индивидуальным предпринимателям, то есть так же каникулы будут оформляться на срок мобилизации плюс 30 дней", - добавила Баталина.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.