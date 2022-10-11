https://ria.ru/20221011/kanikuly-1823143215.html

Учредители предприятий получат кредитные каникулы при мобилизации

Учредители предприятий получат кредитные каникулы при мобилизации - РИА Новости, 11.10.2022

Учредители предприятий получат кредитные каникулы при мобилизации

Законопроект о праве на кредитные каникулы для мобилизованного учредителя малого и среднего предприятия, являющегося одновременно единственным учредителем и... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T15:52

2022-10-11T15:52

2022-10-11T16:00

россия

ольга баталина

сергей шойгу

владимир путин

украина

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Законопроект о праве на кредитные каникулы для мобилизованного учредителя малого и среднего предприятия, являющегося одновременно единственным учредителем и генеральным директором, готовят в России, заявила замглавы министерства труда и социальной защиты Ольга Баталина."О кредитных каникулах для юридических лиц: субъектов малого и среднего предпринимательства. Речь идет о тех юридических лицах, в которых единственный учредитель одновременно является генеральным директором. Сейчас идет подготовка законопроекта, в соответствии с которым в случае мобилизации такой руководитель - одновременно учредитель - также получит право на кредитные каникулы", - сказала Баталина на брифинге по социальным и гуманитарным вопросам."Условия кредитных каникул будут аналогичными индивидуальным предпринимателям, то есть так же каникулы будут оформляться на срок мобилизации плюс 30 дней", - добавила Баталина.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.

https://ria.ru/20221011/predprinimateli-1823139611.html

https://ria.ru/20221010/plan-1822854186.html

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россия, ольга баталина, сергей шойгу, владимир путин, украина, частичная мобилизация в россии