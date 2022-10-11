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Учредители предприятий получат кредитные каникулы при мобилизации - РИА Новости, 11.10.2022
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Учредители предприятий получат кредитные каникулы при мобилизации
Учредители предприятий получат кредитные каникулы при мобилизации - РИА Новости, 11.10.2022
Учредители предприятий получат кредитные каникулы при мобилизации
Законопроект о праве на кредитные каникулы для мобилизованного учредителя малого и среднего предприятия, являющегося одновременно единственным учредителем и... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T15:52
2022-10-11T16:00
россия
ольга баталина
сергей шойгу
владимир путин
украина
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Законопроект о праве на кредитные каникулы для мобилизованного учредителя малого и среднего предприятия, являющегося одновременно единственным учредителем и генеральным директором, готовят в России, заявила замглавы министерства труда и социальной защиты Ольга Баталина."О кредитных каникулах для юридических лиц: субъектов малого и среднего предпринимательства. Речь идет о тех юридических лицах, в которых единственный учредитель одновременно является генеральным директором. Сейчас идет подготовка законопроекта, в соответствии с которым в случае мобилизации такой руководитель - одновременно учредитель - также получит право на кредитные каникулы", - сказала Баталина на брифинге по социальным и гуманитарным вопросам."Условия кредитных каникул будут аналогичными индивидуальным предпринимателям, то есть так же каникулы будут оформляться на срок мобилизации плюс 30 дней", - добавила Баталина.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.
https://ria.ru/20221011/predprinimateli-1823139611.html
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россия, ольга баталина, сергей шойгу, владимир путин, украина, частичная мобилизация в россии
Россия, Ольга Баталина, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Украина, Частичная мобилизация в России
15:52 11.10.2022 (обновлено: 16:00 11.10.2022)
 
Учредители предприятий получат кредитные каникулы при мобилизации

Минтруд: учредители малого и среднего бизнеса получат кредитные каникулы при мобилизации

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке на базе военного полигона в Ленинградской области
Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке на базе военного полигона в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке на базе военного полигона в Ленинградской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Законопроект о праве на кредитные каникулы для мобилизованного учредителя малого и среднего предприятия, являющегося одновременно единственным учредителем и генеральным директором, готовят в России, заявила замглавы министерства труда и социальной защиты Ольга Баталина.
"О кредитных каникулах для юридических лиц: субъектов малого и среднего предпринимательства. Речь идет о тех юридических лицах, в которых единственный учредитель одновременно является генеральным директором. Сейчас идет подготовка законопроекта, в соответствии с которым в случае мобилизации такой руководитель - одновременно учредитель - также получит право на кредитные каникулы", - сказала Баталина на брифинге по социальным и гуманитарным вопросам.
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Призванные по мобилизации предприниматели останутся собственниками бизнеса
"Условия кредитных каникул будут аналогичными индивидуальным предпринимателям, то есть так же каникулы будут оформляться на срок мобилизации плюс 30 дней", - добавила Баталина.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.
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