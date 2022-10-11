https://ria.ru/20221011/izolyatsiya-1823220824.html
Глава ЕК заявила о необходимости "дальнейшей изоляции России"
Глава ЕК заявила о необходимости "дальнейшей изоляции России" - РИА Новости, 11.10.2022
Глава ЕК заявила о необходимости "дальнейшей изоляции России"
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что на заседании G7 обсуждала необходимость "дальнейшей изоляции России" и "последствия" для Белоруссии. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T19:39
2022-10-11T19:39
2022-10-11T20:11
в мире
урсула фон дер ляйен
украина
белоруссия
россия
g7
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822073715_0:38:3246:1864_1920x0_80_0_0_7ff18cd73442496b7372e2b189377aca.jpg
БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что на заседании G7 обсуждала необходимость "дальнейшей изоляции России" и "последствия" для Белоруссии."G7 осуждает эскалацию насилия со стороны России против мирных жителей Украины. Мы будем поддерживать Украину так долго, как потребуется, мы усилили санкции против России. Поддержка Белоруссией российской агрессии должна иметь последствия… Мы должны работать над дальнейшей изоляцией России", - написала Фон дер Ляйен в Twitter.Она добавила, что в ходе встречи также обсуждались действия по снижению цен на энергию и восстановление хозяйства Украины.Ранее в Еврокомиссии сообщили, что глава ЕК примет участие в заседании G7 в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1823193315.html
украина
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822073715_438:0:3169:2048_1920x0_80_0_0_959190648c71228ff1a78d00359d344c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, урсула фон дер ляйен, украина, белоруссия, россия, g7, еврокомиссия
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Украина, Белоруссия, Россия, G7, Еврокомиссия
19:39 11.10.2022 (обновлено: 20:11 11.10.2022)
Глава ЕК заявила о необходимости "дальнейшей изоляции России"
Глава ЕК фон дер Ляйен на саммите G7 заявила о необходимости "дальнейшей изоляции России"