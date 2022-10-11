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Глава ЕК заявила о необходимости "дальнейшей изоляции России"

Глава ЕК заявила о необходимости "дальнейшей изоляции России" - РИА Новости, 11.10.2022

Глава ЕК заявила о необходимости "дальнейшей изоляции России"

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что на заседании G7 обсуждала необходимость "дальнейшей изоляции России" и "последствия" для Белоруссии. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T19:39

2022-10-11T19:39

2022-10-11T20:11

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украина

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БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что на заседании G7 обсуждала необходимость "дальнейшей изоляции России" и "последствия" для Белоруссии."G7 осуждает эскалацию насилия со стороны России против мирных жителей Украины. Мы будем поддерживать Украину так долго, как потребуется, мы усилили санкции против России. Поддержка Белоруссией российской агрессии должна иметь последствия… Мы должны работать над дальнейшей изоляцией России", - написала Фон дер Ляйен в Twitter.Она добавила, что в ходе встречи также обсуждались действия по снижению цен на энергию и восстановление хозяйства Украины.Ранее в Еврокомиссии сообщили, что глава ЕК примет участие в заседании G7 в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1823193315.html

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в мире, урсула фон дер ляйен, украина, белоруссия, россия, g7, еврокомиссия