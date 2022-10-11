Рейтинг@Mail.ru
Оценена стоимость "мобилизационного набора" - РИА Новости, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221011/issledovanie-1822980155.html
Оценена стоимость "мобилизационного набора"
Оценена стоимость "мобилизационного набора" - РИА Новости, 11.10.2022
Оценена стоимость "мобилизационного набора"
Стоимость "мобилизационного набора" потребительских товаров, в который входят инструменты, аптечка, зубные принадлежности, автономные грелки и другие предметы... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T03:12
2022-10-11T03:50
россия
частичная мобилизация в россии
экономика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821882636_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_42a267a9621dd1b89e542e6effec24db.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Стоимость "мобилизационного набора" потребительских товаров, в который входят инструменты, аптечка, зубные принадлежности, автономные грелки и другие предметы первой необходимости, за две недели снизилась в РФ на 7%, до 7009 рублей, говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек Индекс", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости."Средний размер покупки по набору предметов из "мобилизационного набора" составляет 7009 руб, что на 7% ниже, чем двумя неделями ранее", - выяснили аналитики, сравнив траты россиян на соответствующие товары за выходные 24-25 сентября и 8-9 октября.По данным специалистов, в составе набора сильнее всего средний чек одной покупки увеличился по походным сидушкам (на 24%, до 476 рублей). Также он увеличился по кусковому мылу (на 19%, до 204 рублей), тактическим перчаткам (на 16%, до 1125 рублей), подшлемникам (на 7%, до 578 рублей), зубной щетке (на 5%, до 217 рублей) и аптечкам (на 1%, до 611 рублей).Снизился средний чек по мультитулам (на 27%, до 1329 рублей), комплекту одноразовых автономных грелок (на 19%, до 459 рублей), батарейкам (на 17%, до 224 рублей), фонарикам (на 11%, до 599 рублей), комплекту термобелья (на 6%, до 1190 рублей).Эксперты "Чек индекса" поясняют, что на спрос влияют индивидуальные потребности покупателей и наличие личных запасов таких товаров в домохозяйствах. По одной группе товаров средний чек выше за счет большего объема единиц товаров в одной покупке, по другой - ниже за счет выбора более бюджетных вариантов. "На ряд широко обсуждаемых предметов действительно приходится высокая частота покупок и количество товаров в одном чеке, однако речи о повышенном уровне цен в категориях уже не идет", - заключили аналитики.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.
https://ria.ru/20221006/prodazhi-1821862258.html
https://ria.ru/20221003/avtozapchasti-1821064485.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821882636_667:342:2941:2048_1920x0_80_0_0_cbb3209fe185f4225b6a055ea62e9220.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, частичная мобилизация в россии, экономика, общество
Россия, Частичная мобилизация в России, Экономика, Общество
03:12 11.10.2022 (обновлено: 03:50 11.10.2022)
 
Оценена стоимость "мобилизационного набора"

"Чек Индекс": стоимость "мобилизационного набора" в России составляет семь тысяч рублей

© Виталий ТимкивМужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
© Виталий Тимкив
Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Стоимость "мобилизационного набора" потребительских товаров, в который входят инструменты, аптечка, зубные принадлежности, автономные грелки и другие предметы первой необходимости, за две недели снизилась в РФ на 7%, до 7009 рублей, говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек Индекс", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
"Средний размер покупки по набору предметов из "мобилизационного набора" составляет 7009 руб, что на 7% ниже, чем двумя неделями ранее", - выяснили аналитики, сравнив траты россиян на соответствующие товары за выходные 24-25 сентября и 8-9 октября.
Армейские ботинки - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 04:19
Исследование: в России выросли продажи армейских ботинок и бронежилетов
По данным специалистов, в составе набора сильнее всего средний чек одной покупки увеличился по походным сидушкам (на 24%, до 476 рублей). Также он увеличился по кусковому мылу (на 19%, до 204 рублей), тактическим перчаткам (на 16%, до 1125 рублей), подшлемникам (на 7%, до 578 рублей), зубной щетке (на 5%, до 217 рублей) и аптечкам (на 1%, до 611 рублей).
Снизился средний чек по мультитулам (на 27%, до 1329 рублей), комплекту одноразовых автономных грелок (на 19%, до 459 рублей), батарейкам (на 17%, до 224 рублей), фонарикам (на 11%, до 599 рублей), комплекту термобелья (на 6%, до 1190 рублей).
Эксперты "Чек индекса" поясняют, что на спрос влияют индивидуальные потребности покупателей и наличие личных запасов таких товаров в домохозяйствах. По одной группе товаров средний чек выше за счет большего объема единиц товаров в одной покупке, по другой - ниже за счет выбора более бюджетных вариантов. "На ряд широко обсуждаемых предметов действительно приходится высокая частота покупок и количество товаров в одном чеке, однако речи о повышенном уровне цен в категориях уже не идет", - заключили аналитики.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.
Легкосплавные диски на рынке автозапчастей - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 08:20
В России резко вырос спрос на автозапчасти, показало исследование
 
РоссияЧастичная мобилизация в РоссииЭкономикаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала