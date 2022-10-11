https://ria.ru/20221011/issledovanie-1822980155.html
Оценена стоимость "мобилизационного набора"
Оценена стоимость "мобилизационного набора" - РИА Новости, 11.10.2022
Оценена стоимость "мобилизационного набора"
Стоимость "мобилизационного набора" потребительских товаров, в который входят инструменты, аптечка, зубные принадлежности, автономные грелки и другие предметы... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T03:12
2022-10-11T03:12
2022-10-11T03:50
россия
частичная мобилизация в россии
экономика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821882636_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_42a267a9621dd1b89e542e6effec24db.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Стоимость "мобилизационного набора" потребительских товаров, в который входят инструменты, аптечка, зубные принадлежности, автономные грелки и другие предметы первой необходимости, за две недели снизилась в РФ на 7%, до 7009 рублей, говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек Индекс", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости."Средний размер покупки по набору предметов из "мобилизационного набора" составляет 7009 руб, что на 7% ниже, чем двумя неделями ранее", - выяснили аналитики, сравнив траты россиян на соответствующие товары за выходные 24-25 сентября и 8-9 октября.По данным специалистов, в составе набора сильнее всего средний чек одной покупки увеличился по походным сидушкам (на 24%, до 476 рублей). Также он увеличился по кусковому мылу (на 19%, до 204 рублей), тактическим перчаткам (на 16%, до 1125 рублей), подшлемникам (на 7%, до 578 рублей), зубной щетке (на 5%, до 217 рублей) и аптечкам (на 1%, до 611 рублей).Снизился средний чек по мультитулам (на 27%, до 1329 рублей), комплекту одноразовых автономных грелок (на 19%, до 459 рублей), батарейкам (на 17%, до 224 рублей), фонарикам (на 11%, до 599 рублей), комплекту термобелья (на 6%, до 1190 рублей).Эксперты "Чек индекса" поясняют, что на спрос влияют индивидуальные потребности покупателей и наличие личных запасов таких товаров в домохозяйствах. По одной группе товаров средний чек выше за счет большего объема единиц товаров в одной покупке, по другой - ниже за счет выбора более бюджетных вариантов. "На ряд широко обсуждаемых предметов действительно приходится высокая частота покупок и количество товаров в одном чеке, однако речи о повышенном уровне цен в категориях уже не идет", - заключили аналитики.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.
https://ria.ru/20221006/prodazhi-1821862258.html
https://ria.ru/20221003/avtozapchasti-1821064485.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821882636_667:342:2941:2048_1920x0_80_0_0_cbb3209fe185f4225b6a055ea62e9220.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, частичная мобилизация в россии, экономика, общество
Россия, Частичная мобилизация в России, Экономика, Общество
03:12 11.10.2022 (обновлено: 03:50 11.10.2022)
Оценена стоимость "мобилизационного набора"
"Чек Индекс": стоимость "мобилизационного набора" в России составляет семь тысяч рублей
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Стоимость "мобилизационного набора" потребительских товаров, в который входят инструменты, аптечка, зубные принадлежности, автономные грелки и другие предметы первой необходимости, за две недели снизилась в РФ на 7%, до 7009 рублей, говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек Индекс", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
"Средний размер покупки по набору предметов из "мобилизационного набора" составляет 7009 руб, что на 7% ниже, чем двумя неделями ранее", - выяснили аналитики, сравнив траты россиян на соответствующие товары за выходные 24-25 сентября и 8-9 октября.
По данным специалистов, в составе набора сильнее всего средний чек одной покупки увеличился по походным сидушкам (на 24%, до 476 рублей). Также он увеличился по кусковому мылу (на 19%, до 204 рублей), тактическим перчаткам (на 16%, до 1125 рублей), подшлемникам (на 7%, до 578 рублей), зубной щетке (на 5%, до 217 рублей) и аптечкам (на 1%, до 611 рублей).
Снизился средний чек по мультитулам (на 27%, до 1329 рублей), комплекту одноразовых автономных грелок (на 19%, до 459 рублей), батарейкам (на 17%, до 224 рублей), фонарикам (на 11%, до 599 рублей), комплекту термобелья (на 6%, до 1190 рублей).
Эксперты "Чек индекса" поясняют, что на спрос влияют индивидуальные потребности покупателей и наличие личных запасов таких товаров в домохозяйствах. По одной группе товаров средний чек выше за счет большего объема единиц товаров в одной покупке, по другой - ниже за счет выбора более бюджетных вариантов. "На ряд широко обсуждаемых предметов действительно приходится высокая частота покупок и количество товаров в одном чеке, однако речи о повышенном уровне цен в категориях уже не идет", - заключили аналитики.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.