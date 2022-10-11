https://ria.ru/20221011/gosklyuch-1823164590.html

Россияне смогут подать на развод на "Госуслугах", используя "Госключ"

Россияне смогут подать на развод на "Госуслугах", используя "Госключ" - РИА Новости, 11.10.2022

Россияне смогут подать на развод на "Госуслугах", используя "Госключ"

Россияне теперь могут подать на развод на портале "Госуслуги", подписав заявление с помощью приложения "Госключ", кроме того, у супругов будет месяц на то,... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T16:51

2022-10-11T16:51

2022-10-11T17:16

россия

технологии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

госуслуги

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россияне теперь могут подать на развод на портале "Госуслуги", подписав заявление с помощью приложения "Госключ", кроме того, у супругов будет месяц на то, чтобы обдумать свое решение, затем мужу или жене необходимо посетить ЗАГС лично, сообщили в Минцифры России."На "Госуслугах" теперь можно подать заявление на развод с помощью "Госключа". Главное условие – обоюдное согласие. У семьи будет месяц, чтобы обдумать свое решение, затем хотя бы один из супругов должен прийти в ЗАГС и лично подтвердить свое намерение", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Уточняется, что среди обязательных условий при расторжении брака должно быть: взаимное желание обоих супругов, отсутствие несовершеннолетних детей, подтвержденная учетная запись на портале "Госуслуги", а также СНИЛС и электронная почта супруга. Кроме того, как подчеркнули в министерстве, для подписания "Госключом" необходимы загранпаспорт, выданный на 10 лет, а также смартфон или планшет с функцией NFC, технологией беспроводной передачи данных."Если инициатор развода пойдет в ЗАГС один, второй супруг может получить свое свидетельство, выбрав услугу по получению первичного свидетельства. Забрать бумажный документ можно будет в любом удобном ЗАГСе или МФЦ", - подчеркнули в Минцифры.Как сообщили в ведомстве, брак будет расторгнут в дату, выбранную заявителем, "но не раньше чем через месяц с даты подачи заявления". За это время ситуация может измениться, и новый сервис не потребуется, пояснили в ведомстве.Приложение "Госключ" разработано в 2021 году для масштабирования технологии мобильной электронной подписи при получении государственных и коммерческих услуг. В приложении можно бесплатно получить усиленную неквалифицированную электронную подпись (УНЭП) или усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). С их помощью можно подписывать документы в электронном виде.

https://ria.ru/20221011/gosklyuch-1823119781.html

https://ria.ru/20221011/gosuslugi-1823078584.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), госуслуги