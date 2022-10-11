https://ria.ru/20221011/gosduma-1822977490.html

СМИ: в Госдуме хотят освободить от призыва родственников умерших

СМИ: в Госдуме хотят освободить от призыва родственников умерших - РИА Новости, 11.10.2022

СМИ: в Госдуме хотят освободить от призыва родственников умерших

Депутаты во главе с лидером фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергеем Мироновым внесут в Госдуму законопроект, который предлагает освободить от призыва... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T01:53

2022-10-11T01:53

2022-10-11T01:53

общество

сергей миронов

россия

госдума рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Депутаты во главе с лидером фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергеем Мироновым внесут в Госдуму законопроект, который предлагает освободить от призыва родственников тех, кто был мобилизован и после этого погиб, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в Госдуме."Группа депутатов партии "Справедливая Россия — За правду" подготовила законопроект, который внесет изменения в порядок мобилизации членов одной семьи. Согласно документу, если один из членов семьи был мобилизован и после этого погиб, всех его близких родственников освободят от призыва. Такую норму предлагается узаконить, внеся соответствующие изменения в законы "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ" и "О воинской обязанности и военной службе", - утверждает газета.В документе уточняется, что под понятием "семьи" подразумеваются люди, связанные родством или проживающие совместно. Кроме того, к близким родственникам предлагается отнести: "супруга, супругу, родителей, детей, усыновителей, усыновленных, полнородных и неполнородных братьев либо сестер, дедушек, бабушек, внуков".Согласно данным "Известий", в законопроекте указано, что "мобилизованные военнослужащие, потерявшие члена семьи, смогут по их желанию досрочно уволиться с военной службы".Также в пресс-службе партии уточнили, что нормы будут распространятся "как на мобилизованных мужчин, так и на женщин".Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20221010/kredity-1822908651.html

https://ria.ru/20221010/psikhologi-1822707026.html

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общество, сергей миронов, россия, госдума рф, частичная мобилизация в россии