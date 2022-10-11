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В Нижнем Новгороде стартовал форум по развитию детского туризма - РИА Новости, 11.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221011/forum-1823170678.html
В Нижнем Новгороде стартовал форум по развитию детского туризма
В Нижнем Новгороде стартовал форум по развитию детского туризма - РИА Новости, 11.10.2022
В Нижнем Новгороде стартовал форум по развитию детского туризма
Форум по развитию детского туризма открылся в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T20:12
2022-10-11T20:12
туризм
зарина догузова
нижний новгород
россия
нижегородская область
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
дети
форум
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 окт — РИА Новости. Форум по развитию детского туризма открылся в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости."Это направление имеет для нас особое значение, потому что именно в детстве формируется вкус и любовь к путешествиям по стране, к открытиям", — сказала глава Ростуризма Зарина Догузова.По ее словам, многие регионы РФ не подходят для детского отдыха — как по инфраструктуре, так и по смысловому наполнению самой программы путешествий. "Задача нашего проекта — сделать так, чтобы на туристической карте нашей страны появились города, полностью адаптированные под семейный отдых. Чтобы детям с родителями было интересно, комфортно и безопасно и хотелось возвращаться туда снова и снова", — заявила глава ведомства.В свою очередь заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович отметил, что в регионе многое делается для того, чтобы юным туристам было интересно и комфортно. В качестве примера он привел построенную на территории нижегородского кремля детскую площадку "Детинец" в виде средневековой крепости, которая пользуется большой популярностью."Самое главное — это те воспоминания, которые останутся и у детей, и у их родителей. Только так можно по-настоящему полюбить родную страну — через путешествия", - сказал Беркович.Нижний Новгород в 2022 году стал победителем конкурса на статус "Столица детского туризма". Сегодняшний форум — ключевое мероприятие проекта. За два дня — 11 и 12 октября — эксперты обсудят, как повысить доступность туризма для юных жителей России и обеспечить его разнообразие с учетом требований безопасности и возрастных особенностей.
https://ria.ru/20221011/puteshestviya-1823047051.html
нижний новгород
россия
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зарина догузова, нижний новгород, россия, нижегородская область, федеральное агентство по туризму (ростуризм), дети, форум, новости - туризм, туризм, туристы
Туризм, Зарина Догузова, Нижний Новгород, Россия, Нижегородская область, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Дети, Форум, Новости - Туризм, Туризм, туристы
20:12 11.10.2022
 
В Нижнем Новгороде стартовал форум по развитию детского туризма

Форум по развитию детского туризма пройдет в Нижнем Новгороде с 11 по 12 октября

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкЖенщина с детьми
Женщина с детьми - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 окт — РИА Новости. Форум по развитию детского туризма открылся в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости.
"Это направление имеет для нас особое значение, потому что именно в детстве формируется вкус и любовь к путешествиям по стране, к открытиям", — сказала глава Ростуризма Зарина Догузова.
По ее словам, многие регионы РФ не подходят для детского отдыха — как по инфраструктуре, так и по смысловому наполнению самой программы путешествий.
"Задача нашего проекта — сделать так, чтобы на туристической карте нашей страны появились города, полностью адаптированные под семейный отдых. Чтобы детям с родителями было интересно, комфортно и безопасно и хотелось возвращаться туда снова и снова", — заявила глава ведомства.
В свою очередь заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович отметил, что в регионе многое делается для того, чтобы юным туристам было интересно и комфортно. В качестве примера он привел построенную на территории нижегородского кремля детскую площадку "Детинец" в виде средневековой крепости, которая пользуется большой популярностью.
"Самое главное — это те воспоминания, которые останутся и у детей, и у их родителей. Только так можно по-настоящему полюбить родную страну — через путешествия", - сказал Беркович.
Нижний Новгород в 2022 году стал победителем конкурса на статус "Столица детского туризма". Сегодняшний форум — ключевое мероприятие проекта. За два дня — 11 и 12 октября — эксперты обсудят, как повысить доступность туризма для юных жителей России и обеспечить его разнообразие с учетом требований безопасности и возрастных особенностей.
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ТуризмЗарина ДогузоваНижний НовгородРоссияНижегородская областьФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)ДетиФорумНовости - ТуризмТуризмтуристы
 
 
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