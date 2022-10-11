https://ria.ru/20221011/evroparlament-1823133200.html

Глава Европарламента поддержала поставку Киеву тяжелого вооружения

Глава Европарламента поддержала поставку Киеву тяжелого вооружения - РИА Новости, 11.10.2022

Глава Европарламента поддержала поставку Киеву тяжелого вооружения

Глава Европарламента Роберта Метсола заявила, что Украине необходимо поставлять тяжелое вооружение и оборонительные системы. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T15:24

2022-10-11T15:24

2022-10-11T15:24

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БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Глава Европарламента Роберта Метсола заявила, что Украине необходимо поставлять тяжелое вооружение и оборонительные системы.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил РИА Новости, что Москва предупреждает Вашингтон и другие западные столицы об опасности неконтролируемой эскалации, но из-за все большей вовлеченности США и Европы в конфликт вокруг Украины Россия будет вынуждена предпринимать адекватные контрмеры, в том числе асимметричные.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221007/ukraina-1822157523.html

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в мире, роберта метсола, сергей рябков, сергей лавров, украина, россия, москва, нато, европарламент, евросоюз